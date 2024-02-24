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«Динамо» выиграло у ЦСКА в контрольном матче

вчера, 18:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

На 72-й минуте Милан Гайич вывел «армейцев» вперёд. Вячеслав Грулёв на 83-й сравнял счёт. Победный для «динамовцев» мяч забил Хорхе Карраскаль на 89-й.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:36
Хорошая новость. Ждём Чемпионат России...
112910415
112910415
вчера в 21:33
полезный тренировочный матч
drug01
drug01
вчера в 21:10
Такие мощные комментарии добавить нечего. Может в основных играх будет иначе!
Ев17
Ев17
вчера в 20:41
Лещук работает хорошо, спасает, там где Шунину уже тяжко в силу футбольного возраста, не пойму Личку, если в РПЛ опять ротация будет, надо закреплять Лещука, чтобы он защиту под себя подстроил, а Шунин как запасной и для неответственных игр вполне ещё поиграл бы
Capral
Capral
вчера в 20:21
Гражданин Кандауров, сколько можно вас просить- не играть в испорченный телефон? Благодарю вас за информацию, которая, мне лично, известна и без вас. Но, есть один момент, а именно: вы, именно вы, уверенно доказывали мне, что в ЦСКА 10 равноценных игроков!!! О каких, равноценных игроках идет речь, если стержневой игрок команды- Дивеев, не готов к весеннему отрезку? Сегодня, две его ошибки привели к поражению, в игре, в которой, по большому счету, ЦСКА должен был побеждать. Что касается Карраскаля, то уже во 2й половине чемпионата, он стал плавно вписываться в состав ДИНАМО, и, именно при его непосредственном участии, в игре 2го круга, между ДИНАМО и ЦСКА- был забит решающий гол!!! Его удачная игра в ДИНАМО- абсолютно точно не гениальность Лички, но абсолютно точно- огромная ошибка диктатора Федотова!!! И не надо делать вид, гражданин Кандауров, что вы этого не понимаете и не видите. Карраскаль- игрок обладающий, многими сильными качествами и сторонами, которые, надо только грамотно использовать. Пока, у Лички- это получается и неплохо, надо сказать. И прекратите, любезный, обращаться ко мне через третье лицо- это выглядит комично и смешно...

Желаю здравствовать.
lotsman
lotsman
вчера в 20:07
Хороший матч. Смотрел в повторе. Армейцам не хватило реализации, но всё исправимо. К тому он и контрольный матч, чтобы проанализировать все действия и выявить ошибки. Скоро матчи чемпионата и ошибаться нельзя. Удачи всем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:04
Эдуард Григорьевич, мой близкий однополчанин! Немного более развернуто отвечу Вам. Сначала по поводу Дивеева. После тяжелой травмы он начал тренироваться в общей группе только 2,5 недели назад. Ясно, что формы не набрал еще. Но как форму набирать, если не через игры? Никак. Далее по поводу байки про его лишний вес. В ЦСКА Эдуард Безуглов - нач. медслужбы ввел порядок, в соответствии с которым ни один футболист, имеющий лишний вес к тренировкам в общей группе и к играм не допускается. Пока не приведет вес в норму. Обычно это достигается за неделю.
Далее про Караскаля. У разных тренеров разный подход к игрокам, скажем так, выбивающимся из общего русла. Кто то закрывает на это глаза, а кто то избавляется от таких.. Для создания сплоченного коллектива лучше избавиться. Вспомните мой дорогой друг, как великий Тарасов даже Харламова отправил в Чебаркуль, т.к. он какое то время негативно влиял на климат в команде. Посмотрим, что Караскль покажет в оставшейся части сезона. В первых 2/3 сезона в 2023 г. он в составе Динамо ничего не показал и был почти лавочником. Возможно "!свой в доску" тренер Личка на это смотрит по другому, поживем увидим. Что касается замен. Они сделаны были ВВФ не для усиления, а чтобы исключить перегрузку Феди и Абоса. Конечно замены ослабили игру, но это ведь контрольный матч. Так, что дорогой однополчанин жду от вас обоснованного и аргументированного мнения. Спасбо за внимание.
z7gq2amyyy63
z7gq2amyyy63
вчера в 19:55
Хороший матч получился... Динамо похоже готово на 100% в началу РПЛ.
isamsn
isamsn
вчера в 19:54
Хороший тренеровочный матч. Результат значения не имеет.
Интерес
Интерес
вчера в 19:30
Итог матча между этими командами уже привычен,вне зависимости от хода игры и статуса матча.
баск
баск
вчера в 19:18, ред.
Обе команды вышли, можно сказать, в боевых составах, однако матч скорее обманул ожидания, чем оправдал их.

