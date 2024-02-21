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Тухель летом покинет «Баварию»

вчера, 12:55

Томас Тухель летом покинет должность главного тренера «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество совместно. Изначально контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна.

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Все комментарии
Palex
Palex
вчера в 19:46
Согласен. О Тухеле читал в телеграмме, понял,что при все раскладах, его на выход. Аусганг 😅
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:53
Приветствую, Алексей!
Про обилие травм, давно было сказано- это, однозначно объективная причина. Но дело в том, что с первого дня пребывания Тухеля в Баварии, его футбол был непонятен и остается таковым- до сих пор. Невнятная игра, непонятный рисунок игры, стиль команды и тд. Пока, Кейн, был человек новый в Бундесе- он феерил, забивал. Сейчас, то ли, его раскусили, то ли, он- забил на всех и на всё, непонятно... У футболистов- вечный страх в глазах, на ногах гири и боязнь ошибиться. Особенно, команда теряется, когда соперник идет в прессинг. Даже недавняя игра- тому подтверждение. При всей моей, безусловной симпатии к Тухелю, но я не понимаю теперешнего его футбола. Сегодня, в печати, появилась статья о Тухеле, но честно скажу, даже не читал, не интересно. Но в одном, уверен, если бы сейчас, команда начала побеждать, стала чемпионом и удачно выступила в ЛЧ- доверие руководства к Тухелю вернулось бы!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:37
Хорошо, что летом, значит Байер точно выиграет БЛ
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:31, ред.
Приветствую, Виктор . А вот почему интересно, никто не берёт в расчёт, обилие травм, которые в прямом смысле, обрушились на Баварию.? Комман, Гнабри, Лаймер, Дэвис, неожиданно заболевший Сарагоса , долго лечившихся де Лигт. Бавария с конца первого круга, ни разу не играла в оптимальном составе. Взять хотя бы матч с Бохумом, в оптимальном 7:0, с несыгранном составом 2:3. Хотя замечу, справедливости ради, со стартовым составом, в матче с Бохумом, Тухель ошибся . Тель явно смотрелся бы предпочтительнее, чем полумертвый Шупо. Чем собственно и доказал выйдя с лева и явно усилив игру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:11, ред.
Болельщики Байера : "Томас Останься!"
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
Если Тухель выиграет ЛЧ он спасёт сезон, салатницу в Баварии простят, а вот трофей ЛЧ не каждый сезон берет Бавария. Но более вероятно, что Бавария не дойдёт до финала ЛЧ и тем более говорить о победе прямо сейчас нельзя.
Не нужно сравнивать Ливерпуль и нынешнюю Баварию, у того Ливерпуля был характер, у Баварии её нет. Бавария даже не может собраться и выиграть важный матч у Байера в Бундеслиге. К тому же Ливерпуль при Бенитесе мог правильно подготовиться к матчам ЛЧ, чтобы пройти дальше. Тут нет ни того, ни другого у Баварии.
Вообще стилистически Тухель не подходил Баварии, Бавария всегда играет агрессивно в атаке, а Тухель играет от обороны как было в Челси. Даже когда Челси брал ЛЧ при Тухеле Челси отсиживался в обороне и выигрывал матчи используя контратаки, они не играли первым номером. А вот Бавария всегда играет первым номером. Футбол у Баварии более вертикальный, даже Почеттино подошёл бы Баварии, чем Тухель. Так как Тоттенхэм при Почеттино играл более вертикально и не всегда смотрел как обстоят дела в обороне.
В общем Почеттино и Тухель не в тех командах скорее всего, так как Бавария играет в более атакующий футбол, а Челси подходит автобусный футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:44
Верните Флика, мы очень любим 8-2
ballak144
ballak144 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:34, ред.
У олегри совести нету. Знает, что после Юве никуда не позовут, вот и досиживает контракт до конца.
112910415
112910415
вчера в 16:51
как всё пошло через пень-колоду, так и идёт !
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:49
Такой провал тяжело было представить. Тухелю бы, как Клоппу, отдохнуть, переосмыслить некоторые вещи.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:40
Если станут чемпионами Бундеслиги, то, возможно, и не покинет.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:39
Нет, Макс, Левандовский ушел не из-за Нагеля, поляка, тупо продал О.Кан, хотя, до последнего- обещал фанатам, поляка оставить в Баварии. И кстате, именно это, стало, одним из главных обвинений и претензий Кану, при его увольнении...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:00
Да его сейчас нужно уволить.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:56
Недолго музыка играла.
Недолго фраер танцевал.
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:55, ред.
видимо АПЛ вообще без дефов играют, раз Кейн за Тоттенхэм стал вторым бомбардиром в истории лиги.

