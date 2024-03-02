Абаскаль улетел в Москву. Он посмотрит матч против «Зенита» на клубной базе

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву перед матчем РПЛ против «Зенита».
Испанский специалист дисквалифицирован на эту игру, поэтому он принял решение посмотреть матч на клубной базе «красно-белых».
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву перед матчем РПЛ против «Зенита».
Испанский специалист дисквалифицирован на эту игру, поэтому он принял решение посмотреть матч на клубной базе «красно-белых».
-Серёжа....ты как маленький....думаешь Карасёв зря поздоровался с нами 6 раз??
-Серёжа....ты как маленький....думаешь Карасёв зря поздоровался с нами 6 раз??