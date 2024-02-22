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«Крылья Советов» назвали имена тренеров второй и молодёжной команд

вчера, 14:55

Главным тренером команды «Крылья Советов-2», которая в этом сезоне начнёт выступать в дивизионе «Б» Второй лиги, стал Дмитрий Шуков.

Старт турнира запланирован на конец марта.

В тренерско-административный штаб «КС-2» вошли также старший тренер Владимир Филиппов, тренер вратарей Михаил Володин, тренер по физической подготовке Василий Мазур, администратор Юрий Витушкин, начальник команды Алексей Карташов, главный врач Владимир Ерёмин и массажист Евгений Хаяров.

Молодёжную команду самарцев, которая начнёт выступление в новом сезоне гостевым матчем с «Балтикой» 8 марта, возглавит экс-полузащитник клуба Антон Бобер. В тренерский штаб вошли: тренеры Игорь Шевченко и Федор Ерёмин, тренер по работе с вратарями — Артем Москвин. На должность начальника команды назначен Александр Медведев. Главный врач — Игорь Баишев.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:58
Вроде норм тренеры, удачи им их деле и успехов!
Гость
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