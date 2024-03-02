Клопп заявил, что травма Алиссона является серьёзной

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон выбыл на длительный срок из-за травмы, которую он получил в середине февраля.
На пресс-конференции немецкий специалист заявил, что у бразильца действительно серьёзное повреждение. Он пропустит ряд матчей, однако должен успеть восстановиться до конца нынешнего сезона.
И не только в финале Кубка Лиги он показал себя с хорошей стороны. В АПЛ тоже хорошо выступает. А Алиссону желаю здоровья, на него рассчитывают не только в «Ливерпуле», но и в сборной Бразилии.
И не только в финале Кубка Лиги он показал себя с хорошей стороны. В АПЛ тоже хорошо выступает. А Алиссону желаю здоровья, на него рассчитывают не только в «Ливерпуле», но и в сборной Бразилии.
МС и Арсеналу. А сумеет ли дублёр заменить Алиссона в полной мере?
Клоппу есть о чём задуматься.
МС и Арсеналу. А сумеет ли дублёр заменить Алиссона в полной мере?
Клоппу есть о чём задуматься.