Амарал не отпустил Маслова из «Спартака» в аренду этой зимой

Защитник рассказал, что мог уйти из «Спартака» в аренду этой зимой.

Да, мог [уйти в аренду]. Большинство вариантов были отклонены клубом — они придерживались позиции, которую транслировали мне. Где-то клуб отказывался брать меня в аренду. Был вариант с «Урарту», с сербскими клубами и из РПЛ . Так вот получилось, не знаю, что сказать.

На том, чтобы я остался, настоял Амарал? Да, был такой разговор с ним. Я ему транслировал свою позицию, а он мне — свою. Я прислушался к нему, он новый человек в клубе. Я не буду рассказывать, о чем мы с ним договорились.