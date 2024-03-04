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Агент Баринова: «Идёт постоянное общение, но его будущее связано с „Локо“»

вчера, 15:44

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин высказался о слухах по поводу интереса к игроку со стороны клубов из Турции.

Так как у Димы контракт с «Локомотивом», то предложения в первую очередь поступают в клуб. Что касается меня как представителя футболиста, то идёт постоянное общение на уровне агентов, селекционеров, посредников, звонков, конечно, поступает множество с разными вариантами, в первую очередь, сейчас они касаются Турции. Но на данный момент Дмитрий — футболист «Локомотива». Игра с «Динамо», несмотря на результат, в очередной раз показала, что Дима настоящий лидер, он бьётся за команду на каждом участке поля. Несмотря на то, что уступили, он провёл хорошую игру. Жаль, что команда не в полной мере поддержала его порыв и настрой выгрызать каждый кусок поля.

Можно ли смело говорить, что будущее Баринова связано с «Локомотивом»? На данный момент да, целиком и полностью.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:47
Да разве можно всё измерять только победами или поражениями? Тренер, достойный, должен уметь читать соперника, предвидеть его игру, действия. А, Галактионов, вчера, весь 1-й тайм стоял как истукан и наблюдал с испуганными глазами, как, соперник его избивает. Ваш Семак, вообще, пять лет подряд не знал себе равных, но разве можно назвать его большим тренером? Галактионов- мальчишка, без должного опыта и навыков. Весь 1-й тайм, ДИНАМО душило Локо прессингом, навязывало силовую борьбу, завладело территориальным преимуществом. Что должен был делать Галактионов- принять меры. Какие- прежде всего сделать замены, сразу, позволившие ему избавиться от навязчивого прессинга соперника. Немедленно убрать статичного Дзюбу еще в первом тайме! Выставить подвижных нападающих, чтобы заставить соперника больше обороняться, а не прессинговать. Но не только это конечно. Много у него ошибок, как в построении игры, в тактике, ну а про стратегию, уже и не говорю...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:34
Ну уж не думаю что Галактионов настолько плох....
Так то статистически до вчерашнего матча Локо в 14-ти последних официальных матчах потерпел лишь одно поражение....
dxb2fw3h4rz7
dxb2fw3h4rz7
вчера в 18:07
Зарплату в Локомотиве турки не потянут.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:43
Ну доиграет он о летнего окна вот тогда и посмотрим кто им будет интересоваться.... если будут.
Capral
Capral
вчера в 15:52
Про игру с ДИНАМО не вспоминайте и постарайтесь как можно быстрее её забыть, как страшный сон. Я в своей футбольной жизни видел много разного футбола, но такого как вчера, от Локомотива- увидел второй раз в жизни... Вчера, даже незаурядный Глушенков потерялся и растворился. Какой, Глушенков был у Осинькина и каким, он постепенно становится в Локо. Пока Галактионов тренер Локо- подобные матчи будут системой.
khmau5rh9732
khmau5rh9732
вчера в 15:50
Надо оставить его,полезный игрок
Гость
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