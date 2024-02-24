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«Байер» обыграл «Майнц» дома

сегодня, 00:26
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«Байер» выиграл у «Майнца» в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги (2:1).

За команду из Леверкузена отличились Гранит Джака (3’) и Роберт Андрих (68’).

За «Майнц» забил Доминик Кор (8’).

«Байер» продолжает занимать 1-е место, «Майнц» — 17-е.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:09
При всем уважании к Алонсо, его футбол, несмотря на привлекательность- не выглядит долговечным и прочным. А если, его переход в Баварию, все-таки случится, то, ничем хорошим- ни для Алонсо, ни для Баварии не закончится... В Баварии нужен прагматичный, надежный футбол, ну и конечно результат. Футбол Алонсо- не для Баварии.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:32
Ну если соперник так хорошо организован у любой команды проблемы будут. Смотрел обзор, да там Байеру повезло можно сказать. Второй гол чисто ошибка вратаря. Но везёт тому, кто везёт, как говорится.
Для Байера главное сохранять отрыв, взять 3 очка, не важно с какой лёгкостью. Побить рекорд Баварии без поражений, это уже дорогого стоит. Пусть они выскочки, но чемпионство в этом сезоне они заслужили.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 11:22, ред.
Я о другом: если против Байера играть организованно, контролировать центр поля и грамотно играть в защите, и на подстраховке- эта команда становится беспомощной. Майнц, вчера, вполне мог и победить.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:20, ред.
А Байеру не надо ничего такого показывать. Байер это не гранд, нет духа победителя, чтобы громить всех подряд, выигрывать на классе. И нет у них игроков высокого уровня, которые в одиночку могут раскатать, какие есть в Реале, МС, Ливерпуле. Поэтому и вымучивают победы. Да и что говорить у всех топ кубов даже бывают проблемы с аутсайдерами. Недавний матч Реала с Альмерией дома, где Реал проигрывал 0-2. И только на 90+9! минуте вытащил победу. Если соперник грамотно организовывает оборону и у Ливерпуля и у Арсенала и МС будут проблемы, не говоря уже о Байере.
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c2p8cjatdb23
сегодня в 07:42
Отличная игра от «Байера»! Гранит Джака и Роберт Андрих забили важные голы, которые помогли команде победить. Теперь они продолжают лидировать в Бундеслиге. Уверен, что эта победа придаст им дополнительной уверенности перед следующими матчами.
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u4znrxq8s3nu
сегодня в 05:25
Не лёгкая получилась победа,но три очка в зачёте
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:30
Майнц смогли забить, уже молодцы !
Capral
Capral
сегодня в 00:36
Ну и, что особенного показал Байер?! Предпоследняя команда в таблице, убитый аутсайдер- дал бой пресловутому чемпиону!!! С каким трудом и скрипом, хозяева вымучили эту победу. Уже не первый раз приходится видеть, с какими сложностями сталкивается Байер, если соперник грамотно организовыает оборону и не отдаёт Байеру центр. Так играл Штутгарт и переигрывал Байер, так, и сегодня сыграл Майнц, который тупо не использовал свои моменты... Обидное поражение, хотя и ожидаемое. В матче, с Баварией, весь 1-й тайм, Байер душил гостей прессингом и только во 2-м тайме, замученную Баварию прикончил технически. Но, видимо, на каждый матч, силенок у фармацевтов не хватает...
Гость
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