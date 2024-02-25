«Челси» может отказаться от участия в Лиге Конференций

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вчера, 15:49

«Челси» может сыграть в Лиге Конференций, если сегодня обыграет «Ливерпуль» в финале Кубка Английской Лиги.

Это может привести «синих» к новым проблемам в отношении финансового фэйр-плей, поэтому лондонский клуб может отказаться от участия в этом турнире в следующем сезоне. Дело в том, что «Челси» должен соблюдать правила УЕФА по лицензированию клубов и финансовой устойчивости (FSR), а также правила АПЛ по прибыли и устойчивому развитию (PSR).

Примечательно, что подобный случай имел место быть не так давно. В 2019 году «Милан» добровольно принял годовую дисквалификацию на все европейские соревнования за нарушение правил финансового фэйр-плей.