Он виделся чем-то вроде "выпускного экзамена" из завершающейся межсезонки, но стороны прибыли на этот экзамен с настроем, похожим на "согласны на тройку и отпускайте".

В принципе, до возобновления сезона осталась неделя, команды входят
в рабочий цикл и, возможно, расценивали игру как втягивающую в него.
Ну или просто не стремились светить уровень своей готовности друг перед друг другом и кем-либо ещё.

Однако, что можно выжать хотя бы из этой оценочной тройки?
Армейцы бОльшую часть матча имели некоторый игровой перевес, отрезками становившийся весьма чувствительным, и гол свой точно заслужили.

Динамовцы же отыграли настолько безобразно, что навскидку похожего случая
у этого состава и не припомнить.

Итоговый счёт- в значительной мере курьёзен и стал следствием того, что уверовав в недееспособность соперника, армейцы в последние минут 10 малость встали, за что вышедшие на замены Груля и Карраскаль их и наказали (голы забили, правда, хорошие).

Что ж, предсезонка закончена.
Впечатление о её ходе в целом позитивное (кроме сегодняшнего), есть
наблюдения о новых явлениях в тактике игры команды, явлениях неплохих,
буду поподробнее о них по итогам официальных матчей..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:13
А вот это уже серьёзные спарринги...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:10
Мой Дружище Анатолий.
Согласен, не посыпаю голову пеплом. 4 гола в первом тайме д.б.
ВВФ заменами НЕ усилил игру ( в Динамо вышел Хорхе и перевернул игру).
Старая болезнь -- реализация, когда её вылечат ? А игра ПОНРАВИЛАСЬ.
Будь здрав.
Capral
Capral
вчера в 19:06, ред.
Игра конечно, как минимум ничейная, хотя, во 2м тайме, ЦСКА понравился больше. Но, два гола в ворота ЦСКА- красноречиво ответили на вопрос о, так называемых 10-ти равноценных игроках армейцев... Оба гола в ворота армейцем- прямые и ужасные ошибки Дивеева. В первом случае, он просто потерял и позицию, и игрока, и даже, в этом случае- не смог помешать Грулеву нанести прицельный удар. И приблизительно, такая же ошибка, в случае со 2м голом. А ведь сказано было, Дивеев- отличный стержневой игрок команды, но не играя столько времени, не факт, как, после травмы впишется в игру. Вот и ответ. Да и вес, лишний, похоже тоже набрал. Вобщем, проблемы ЦСКА в обороне видны невооруженным глазом. Но в атаке неплохо смотрелись.

ДИНАМО? Как я всегда и говорю- самая мобильная и сильная полузащита в стране, она и ведет игру!!! Карраскаль? Когда он ушел из ЦСКА, многие говорили, что, он- любитель ходить по барделям, в игре, в защиту не возвращается, ну и тп. Я же, сказал еще тогда: Личка- либерал, таскать рояль в ДИНАМО будут другие, а Карраскаль будет созидать, что он великолепно и делает!!! А вот упрямство Федотова, до добра не доводит. Можно быть прекрасным тренером, но при этом- никудышим хозяйственником.

Вобщем- ДИНАМО с побеДой!!! Армейцам, есть над чем подумать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:00, ред.
Эдуард Григорьевич, не надо сгоряча оценивать игру. Матч лишний раз подтвердил истину. Футбол (результат) бывает не логичным, но сам футбол всегда справедлив.
Моменты надо реализовывать. То, что создали ЦСКА хватило бы на 4 забитых мяча, но вымучили всего 1. В этом Дивеев виноват? Конечно нет. Не надо пессимизма - обе команды прилично готовы к сезону. Я думаю и для тех и для других все будет нормально.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:52
Худший игрок ЦСКА Дивеев.
Устал в концовке))). Карраскаль отомстил ВВФ лучший игрок матча.
Гость
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