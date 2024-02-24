«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Фулхэма» в матче 26-го тура АПЛ (1:2).
На 65-й минуте Кэлвин Басси вывел лондонскую команду вперёд. Хозяева отыгрались на 89-й — голом отличился Харри Магуайр. На 90+7-й Алекс Ивоби забил победный гол гостей.
МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 44 очка. «Фулхэм» находится на 12-й строчке с 32 баллами.
Ничего не меняется: Маркус - ноль (даже минус), Далот - мистер Кикс;
Гарначо - заезженная вусмерть лошадь..., а на острие легендарные форварды мирового класса: Линделёф, Мактом и Магвайр.
Всё у ЭТХ смешалось: кто в атаке, кто в обороне, кто в центре - да не суть важно! Главное чтоб желание у игроков не пропадало..., и Вера в тренерскую мудрость наставника не иссякла!
Ничего не меняется: Маркус - ноль (даже минус), Далот - мистер Кикс;
Гарначо - заезженная вусмерть лошадь..., а на острие легендарные форварды мирового класса: Линделёф, Мактом и Магвайр.
Всё у ЭТХ смешалось: кто в атаке, кто в обороне, кто в центре - да не суть важно! Главное чтоб желание у игроков не пропадало..., и Вера в тренерскую мудрость наставника не иссякла!