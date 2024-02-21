Тухель летом покинет «Баварию»

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вчера, 12:55

летом покинет должность главного тренера «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество совместно. Изначально контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна.