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Абаскаль улетел в Москву. Он посмотрит матч против «Зенита» на клубной базе

вчера, 15:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву перед матчем РПЛ против «Зенита».

Испанский специалист дисквалифицирован на эту игру, поэтому он принял решение посмотреть матч на клубной базе «красно-белых».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:24
и правильно сделал такую фиговую игру лучше вообще не смотреть
pomor45
pomor45 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 20:36
Абаскаль - хороший тренер. Он не стал отягощать ребят своим бесполезным присутствием и отправился туда, где он нужнее, а именно - очищать свой стадион от снега.
pomor45
pomor45
вчера в 20:16
Зачем приехал? Или отправили, чтобы не отсвечивал?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:40
Оригинальный тренер, что тут ещё можно добавить. Первый раз такое вижу и о таком слышу. Не рядом с командой до матча, на трибуне ли, в раздевалке в перерыве, а в Москве ! Как у нас говорится, чем мудрее, тем... Интересно, как его команда отреагирует на этот фортель тренера. На мой взгляд, бросил команду. Может, я ошибаюсь, и теперь у них так принято?
Struhan
Struhan ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 18:35
Гладиатор загнанный в угол и лишённый всего опаснее быка.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:19
Маэстро, это Семак так изменился? И как он постарел... Мда, есть над чем подумать.
Как всегда, Супер, Маэстро, Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, за предоставленную Классику, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:16
Даже, не столько хороший- сколько элементарно порядочный!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:14
Ключевые слова здесь «хороший тренер»
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:06
Хороший тренер смотрел бы матч с трибуны !
Futurista
Futurista
вчера в 17:58
Интересно...неспроста это всё...думаю Семак сейчас в такой ситуации...

ABir
ABir
вчера в 17:47
Сделано все, чтобы Спартаку было не комфортно в Питере
Александр Апалько
Александр Апалько ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:38
Это и хорошо.Чем хуже,тем лучше для Спартака.Это же Спартак!
112910415
112910415
вчера в 17:32
что-то здесь не ладно
therapy
therapy
вчера в 17:31
Я думаю у Спартака намечается отставка (не хотелось бы), но поведение Абаскаля вообще нельзя по другому объяснить... кинуть команду в столь важном матче.
TheBoLt
TheBoLt ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:17
Во, точно, поле! Я пытался вспомнить, что ж еще там против Спартака было брошено на чашу весов. Лужники вместо Лукойл Арены
Храневец
Храневец
вчера в 16:53
Что здесь непонятного ???? Полетел на святое дело Фокса с кичи вынимать !!!! Простите рамсы попутал Промеса !!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:53
Думаю, не всё в порядке в спартаковском королевстве. Неспроста он психанул...
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:48
А почему не с трибуны?
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:23
Привет, Володя!!!
Да, это даже не обсуждается. Кто такой Абаскаль- мне давно понятно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:12, ред.
-Иваныч...ты же обещал ни Абаскаля,ни Промеса, ни Джикии...ни Соболева.......почему Жора и Саша в заявке???
-Серёжа....ты как маленький....думаешь Карасёв зря поздоровался с нами 6 раз??
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:07
Виктор привет...!!! Ну в Москве то на базе комфортней...пивко по маленьку , а то и русской водочки...). А если серьезно , то это совсем не серьезно со стороны Абаскаля. Он должен был находиться вместе с командой
cska1948
cska1948
вчера в 16:05, ред.
А зачем вообще Абаскаль прилетал в Питер? Он что, только там узнал о своей дисквалификации?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:04
Еще плюс поле забраковали....По моему руководство у команды не в "звязду" и не в красную армию. Им не до футбола....
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:03
Привет, Олег!
Я знаю, но это не отменяет его присутствия, на игре команды, которую он ведет и в которой получает зарплату.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:01
В общем все не славу Богу....отсюда и результата положительного ждать трудно
Вещий
Вещий
вчера в 15:55
Ну что имеем.....Спартак не так уж сильно отстал от лидеров - у подопечных Абаскаля тридцать очков, тогда как у Зенита на шесть баллов больше. А если говорить о идущем на третьей строчке Динамо, то там отрыв вообще всего два очка, то есть за один тур при определенных исходах других игр можно сразу же подняться на третью позицию. Впрочем, на два балла меньше у идущего аж на восьмой строчке ЦСКА, так что подобный тезис можно развернуть в любую сторону. Ниже упасть будет проблематично, но все же. Зимой Спартак сумел одержать победу в товарищеском турнире от букмекерской конторы, а заодно выложить рекордную для голландского Твенте сумму за Манфреда Угальде....
Интерес
Интерес
вчера в 15:54
Что с ним,что без него-продуют.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:46
Может в Дубай полетел...?))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:45
Рыжий опять чудит.
Лукавый.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:44
Привет Витя!
Дисква у него!
Гость
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