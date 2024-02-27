Спортдир «Ростова»: «Мне звонили клубы РПЛ по поводу формы Глушакова»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил о том, что команды РПЛ обращались в клуб с просьбой дать оценку физической формы полузащитника Дениса Глушакова.
Зимой игрок проходил сборы вместе с донской командой. Сегодня футболист подписал контракт с ереванским «Урарту».
По отзывам нашего тренерского штаба, Денис выглядел достаточно неплохо и вполне еще мог поиграть на высоком уровне. Хочу пожелать удачи ему в «Урарту», он хороший и заслуженный футболист. Он у нас тренировался на равных со всеми и набрал хорошую форму. Мне звонили некоторые команды РПЛ и не только, спрашивали в какой форме находится Денис. Мы им давали положительное мнение тренерского штаба.
Правда потом могут предъявить те кто его взял, но и тут можно сказать, что у нас он был в хорошей форме, а вот взгляд на хорошую физическую форму у всех разный.
Правда потом могут предъявить те кто его взял, но и тут можно сказать, что у нас он был в хорошей форме, а вот взгляд на хорошую физическую форму у всех разный.
Уважаемые участники, просто взгляните на период с сентября 2021 по сентябрь 2022 года в архиве победителей КП. Там вы увидите мой прежний основной аккаунт Gor Ter-Aristacessian. Три раза победил за год с одного аккаунта, один раз занял второе место. А мог бы выиграть и 4 раза за год. И взгляните на имена других победителей — все выиграли по одному и не больше, кроме пользователя stanichnik, который выиграл дважды. Победы говорят сами за себя
После этого периода я играл в группе без призов и в основном конкурсе всерьез не участвовал с моего основного аккаунта очень долгое время. Снова начал играть в этом году и в январе 2024 победил с Kenas Ter-Aristakessian, который сейчас является моим основным аккаунтом. Больше ничего не хочу добавлять.
В конце года мы подведем итоги победителей. Я больше не буду писать до конца этого года и не буду беспокоить никого. Желаю всем удачи в КП!
Уважаемые участники, просто взгляните на период с сентября 2021 по сентябрь 2022 года в архиве победителей КП. Там вы увидите мой прежний основной аккаунт Gor Ter-Aristacessian. Три раза победил за год с одного аккаунта, один раз занял второе место. А мог бы выиграть и 4 раза за год. И взгляните на имена других победителей — все выиграли по одному и не больше, кроме пользователя stanichnik, который выиграл дважды. Победы говорят сами за себя
После этого периода я играл в группе без призов и в основном конкурсе всерьез не участвовал с моего основного аккаунта очень долгое время. Снова начал играть в этом году и в январе 2024 победил с Kenas Ter-Aristakessian, который сейчас является моим основным аккаунтом. Больше ничего не хочу добавлять.
В конце года мы подведем итоги победителей. Я больше не буду писать до конца этого года и не буду беспокоить никого. Желаю всем удачи в КП!