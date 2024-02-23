«Валенсия» попросила перенести игру против «Гранады»

«Валенсия» попросила о переносе матча 26-го тура Ла Лиги против «Гранады», который должен состояться в субботу. Причиной тому послужил сильный пожар, произошедший в городе.

«Валенсия» потрясена ужасным пожаром, произошедшим в этот четверг на проспекте Маэстро Родриго в районе Кампанар в Валенсии, и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мы также хотели бы публично поблагодарить спасательные службы за их достойную работу.

В эту пятницу игроки и тренеры мужской первой команды, женской первой команды и команды Академии почтут память погибших минутой молчания в начале тренировки.

Клуб попросил перенести матч Ла Лиги против «Гранады» .

В соответствии с трёхдневным трауром, объявленным в Валенсийском регионе, на объектах «Валенсии» будут вывешены траурные флаги. Мы также предлагаем свою помощь учреждениям и службам экстренной помощи по любым вопросам.