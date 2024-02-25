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«Челси» может отказаться от участия в Лиге Конференций

вчера, 15:49

«Челси» может сыграть в Лиге Конференций, если сегодня обыграет «Ливерпуль» в финале Кубка Английской Лиги.

Это может привести «синих» к новым проблемам в отношении финансового фэйр-плей, поэтому лондонский клуб может отказаться от участия в этом турнире в следующем сезоне. Дело в том, что «Челси» должен соблюдать правила УЕФА по лицензированию клубов и финансовой устойчивости (FSR), а также правила АПЛ по прибыли и устойчивому развитию (PSR).

Примечательно, что подобный случай имел место быть не так давно. В 2019 году «Милан» добровольно принял годовую дисквалификацию на все европейские соревнования за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Перевод с talksport.com Фото: Твиттер ФК «Челси»
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:25
Ливерпуль воплотил мечты Челси,упростив их будущее
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:15
Скоро спорт под микроскопом будем рассматривать.
ABir
ABir
вчера в 17:22
Если все дело сводится к некоему правилу использования денежных средств ( причем эти правила не одинаковые для всех участников), то пора уже футбол приравнять к искусству и смотреть на него , как на спектакль, есть Большой и Ла Скала, а есть городские и народные с художественной самодеятельностью.
DXTK
DXTK ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:18
По моему ЛК на данном этапе это единственная возможность для Челси сыграть в еврокубке. Смотря как играете в АПЛ второй сезон подряд находясь на 10-11 строчке, что-то подсказывает долго еще ждать попадания в ЛЧ. Тем более ЛК уже выиграл Моуриньо. Жозе никогда не отказывается от трофеев, или от кубка который можно выиграть.

PS Если Челси выиграет ЛК, тогда у вас будет все 4 главных трофея ...... ЛЧ, ЛЕ, КОК и к ней добавится ЛК...........
balalay
balalay
вчера в 17:02, ред.
футбол все дальше и дальше отдаляется от спорта и спортивных соревнований, полностью становясь типичным бизнесом для прокручивания бабла, постепенно поняв это зрители просто перестанут ходить на это .... непонятно что
вот подумайте - за участие в ЛК и страна получает очки, даже просто за участие приносит коэффициенту страны 2,5 очка, регулируя количество в конечном счете числа участников лиги чемпионов и пр... кому до этого есть дело? соревнование? достижение? слава? неа... позор всех стран где такой футбол, а он почти везде уже такой
112910415
112910415
вчера в 16:59
отказываться надо, коли так
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:44
Надо просто проиграть и не париться, хотя серединку АПЛ и кубок за счастье будет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:26
Была бы Лига Европы ещё ладно, но лига конференций мало кому интересна.
t3dcyaumr9r8
t3dcyaumr9r8
вчера в 16:05
Парадокс: лучше не играть, чем играть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
Для начала попасть туда надо, а потом уже думать!) Хотя Почетту трофеи не нужны ведь, могут и слить))
shlomo
shlomo
вчера в 15:59
Учитывая все обстоятельство что сейчас твориться в клубе, а также тот факт, что выступление в ЛК не принесет клубу больших призовых, думаю что синим нужно добровольно отказаться от еврокубков. Зато, это позволит Челси: не попасть под санкции УЕФА, избежать ограничений в трансферной деятельности ну и сконцентрироваться на выступлениях в Премьер-Лиге. Плюсы даже перевешивают минусы...:))
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:55
Пусть тогда сливают кубок
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