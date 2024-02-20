«Марсель» объявил об отставке Дженнаро Гаттузо

Пресс-служба «Марселя» объявила об отставке главного тренера клуба Дженнаро Гаттузо.
Итальянский специалист возглавлял французскую команду с сентября 2023 года. Под его руководством «Марсель» одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.
Вероятным местом продолжения карьеры Гаттузо является Серия А.
Вроде норм игрок был.
Вроде что-то, кого-то, где-то тренирует. Но только и ходит из клуба в клуб без толку
Вроде норм игрок был.
Вроде что-то, кого-то, где-то тренирует. Но только и ходит из клуба в клуб без толку