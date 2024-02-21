Тухель летом покинет «Баварию»

Томас Тухель летом покинет должность главного тренера «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Стороны приняли решение прекратить сотрудничество совместно. Изначально контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2025 года.
Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна.
Ну а так что, ....Фк Голливуд. А если без сарказма, то приглашать Тухеля в Баварию было ошибочным решением. Он не подходит Мюнхенцам в стилистическом плане, а в итоге провалился. Очень жаль, что Бавария провела этот сезон просто так, ибо не факт, что возьмут Лч. .... а может все же "проклятие" Кейна так действует?????
Ну а так что, ....Фк Голливуд. А если без сарказма, то приглашать Тухеля в Баварию было ошибочным решением. Он не подходит Мюнхенцам в стилистическом плане, а в итоге провалился. Очень жаль, что Бавария провела этот сезон просто так, ибо не факт, что возьмут Лч. .... а может все же "проклятие" Кейна так действует?????
Начали с проигрыша в Суперкубке, потом слили кубок ноунэймам из второй или третьей лиги, в чемпионате отставание уже серьезное, в лч проигали первый матч слабому Лацио... И все это ерунда по сравнению с игрой Баварии. То Айнтрахт им пятак отгрузит, то Бохум трешку... Против Байера вообще вышли какие-то неуверенные в себе и за 90 мин ни одного момента не создали. И так весь сезон.
Начали с проигрыша в Суперкубке, потом слили кубок ноунэймам из второй или третьей лиги, в чемпионате отставание уже серьезное, в лч проигали первый матч слабому Лацио... И все это ерунда по сравнению с игрой Баварии. То Айнтрахт им пятак отгрузит, то Бохум трешку... Против Байера вообще вышли какие-то неуверенные в себе и за 90 мин ни одного момента не создали. И так весь сезон.