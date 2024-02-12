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Автобус «Реала» попал в ДТП по пути в Лейпциг. Пострадавших нет

вчера, 20:26

Автобус «Реала» попал в ДТП по пути в Лейпциг.

По информации источника, на автомагистрали А4 в транспорт мадридского клуба врезался автомобиль, водитель которого не заметил автобус при перестроении. У легковой машины оказалось разбито наружное зеркало. У автобуса «Реала», который в итоге добрался до отеля в центре Лейпцига, были замечены царапины на лицевой стороне.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщалось ранее, «сливочные» не смогли приземлиться в Лейпциге из-за забастовки в аэропорту немецкого города, поэтому были вынуждены совершить посадку в Эрфурте.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:28
Мбаппе пытался попасть в Реал через Германию?
stromshik
stromshik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:49
Да и книга, по которой снят фильм, добротная и увлекательная. Вацлав Фолпрехт, "Смерть в штрафной площадке".
112910415
112910415
сегодня в 06:02
германская домашняя заготовочка оказалась сложнее, чем думали
ОПС
ОПС
сегодня в 01:04
Пострадавших нет, значит и ДТП нет. И хорошо, что хорошо закончилось.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:33
...
Futurista
Futurista
вчера в 22:01
Один раз - случайность, два - совпадение...ждем третьего)...
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:45
Позорный лч много нагретых шаров
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:54
Все против Реала - и самолеты, и автобусы...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:46
Макс, я смотрел, отлично помню!!! Хороший фильм!
therapy
therapy ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:42
СПС, смотрели.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ therapy (раскрыть)
вчера в 20:41
"Матч состоится в любую погоду!" - это название старого фильма-детектива из 80-х.

Советую к просмотру.)
therapy
therapy
вчера в 20:38
Прям фартит Реалу, не долетели сейчас авария.... что-то не то. Может не играть уже.
Гость
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