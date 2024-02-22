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Ассисты Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выиграть 1-й матч сезона МЛС

вчера, 08:20
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 0Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-ЛейкМатч завершен

«Интер Майами» выиграл у «Реал Солт-Лейк» в первом матче сезона МЛС (2:0).

На 39-й минуте Роберт Тэйлор с передачи Лионеля Месси открыл счёт. Диего Гомес на 83-й забил 2-й мяч хозяев, ассистом отметился Луис Суарес.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Интер Майами» в соцсети «X»
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Все комментарии
Carradona
Carradona
вчера в 11:10
Пивная лига. Скорости там никакой, вот и легенды футбола ходят пешком и пасы раздают, а бегункам только замыкать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:42
С ассистов таких мастеров одноклубники должны забивать пачками, поэтому ждём от Интера яркой игры и результатов
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:27
В МЛС играют бывшие и начинающие игроки.
Или не востребованные в более сильных лигах.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:19, ред.
Подготовка к КА у Величайшего началась.. Полные трибуны, "сухой лист" от Лео.. Что ещё надо.. Красотища!!..👍👏
https://t.me/sporthighdefinition/596
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:44
Вернулись в свою дворовую лигу после неудачных товарняков и пошла игра против команд МЛС, состав для такого «футбола» у Майами там самый лучший, и было бы удивительно если и против таких команд сливали там.
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:14, ред.
....я вообще, с утра пораньше, прочитал, агенты их помогли, вот думаю
жизнь настала, сами пьют кофе, а агенты ассистами занимаются, Майами, солнце,залив, песок...!!! (Золотые мячи оптом!!!)
lotsman
lotsman
вчера в 09:08
Месси и Суареса с почином в новом сезоне.)
DXTK
DXTK
вчера в 08:52
Никак уже с 1 матча в МЛС Месси снова становится главным претендентом на золотой мяч.
112910415
112910415
вчера в 08:45
теперь побеждать чаще будут
shlomo
shlomo
вчера в 08:36
Ассист тоже не маловажную роль играет... молодцы ветераны.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 08:32
В этом сезоне главный претендент на титул будут.
Elliada_
Elliada_
вчера в 08:31
Поздравляю с победой в первом матче! Некоторые уже сделали свои выводы, после того, как Майами не выиграл ни одного товарищеского матча, но на официальные игры совсем другой настрой. Хорошее начало. Наличие звезд на трибунах порадовало. Например. присутствовал Уилл Смит.

В целом, игра была интересной с кучей моментов, но забить удалось лишь дважды. Если верить Трансфермаркет, то ассист Месси стал для него 400-м в карьере. У лучшего ассистента в истории Пушкаша 404 голевых передач. Скоро Месси станет первым.
bp6gb2b4frs7
bp6gb2b4frs7
вчера в 08:22
Порвали солёное озеро старики-разбойники
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