Агент Баринова: «Идёт постоянное общение, но его будущее связано с „Локо“»

Агент полузащитника «Локомотива» Павел Банатин высказался о слухах по поводу интереса к игроку со стороны клубов из Турции.

Так как у Димы контракт с «Локомотивом», то предложения в первую очередь поступают в клуб. Что касается меня как представителя футболиста, то идёт постоянное общение на уровне агентов, селекционеров, посредников, звонков, конечно, поступает множество с разными вариантами, в первую очередь, сейчас они касаются Турции. Но на данный момент Дмитрий — футболист «Локомотива». Игра с «Динамо», несмотря на результат, в очередной раз показала, что Дима настоящий лидер, он бьётся за команду на каждом участке поля. Несмотря на то, что уступили, он провёл хорошую игру. Жаль, что команда не в полной мере поддержала его порыв и настрой выгрызать каждый кусок поля.

Можно ли смело говорить, что будущее Баринова связано с «Локомотивом»? На данный момент да, целиком и полностью.