«Динамо» выиграло у ЦСКА в контрольном матче

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вчера, 18:47

«Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

На 72-й минуте Милан Гайич вывел «армейцев» вперёд. Вячеслав Грулёв на 83-й сравнял счёт. Победный для «динамовцев» мяч забил Хорхе Карраскаль на 89-й.