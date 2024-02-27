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Спортдир «Ростова»: «Мне звонили клубы РПЛ по поводу формы Глушакова»

вчера, 18:59

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил о том, что команды РПЛ обращались в клуб с просьбой дать оценку физической формы полузащитника Дениса Глушакова.

Зимой игрок проходил сборы вместе с донской командой. Сегодня футболист подписал контракт с ереванским «Урарту».

По отзывам нашего тренерского штаба, Денис выглядел достаточно неплохо и вполне еще мог поиграть на высоком уровне. Хочу пожелать удачи ему в «Урарту», он хороший и заслуженный футболист. Он у нас тренировался на равных со всеми и набрал хорошую форму. Мне звонили некоторые команды РПЛ и не только, спрашивали в какой форме находится Денис. Мы им давали положительное мнение тренерского штаба.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:49
Что не скажешь ради того, что бы сбагрить ненужного игрока и при этом остаться перед ним хорошим.
Правда потом могут предъявить те кто его взял, но и тут можно сказать, что у нас он был в хорошей форме, а вот взгляд на хорошую физическую форму у всех разный.
ABir
ABir
вчера в 23:32
Все спрашивали, пробовали, но не брали
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:49
Форма- голый торс и полотенце на попе, веник в руке...
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 19:31, ред.
Хочу обратиться к участникам КП и всем пользователям сайта, так как считаю, что они достаточно умные люди, чтобы разобраться в ситуации, которая часто повторяется.

Уважаемые участники, просто взгляните на период с сентября 2021 по сентябрь 2022 года в архиве победителей КП. Там вы увидите мой прежний основной аккаунт Gor Ter-Aristacessian. Три раза победил за год с одного аккаунта, один раз занял второе место. А мог бы выиграть и 4 раза за год. И взгляните на имена других победителей — все выиграли по одному и не больше, кроме пользователя stanichnik, который выиграл дважды. Победы говорят сами за себя

После этого периода я играл в группе без призов и в основном конкурсе всерьез не участвовал с моего основного аккаунта очень долгое время. Снова начал играть в этом году и в январе 2024 победил с Kenas Ter-Aristakessian, который сейчас является моим основным аккаунтом. Больше ничего не хочу добавлять.

В конце года мы подведем итоги победителей. Я больше не буду писать до конца этого года и не буду беспокоить никого. Желаю всем удачи в КП!
j2wwk8he25jw
j2wwk8he25jw
вчера в 19:24
Вот что делает с человеком русская баня...:))))
zna6j3cy4n2k
zna6j3cy4n2k
вчера в 19:14, ред.
Звонили многие, но никоку не пришёлся ко двору
Гость
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