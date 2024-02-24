«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму»

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вчера, 20:01

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Фулхэма» в матче 26-го тура АПЛ (1:2).

На 65-й минуте Кэлвин Басси вывел лондонскую команду вперёд. Хозяева отыгрались на 89-й — голом отличился Харри Магуайр. На 90+7-й Алекс Ивоби забил победный гол гостей.