Просто ему не везет, с командами, понятно со шпорами выиграть сложно, со сборной та же песня, но не его вина что пенальти в финале с Италией кое кто бить не умеет, а в Баварию попал на ее спаде.

PS кейн по своей ингре лучше чем Левандовски , он в отличии от пояка хоть раздавать умеет не зря с соном лушая пара по системе гол + пас
therapy
therapy
вчера в 14:45
Летом самый оптимальный вариант, Другой тренер на этом этапе всё равно будет надстраивать игру Баварии, но не строить, а так спокойно снести всё и кирпич к кирпичику.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
Он ещё в Челси после победы в ЛЧ начал подобной дичью заниматься)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
"не понимаю зачем Тухелю ватокат в качестве импрува своих идей..."

Я и говорю, что от безысходности. Молодых "ТиРэксов" по образу/подобию Манджукича, Мюллера, Гомеса, Тони... на рынке в свободной продаже не было. Пришлось брать Кейна, которого любой классный деф просто затопчет.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:18
Пора заканчивать тренерскую карьеру, это было ясно еше три месяца назад.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 14:16
До лета Тухелю осталось выполнить последнюю миссию - обделаться в ЛЧ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:16
Стух Тухель в Мюнхене.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:15
Согласен с тобой, но музыка может быть более щадящей и нежной, когда я имел ввиду именно профиль нападающего. Лева замыкатель, мол на рынке достаточно топ-форвардов, но он перетянул к себе именно Кейна (универсал с хорошим пасом), которого так сильно хотел Пеп, не понимаю зачем Тухелю ватокат в качестве импрува своих идей...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Кейна он взял скорее от безысходности, ввиду ухода Левандовского. Левандовски ушёл из-за Нагельсмана, который профукал на ровном месте обе игры Вильяреалу и строил из себя немецкого Денди...
Вот такая музыка.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:00, ред.
Он ещё в Челси после победы в ЛЧ и крупных трансферов начал строить подобие игры Пепа и провалился, теперь аукаются непонятные скрещивания идей))) Кейна неспроста взял, игрок с тонким пониманием игры и пасом
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:44, ред.
Посыл в том, что победителя не судят..., а проигравшему - все шишки. В контексте фигуры ТТ явно будет что то одно из двух..., но позже.
Поэтому, подождёмс.)
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:43
С этим согласен кончено. Имел ввиду , что руководство Баврии уже приняли решение об увольнение, и в этом плане победа в Лч не поможет Тухелю остаться в клубе. Но самому тренеру конечно это пойдет в зачет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:38
Не скажи.
ЛЧ - это как экзамен в ВУЗе; по ходу семестров могут быть тройки/четверки, однако , если на экзамене 5, то она и идёт в выписку диплома.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:34
Да это понятно. И Челси брал лч, находясь на 5-6 месте в Апл. Я просто к тому, что даже если немцы выиграют как-то лч, то это ничего не изменит уже для Тухеля.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
Вижу. Но это футбол. Здесь всё бывает. Ливер в 2005-м весь сезон хромал на обе ноги, однако доковылял до Стамбула.
Поэтому и говорю, что на дворе февраль...
7bpshajbmap9
7bpshajbmap9
вчера в 13:21
В этом уже никто не сомневался
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