«Байер» обыграл «Майнц» дома

«Байер» выиграл у «Майнца» в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги (2:1).
За команду из Леверкузена отличились Гранит Джака (3’) и Роберт Андрих (68’).
За «Майнц» забил Доминик Кор (8’).
«Байер» продолжает занимать 1-е место, «Майнц» — 17-е.
«Байер» выиграл у «Майнца» в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги (2:1).
За команду из Леверкузена отличились Гранит Джака (3’) и Роберт Андрих (68’).
За «Майнц» забил Доминик Кор (8’).
«Байер» продолжает занимать 1-е место, «Майнц» — 17-е.
Для Байера главное сохранять отрыв, взять 3 очка, не важно с какой лёгкостью. Побить рекорд Баварии без поражений, это уже дорогого стоит. Пусть они выскочки, но чемпионство в этом сезоне они заслужили.
Для Байера главное сохранять отрыв, взять 3 очка, не важно с какой лёгкостью. Побить рекорд Баварии без поражений, это уже дорогого стоит. Пусть они выскочки, но чемпионство в этом сезоне они заслужили.