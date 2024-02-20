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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2023/2024

«Марсель» объявил об отставке Дженнаро Гаттузо

вчера, 14:43

Пресс-служба «Марселя» объявила об отставке главного тренера клуба Дженнаро Гаттузо.

Итальянский специалист возглавлял французскую команду с сентября 2023 года. Под его руководством «Марсель» одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Вероятным местом продолжения карьеры Гаттузо является Серия А.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:06
Так вчерась уже была отставка мы и обмыли)))
Теперь по второму кругу?)
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:44
Что-то тренерская карьера у Рино не получается, может с низов начать?
112910415
112910415
вчера в 17:34
зря он в тренеры пошёл
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:25
ещё один тренеришка который бродит по Европе галопом меняя каждые три четыре месяца места работы
gw4ptkb35mbx
gw4ptkb35mbx
вчера в 15:19
Гаттузо для Марселя не оказался козырным тузом. Так, максимум валет не в масть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:05
А-ля наш Александр Кержаков.
Вроде норм игрок был.
Вроде что-то, кого-то, где-то тренирует. Но только и ходит из клуба в клуб без толку
7y4jbzfgjw56
7y4jbzfgjw56
вчера в 15:01
Да уж, положение в таблице у марселя печальное
shlomo
shlomo
вчера в 14:49
Вообще не понятно его назначение изначально: Как тренер - ни рыба ни мясо, как говорится...Вроде и не проваливается ни где, но и ничего значимого не добился. В Наполи ещё более-менее получалось, Кубок Италии взял. В Милане, Валенсии и Марселе провалы, к сожалению.... хороший был игрок. Надеюсь может все же найдет себя еще как тренер.... хотя скорее нет чем да.
ss7557r45ngw
ss7557r45ngw
вчера в 14:48
Значит снова домой с плохим результатом!!!
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