Луис Суарес заявил, что мог перейти в «Реал» в 2014 году

Нападающий «Интер Майами» рассказал, что мог стать игроком «Реала» перед переходом в «Барселону». Слова уругвайца приводит Metro со ссылкой на DelSol.

Летом 2014 года каталонский клуб оформил трансфер форварда из «Ливерпуля».

Перед чемпионатом мира 2014 года «Реал» хотел подписать со мной контракт, всё было в порядке. Они планировали продать Бензема в «Арсенал». Когда начался чемпионат мира, к гонке присоединилась «Барселона», и, очевидно, я предпочёл «Барсу». Из-за ситуации с укусом «Мадрид» снизил свой интерес, а «Барса» стала ещё более заинтересованной, несмотря на наказание. Я всегда буду за это благодарен.

В конце концов, у меня были оба варианта, и я выбрал «Барселону», потому что это была моя мечта.