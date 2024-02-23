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«Валенсия» попросила перенести игру против «Гранады»

вчера, 14:04
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия16:00 Матч перенесен

«Валенсия» попросила о переносе матча 26-го тура Ла Лиги против «Гранады», который должен состояться в субботу. Причиной тому послужил сильный пожар, произошедший в городе.

«Валенсия» потрясена ужасным пожаром, произошедшим в этот четверг на проспекте Маэстро Родриго в районе Кампанар в Валенсии, и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мы также хотели бы публично поблагодарить спасательные службы за их достойную работу.

В эту пятницу игроки и тренеры мужской первой команды, женской первой команды и команды Академии почтут память погибших минутой молчания в начале тренировки.

Клуб попросил перенести матч Ла Лиги против «Гранады» .

В соответствии с трёхдневным трауром, объявленным в Валенсийском регионе, на объектах «Валенсии» будут вывешены траурные флаги. Мы также предлагаем свою помощь учреждениям и службам экстренной помощи по любым вопросам.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:25
перенесут, как иначе-то
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:14
Тут всё предельно понятно - траурные мероприятия, правильно было бы перенести матч.
Гость
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