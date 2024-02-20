Экстренные меры от «Наполи». Уволили Маццарри, возвращают ученика Сарри перед игрой с «Барсой»

1708423603

вчера, 13:06

С ним придёт легенда клуба.

Для Вальтера Маццарри период в «Наполи» закончился быстрее, чем он надеялся. Возвращение обернулось провалом, а боссы клуба решились на крайние меры в преддверии поединка плей-офф Лиги чемпионов.

Должен был предотвратить падение

«Наполи» — молодой коллектив, только ставший чемпионом. Чтобы удержать прогресс и направить команду ещё выше, нужен был идейно и психологически сильный специалист. Да элементарно Спаллетти нельзя было отпускать ни при каких обстоятельствах. Получилось, что получилось – без Лучано президент клуба Аурелио Де Лаурентис не смог найти подходящую альтернативу.

Руди Гарсия был худшим среди кандидатов. Француз не продолжил вектор развития – упростил футбол, сделал ставку на атлетичность и постоянную борьбу за мяч. Команда стагнировала и оказалась на 4-м месте («Интер», «Юве» и «Милан» были ощутимо сильнее). Тогда в «Наполи» и решили согласиться с тем, что рокировка оказалась неудачной.

Выбирали между Маццарри и Игорем Тудором (хорват до этого работал в «Марселе»). Итальянец всплыл в последний момент – такой вариант устроил Де Лаурентиса. С Вальтером у болельщиков связаны приятные воспоминания, плюс специалист согласился на скромные условия контракта, само соглашение было рассчитано на полгода без опции продления. Так что по всем статьям этот вариант был предпочтительным.

Возвращение принесло больше бед, чем счастья

Команда откровенно деградировала – нельзя подбирать другое слово, когда действующий чемпион менее чем через год оказывается на 9-м месте в таблице. Неаполитанцы на классе завоевали путёвку в плей-офф ЛЧ . Параллельно происходило падение в чемпионате – сначала не справились с принципиальными соперниками («Юве» и «Интер»), затем стали проигрывать середнякам («Роме», «Торино»), вылетели из Кубка и упустили Суперкубок. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис был печален, объясняя отставку Маццарри:

Маццарри – друг «Наполи» и семьи Де Лаурентис. Это болезненное прощание, потому что он пришел на помощь в трудное время, но мы также должны учитывать, что болельщикам «Наполи» нужно что-то большее. Теперь давайте посмотрим на Кальцону, который работал с Сарри и Спаллетти и знает 80% футболистов. Давайте поможем ему, не ставя препятствий, потому что мы знаем, что будет трудно подготовиться к матчу с «Барселоной».

Кальцона связан с лучшими временами в клубе

Франческо Кальцона первым всплыл в инфополе, когда терпеть провалы «Наполи» стало уже невмоготу. С итальянцем оперативно провели переговоры – когда появился инсайд, что Маццарри снимут перед игрой с «Барсой», Кальцона уже дал согласие возглавить клуб.

55-летний специалист давно работает тренером – но вплоть до лета 2022 года он просто набирался опыта в качестве ассистента. И в «Наполи» приходил дважды. Сначала работал под началом Маурицио Сарри, потом – в тандеме с Лучано Спаллетти. С двумя любимыми тренерами неаполитанцев. Уже поэтому к Кальцоне будет повышенный кредит доверия – он несёт ту слабую и неуловимую ДНК лучших времён клуба. При этом Франческо останется в сборной Словакии, в которой начался его самостоятельный путь.

Попытка скопировать «Рому»

Неаполитанцам нужна встряска – это точно. Команда стагнирует, а к важнейшему поединку с «Барсой» в 1/8 финала ЛЧ подходит в абсолютно разобранном состоянии. Маццарри не смог бы подготовить коллектив к встрече – а проваливаться в ней никак нельзя. Тут и фактор домашних стен, и статус игры. В ближайшие сезоны о главном еврокубке, возможно, придётся забыть, – так напоследок пошуметь необходимо.

Поэтому Де Лаурентис решился расстаться с Маццарри в такой момент. И этим же объясняется выбор альтернативы. Важна не только кандидатура Кальцоны. Вместе с ним в команду придёт легенда «Наполи» – Марек Гамшик.

Словак неразрывно связан с неаполитанцами – здесь он играл на протяжении 12 лет. Это больше 500 матчей, 121 гол во всех турнирах. Да, бывшему футболисту будет не хватать опыта на мостике – но он и приходит не на правах главного тренера. Отвечать за процессы будет Кальцона. А Гамшик, вполне вероятно, займётся атмосферой в раздевалке. «Наполи» не хватает победного духа, самоидентификации. Кто, если не матёрый словак-неаполитанец, в этом поможет? Чем-то напоминает ход «Ромы» с назначением Де Росси.

Летом тренер попадёт в бурю

На короткой дистанции рокировка может сработать – на эмоциях возможно и «Барселону» в ЛЧ пройти. Даже вернуться в зону еврокубков, побороться за топ-5 Серии А. Но главный бой предстоит летом – к этому надо готовиться всем в клубе.

В межсезонье Кальцона может потерять очередную часть костяка, созданного Спаллетти. Кима Мин-Джэ уже нет, теперь на очереди Виктор Осимхен. Нигериец недвусмысленно намекал, что решение уже принято, а Де Лаурентис уже готов прощаться со своим бомбардиром.

Помимо него есть риск потерять ещё и Хвичу Кварацхелию. Грузин попал в сферу интересов ряда топ-клубов: «Челси», ПСЖ и «Барселоны». При этом со стороны каталонцев интерес конкретный. За счёт Хвичи они хотят стабилизировать группу атаки. В сложные для «сине-гранатовых» времена президент клуба Жоан Лапорта хочет заработать на продажах порядка 200 млн евро, привлечь спонсоров – тогда появятся деньги на топ-трансферы.

Неаполитанцам придётся выбирать из двух зол. Терять лидеров точно не хочется – но скромной команде их никак не удержать. Стоит хотя бы заработать на потере. За обоих справедливым будет ценник по 100 млн евро. А Кальцона останется без лидеров – и придётся искать нового забивного форварда и скоростного вингера-дриблёра.