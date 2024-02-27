Спортдир «Ростова»: «Мне звонили клубы РПЛ по поводу формы Глушакова»

Спортивный директор «Ростова» заявил о том, что команды РПЛ обращались в клуб с просьбой дать оценку физической формы полузащитника .

Зимой игрок проходил сборы вместе с донской командой. Сегодня футболист подписал контракт с ереванским «Урарту».