Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Клопп заявил, что травма Алиссона является серьёзной

вчера, 10:49

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон выбыл на длительный срок из-за травмы, которую он получил в середине февраля.

На пресс-конференции немецкий специалист заявил, что у бразильца действительно серьёзное повреждение. Он пропустит ряд матчей, однако должен успеть восстановиться до конца нынешнего сезона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон получил травму и пропустит 2-3 недели
01 марта
СлухиУ Англии могут возникнуть проблемы с обороной на Евро-2024
28 февраля
СлухиТимбер близок к возвращению
28 февраля
Слухи«Арсенал» теряет терпение к Габриэлу Жезусу
28 февраля
СлухиИгрок сборной Англии перенёс операцию на колене
28 февраля
СлухиРико вылечился от аневризмы головного мозга
28 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:55
и это очень, очень скверная весть ....
Migelito
Migelito
вчера в 11:45
Черт, обидно до одури. Решающий отрезок сезона. рубка с Сити и Арсом, а у нас вся основа в лазарете. В итоге как обычно ни фига не выйдет(( Аж руки опускаются...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 11:41
Начал беспокоиться о травме Алиссона пару недель назад, но, увидев игру Келлехера в финале Кубка лиги против «Челси», мое мнение немного изменилось. Он отличается от Каруиса – бывшего второго вратаря «Ливерпуля». Очень многообещающий вратарь, и особенно сейчас ему предстоит проявить себя для команды, которая нуждается в нем особенно в это время сезона, когда разница между очками первых трех команд составляет всего одно очко. И его работа и ответственность умножаются, поскольку основные защитники «Ливерпуля» тоже травмированы.

И не только в финале Кубка Лиги он показал себя с хорошей стороны. В АПЛ тоже хорошо выступает. А Алиссону желаю здоровья, на него рассчитывают не только в «Ливерпуле», но и в сборной Бразилии.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:34
Это печальная новость. Потерять основного кипера в самый важный отрезок сезона.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:22
Это ослабит "Ливерпуль", что конечно на руку его ближайшим преследователям
МС и Арсеналу. А сумеет ли дублёр заменить Алиссона в полной мере?
Клоппу есть о чём задуматься.
mybc8yx6373g
mybc8yx6373g
вчера в 10:54
Посмотрим в деле его дублёра
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 