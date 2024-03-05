Кучаев объяснил, почему ушёл из ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» объяснил, почему решил покинуть ЦСКА .

Всё решилось достаточно быстро. Просто ни с того ни с сего под конец третьего сбора ЦСКА агент сказал, что есть такой вариант и что могу поговорить с Сергеем Николаевичем (Юраном). Решение принял практически сразу, буквально за два дня оформил все документы.