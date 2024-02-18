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Луис Суарес заявил, что мог перейти в «Реал» в 2014 году

вчера, 19:08

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес рассказал, что мог стать игроком «Реала» перед переходом в «Барселону». Слова уругвайца приводит Metro со ссылкой на DelSol.

Летом 2014 года каталонский клуб оформил трансфер форварда из «Ливерпуля».

Перед чемпионатом мира 2014 года «Реал» хотел подписать со мной контракт, всё было в порядке. Они планировали продать Бензема в «Арсенал». Когда начался чемпионат мира, к гонке присоединилась «Барселона», и, очевидно, я предпочёл «Барсу». Из-за ситуации с укусом «Мадрид» снизил свой интерес, а «Барса» стала ещё более заинтересованной, несмотря на наказание. Я всегда буду за это благодарен.

В конце концов, у меня были оба варианта, и я выбрал «Барселону», потому что это была моя мечта.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
интересная была развилка
Hamman
Hamman
сегодня в 00:47
Бензема продать хотели болельщики, руководство Реала насколько я помню всегда подчеркивало что Карим очень полезен для команды и его продажа не рассматривается.
Флорентино Переса не подвело чутьё когда отказался от подписания этого мерзкопакостного симулянта с хроническим зудом зубов...
allemz
allemz
вчера в 20:22, ред.
Неадекватность грызуна проявилась и Реал наверное не прогадал, когда отказался. С тестостероновым Бензема сложилось как нельзя лучше. Суарес выбрал Барсу как альтернативу, тоже мне по любви))
Умение кривляться высоко ценится каталонскими скаутами, произошло что произошло, ибо окончательное решение было за Леонидом Бакинским, что впоследствии и оправдалось с запасом, уругваец оказался ещё и мастеровитым лизоблюдом, ну прям свой в доску))) Зачем такой хрупкий игрок Реалу?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11
А я мог стать космонавтом , но не захотел ☝️😉🤣
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:22
Луис Суарес правильно сделал что выбрал Барселону.
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