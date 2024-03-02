Клопп заявил, что травма Алиссона является серьёзной

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вчера, 10:49

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил, что вратарь выбыл на длительный срок из-за травмы, которую он получил в середине февраля.

На пресс-конференции немецкий специалист заявил, что у бразильца действительно серьёзное повреждение. Он пропустит ряд матчей, однако должен успеть восстановиться до конца нынешнего сезона.