Автобус «Реала» попал в ДТП по пути в Лейпциг. Пострадавших нет

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вчера, 20:26

Автобус «Реала» попал в ДТП по пути в Лейпциг.

По информации источника, на автомагистрали А4 в транспорт мадридского клуба врезался автомобиль, водитель которого не заметил автобус при перестроении. У легковой машины оказалось разбито наружное зеркало. У автобуса «Реала», который в итоге добрался до отеля в центре Лейпцига, были замечены царапины на лицевой стороне.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщалось ранее, «сливочные» не смогли приземлиться в Лейпциге из-за забастовки в аэропорту немецкого города, поэтому были вынуждены совершить посадку в Эрфурте.