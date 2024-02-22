Ассисты Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выиграть 1-й матч сезона МЛС

«Интер Майами» выиграл у «Реал Солт-Лейк» в первом матче сезона МЛС (2:0).
На 39-й минуте Роберт Тэйлор с передачи Лионеля Месси открыл счёт. Диего Гомес на 83-й забил 2-й мяч хозяев, ассистом отметился Луис Суарес.
|Интер Майами2 : 0Реал Солт-Лейк
|Матч завершен
«Интер Майами» выиграл у «Реал Солт-Лейк» в первом матче сезона МЛС (2:0).
На 39-й минуте Роберт Тэйлор с передачи Лионеля Месси открыл счёт. Диего Гомес на 83-й забил 2-й мяч хозяев, ассистом отметился Луис Суарес.
Или не востребованные в более сильных лигах.
Или не востребованные в более сильных лигах.
https://t.me/sporthighdefinition/596
https://t.me/sporthighdefinition/596
жизнь настала, сами пьют кофе, а агенты ассистами занимаются, Майами, солнце,залив, песок...!!! (Золотые мячи оптом!!!)
жизнь настала, сами пьют кофе, а агенты ассистами занимаются, Майами, солнце,залив, песок...!!! (Золотые мячи оптом!!!)
В целом, игра была интересной с кучей моментов, но забить удалось лишь дважды. Если верить Трансфермаркет, то ассист Месси стал для него 400-м в карьере. У лучшего ассистента в истории Пушкаша 404 голевых передач. Скоро Месси станет первым.
В целом, игра была интересной с кучей моментов, но забить удалось лишь дважды. Если верить Трансфермаркет, то ассист Месси стал для него 400-м в карьере. У лучшего ассистента в истории Пушкаша 404 голевых передач. Скоро Месси станет первым.