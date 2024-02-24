«Динамо» выиграло у ЦСКА в контрольном матче

«Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
На 72-й минуте Милан Гайич вывел «армейцев» вперёд. Вячеслав Грулёв на 83-й сравнял счёт. Победный для «динамовцев» мяч забил Хорхе Карраскаль на 89-й.
«Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
На 72-й минуте Милан Гайич вывел «армейцев» вперёд. Вячеслав Грулёв на 83-й сравнял счёт. Победный для «динамовцев» мяч забил Хорхе Карраскаль на 89-й.
Моменты надо реализовывать. То, что создали ЦСКА хватило бы на 4 забитых мяча, но вымучили всего 1. В этом Дивеев виноват? Конечно нет. Не надо пессимизма - обе команды прилично готовы к сезону. Я думаю и для тех и для других все будет нормально.
Моменты надо реализовывать. То, что создали ЦСКА хватило бы на 4 забитых мяча, но вымучили всего 1. В этом Дивеев виноват? Конечно нет. Не надо пессимизма - обе команды прилично готовы к сезону. Я думаю и для тех и для других все будет нормально.
ДИНАМО? Как я всегда и говорю- самая мобильная и сильная полузащита в стране, она и ведет игру!!! Карраскаль? Когда он ушел из ЦСКА, многие говорили, что, он- любитель ходить по барделям, в игре, в защиту не возвращается, ну и тп. Я же, сказал еще тогда: Личка- либерал, таскать рояль в ДИНАМО будут другие, а Карраскаль будет созидать, что он великолепно и делает!!! А вот упрямство Федотова, до добра не доводит. Можно быть прекрасным тренером, но при этом- никудышим хозяйственником.
Вобщем- ДИНАМО с побеДой!!! Армейцам, есть над чем подумать...
ДИНАМО? Как я всегда и говорю- самая мобильная и сильная полузащита в стране, она и ведет игру!!! Карраскаль? Когда он ушел из ЦСКА, многие говорили, что, он- любитель ходить по барделям, в игре, в защиту не возвращается, ну и тп. Я же, сказал еще тогда: Личка- либерал, таскать рояль в ДИНАМО будут другие, а Карраскаль будет созидать, что он великолепно и делает!!! А вот упрямство Федотова, до добра не доводит. Можно быть прекрасным тренером, но при этом- никудышим хозяйственником.
Вобщем- ДИНАМО с побеДой!!! Армейцам, есть над чем подумать...