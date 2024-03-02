Абаскаль улетел в Москву. Он посмотрит матч против «Зенита» на клубной базе

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вчера, 15:24

Главный тренер «Спартака» улетел из Санкт-Петербурга в Москву перед матчем РПЛ против «Зенита».

Испанский специалист дисквалифицирован на эту игру, поэтому он принял решение посмотреть матч на клубной базе «красно-белых».