Суарес в «Реале», а тер Штеген в «Манчестер Сити». Ради «Барселоны» отказывали другим грандам

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сегодня, 19:55

Источники достоверные – сами футболисты.

Суарес не заменил Бензема

Отец Месси использовал «Реал» для торгов с «Барселоной», выбил Лионелю первый большой контракт, когда провел встречи с боссами «сливочных» и «Интера». Так поступают многие представители перспективных игроков. Но когда футболиста и конкретный клуб не связывают длительные отношения, то между «Барселоной» и другими претендентами настоящие войны. Луис Суарес едва не попал в «Реал»:

Перед чемпионатом мира 2014 «Реал» приглашал меня, планировали продать Бензема в «Арсенал». «Барселона» тоже включилась, Луис Энрике давил на «Ливерпуль». Затем случился тот самый укус, но каталонцы сохранили интерес, невзирая на дисквалификацию. Я всегда буду им благодарен.

Поскольку Суарес еще не дружил с Месси, то единственной связью был тот факт, что жена Луиса училась в Барселоне, любит город. Переход Суареса в «Реал» сорвался из-за отказа Бензема ехать в «Арсенал». Карим отказался, «канониры» взяли Уэлбека, а Суарес познакомился с человеком, которого может назвать братом – Месси. Тройка из Луиса, Неймара и Лионеля стала легендарной. Хотя это могло быть трио уругвайца и бразильца с Роналду.

Неймар не перешёл в «Реал»

Апелляции за апелляциями с затягиванием дел на много лет. Оспаривание каждой из веских улик. Давление на свидетелей, попытки уничтожить физические следы. Так делают хитрые адвокаты, которые привыкли к серым методам работы. В результате миллионеры на скамье подсудимых часто выходят сухими из воды. Именно так Неймар, его отец и бывшие директора «Барселоны» отбились от обвинений в мошенничестве по делу о трансфере бразильца. Два года назад испанская прокуратура сняла обвинения, не сумели доказать вину бывшего директора каталонцев Розеля и родственников Неймара.

Инвестиционный фонд, который владел частью прав на игрока, считал, что «Барселона», «Сантос» и родители футболиста их обманули. Помогли хитрые бухгалтера каталонцев, которые выдали отцу Неймара больше «подъемных», чем предлагал Перес. Для президента «Реала» это личная травма. Пять лет назад Флорентино даже приглашал Неймара в Мадрид уже из состава ПСЖ . Повезло, что бразилец отказался, ведь у него часто разные травмы. Но «Барселоне» в юности помог голами, без тройки форвардов Энрике не выиграл бы Лигу чемпионов.

Тер Штеген отказал Гвардиоле

Хосеп смотрит матчи любимой «Барселоны», прекрасно знал возможности голкипера из Германии, который выиграл Лигу чемпионов с каталонцами. «Манчестер Сити» пригласил Гвардиолу, а тот сразу попросил подписать молодого вратаря. Тер Штеген получил заманчивое предложение – играть в АПЛ , работать с великим тренером. Но отказался, поскольку его будущая жена Даниэла училась в Барселоне. Также важно понять, что тер Штеген в 2016 году сидел на скамейке, сезон в основе провел чилиец Браво.

У Марка-Андре были веские причины уехать в «Манчестер Сити», где не знали о прорыве Эдерсона в «Бенфике». Но невеста немца прикинула, насколько ей сложно будет перейти на учебу в Англии и убедила парня остаться. Последний великий состав «Барселоны» удержали благодаря любви женщин к одноименному городу. Супруга Месси любит столицу Каталонии. Жены тер Штегена и Суареса там учились. География влияет на выбор, хотя Мадрид тоже не второй Манчестер – ярче для проживания футбольных миллионерш.

Маскерано не уехал в Серию А

Когда тренер Бенитес покинул «Ливерпуль», то Маскерано сам задумался о смене клуба. Аргентинца звали в «Интер», куда отправился испанский наставник. Переговоры шли долго, мешал чемпионат мира в ЮАР . «Ливерпуль» не выгонял Маскерано, хотели его сохранить. Более того, англичане затянули переговоры с «Барселоной» до последнего дня трансферного окна. По легенде, Хавьер заплатил собственные 4 млн евро, чтобы ускорить переезд в состав команды с его давним знакомым Месси.

Маскерано мечтал работать у Гвардиолы. Также доподлинно известно, что в «Интере» и «Ливерпуле» предлагали на 20 % больше денег, чем в испанском клубе. Спустя годы Хавьер делился с Пике воспоминаниями – переживал, что окажется в запасе в «Барселоне», но аргентинец верил в европейские успехи клуба с Месси и Гвардиолой, поэтому согласился на переезд. Верное решение, Маскерано дважды выиграл Лигу чемпионов с каталонцами. «Интер» без Моуриньо в этом турнире не побеждал.

Бускетс не помешал росту Родри

Как только «Манчестер Сити» пригласил директоров «Барселоны» Сориано и Бегиристайна в 2012-м, то сразу заговорили о Гвардиоле, ещё до его решения уехать в «Баварию». А затем о трансфере Бускетса. Позже Хосеп приехал в АПЛ , и снова Серхио считали первой ставкой. Если Гвардиола не спешил забирать Месси за 300 млн евро, переживая, что ставка слишком дорогая, то Бускетса вербовали. Но не пожалели, что забрали Родри, так как столкнулись с преградой по имени Елена Галера.

Бускетс не пахал в опорной зоне в АПЛ , как раб на галере, ведь жена Серхио не хотела в Манчестер. Также показательно, что почти все бывшие футболисты и тренеры «Барселоны» говорят об излишнем давлении в клубе. Им было тяжело получать удовольствие, представляя «блаугранас». Пока игра стоила свеч – забирали большие титулы в Европе, то чаще терпели. Но даже такой монстр, как волевой Маскерано, честно признавался, что мечтал убежать подальше от боссов клуба.

Хавьер так и поступил, выбрав Китай. Даже Гюндоган, хотя Илкай давно думал о переходе в «Барселону» и отказал ради этого «Манчестер Сити», откуда капитана не выгоняли, понимает последствия своего решения. Как и Левандовски, хотя это обратный случай. «Реал» не пригласил Роберта пару лет назад, хотя поляк изначально хотел к «сливочным». А теперь спасает «Барселону», потому что судьбы двух великих испанских клубов тесно переплетены параллельным интересом к футболистам.

Каталонцы мечтали о переходе Бекхэма и пробовали подписать Роналду. Но всё развернулось иначе. Также Луис Суарес не заменил Бензема, хотя Карим до получения «Золотого мяча» не раз конфликтовал с Пересом и некоторыми тренерами, мог покинуть «Реал» намного раньше.