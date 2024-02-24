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«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму»

вчера, 20:01
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Фулхэма» в матче 26-го тура АПЛ (1:2).

На 65-й минуте Кэлвин Басси вывел лондонскую команду вперёд. Хозяева отыгрались на 89-й — голом отличился Харри Магуайр. На 90+7-й Алекс Ивоби забил победный гол гостей.

МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 44 очка. «Фулхэм» находится на 12-й строчке с 32 баллами.

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Фулхэм» в соцсети «X»
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 12:44
МЮ сейчас хуже Тоттенхэма и АВ, скорее всего МЮ команда 6-7 места в АПЛ. И болельщиков МЮ будет бросать то в жар, то в холод в остатке сезона, исходя из того как играет команда при Тен Хаге, где после побед, будут скорее всего поражения и как итог команда может занять 6-7 место в АПЛ.
МЮ не похож на команду которая сможет набрать больше очков, чем Тоттенхэм и АВ.
Антон Гусев
Антон Гусев
сегодня в 01:24
Дачники разобрались с неудачниками)
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Deville (раскрыть)
вчера в 23:06
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА ТРАВМАХ........
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:27
оЛИВЕР засудил МЮ. Надо этого рефери отправить в в ЧШ.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:13
20 лет такого не было и вот опять!
Искендер 3
Искендер 3 ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:07
Пользуйся.
Всего хорошего.
Deville
Deville
вчера в 22:02
недавно после нескольких удачных матчей, многие видели команду претендентами на попадание в топ 4, но как игра мю была дном, так она и осталась, ничего не изменилось, голандский физрук тоже не изменяет себе, проиграл дома.
Искендер 3
Искендер 3 ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:52
Если надо объяснять, то не надо объяснять.
Искендер 3
Искендер 3 ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:38
Теперь понятно. Зачем так грубо? Не смотрю матчи МЮ. Тошнит.
ABir
ABir
вчера в 21:27
Совсем растеряли традиции , заложенные Сэром Алексом.
Искендер 3
Искендер 3 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:26
И что, по-вашему, значит: не все коту АВ?
По мне, так не очень звучит. АВ в этом сезоне не заслужила такого.
shur
shur
вчера в 21:22
...я почему то не удивлён!!!
112910415
112910415
вчера в 21:16
как возможна такая игра ?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:49
МЮ опять провалили игру,не хватало Расмуса Хойлунна
5audzhrqk8ch
5audzhrqk8ch
вчера в 20:40
Можно ставить против МЮ, очень часто они спотыкаются.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:27
МЮ не уступил а позорно всё прос...ал !
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
С 2018 года МЮ не проигрывал Февральские матчи, рекорд пал!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:19, ред.
21 год такого не было......дома....Фулхэму....

Такое ощущение что Тухель, Хави и Тен Хаг соревнуются....кто хуже..
la-respect0
la-respect0
вчера в 20:14
Дачники лучшие , манки два раза отскочили с Виллой , теперь покушайте)
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:14, ред.
До Геннадия все же далековато, но этот парень тоже хорош!)))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:11
Пару дней назад Гвардиола сказал, что чувствует, что «Манчестер Юнайтед» скоро вернется. Скоро?

Фулхэму? Дома? Последний раз такое было в 2003-ом году... Эрик тен Хаг побил все антирекорды. Да сколько можно оставить его во главе! Он умеет работать с молодежью, но Премьер-лиге все равно нужны результаты. МЮ нужен другой тренер, срочно!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Как за счёт чего ?! Он как Гена Букин без гола не уходит, правды неважна в какие ворота..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:10, ред.
Матч, как и все мучения МЮ в этом году, прошел под народную мудрость: "Не всё коту Астон Вилла ! "

Ничего не меняется: Маркус - ноль (даже минус), Далот - мистер Кикс;
Гарначо - заезженная вусмерть лошадь..., а на острие легендарные форварды мирового класса: Линделёф, Мактом и Магвайр.
Всё у ЭТХ смешалось: кто в атаке, кто в обороне, кто в центре - да не суть важно! Главное чтоб желание у игроков не пропадало..., и Вера в тренерскую мудрость наставника не иссякла!
Вещий
Вещий
вчера в 20:06
Как так можно было МЮ так плохо сыграть в концовке матча... просто позор
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:05
Возвращение МЮ опять под угрозой)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:04, ред.
Минут 80 вообще не понятно было за счет чего Мю собирается забить, лишь только в концовке пошли вперед и отыгрались ведь, но получили еще один гол в свои)) Первый тайм так вообще мю играл вторым номером. Короче говоря очень слабо...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:03
Пропал Депутат, последний раз его видели когда кормил детей
Гость
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