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Амарал не отпустил Маслова из «Спартака» в аренду этой зимой

сегодня, 18:35

Защитник Павел Маслов рассказал, что мог уйти из «Спартака» в аренду этой зимой.

Да, мог [уйти в аренду]. Большинство вариантов были отклонены клубом — они придерживались позиции, которую транслировали мне. Где-то клуб отказывался брать меня в аренду. Был вариант с «Урарту», с сербскими клубами и из РПЛ. Так вот получилось, не знаю, что сказать.

На том, чтобы я остался, настоял Амарал? Да, был такой разговор с ним. Я ему транслировал свою позицию, а он мне — свою. Я прислушался к нему, он новый человек в клубе. Я не буду рассказывать, о чем мы с ним договорились.

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Все комментарии
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bkwj69rpurxf
сегодня в 18:51
Маслову надо больше работать и ждать своего часа
112910415
112910415
сегодня в 18:41
загадочная какая-то история ...
x9uu76bs8dcg
x9uu76bs8dcg
сегодня в 18:38
Значить нашлись слова для убеждения.
Гость
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