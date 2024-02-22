Рефери ФИФА погиб в результате удара Израиля по сектору Газа

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вчера, 21:51

Палестинский арбитр ФИФА Мухаммад Хаттаб был убит в результате израильского авиаудара в секторе Газа.

По данным палестинских СМИ , рефери международной категории погиб вместе со всей своей семьей во вторник вечером в Дейр-эль-Бале.

Адхам Абу Сельмия, влиятельный палестинский пользователь социальных сетей, написал на своей странице в Сети X: «Палестинский международный арбитр Мухаммад Хаттаб был убит после того, как дом его семьи в Дейр-эль-Бале в центральной части сектора Газа стал мишенью для нового массового убийства, совершенного оккупантами. Хаттаб — один из арбитров, аккредитованных Азиатской и Международной конфедерациями футбола, и он обслуживал ряд азиатских и арабских чемпионатов с момента получения лицензии в 2020 году».