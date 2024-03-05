Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Кучаев объяснил, почему ушёл из ЦСКА

сегодня, 11:10

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев объяснил, почему решил покинуть ЦСКА.

Всё решилось достаточно быстро. Просто ни с того ни с сего под конец третьего сбора ЦСКА агент сказал, что есть такой вариант и что могу поговорить с Сергеем Николаевичем (Юраном). Решение принял практически сразу, буквально за два дня оформил все документы.

Да, было неожиданно. Я знал про интерес других клубов, но про «Пари НН» не слышал. Этот вариант возник внезапно. У меня оставалось полгода контракта с ЦСКА, хотелось играть, реализовать свои личные амбиции. Головой я понимал, что летом всё равно куда-то перейду. Уже было такое настроение, что придётся пробовать реализоваться где-то ещё. Как минимум до лета я в «Пари НН». Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили.

Кучаев дебютировал за «Пари НН» в матче 19-го утра РПЛ против «Факела».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артур: «В России футбол очень контактен»
Сегодня, 16:33
Ахметов: «„Краснодар“ и „Зенит“ примерно одного уровня»
Сегодня, 16:25
Новичок «Крыльев Советов» Ороско сравнил чемпионат Аргентины и РПЛ
Сегодня, 11:58
Морено: «Разницы между работой в „Барсе“ и „Сочи“ нет – это просто футбол»
Вчера, 11:47
Личка сообщил, что у него нет конфликтов со Скопинцевым
Вчера, 10:51
Алаев: «Если человек имеет уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ»
03 марта
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
сегодня в 21:46
Я расскажу тебе
Как жил с цыганами-и-и
И как ушел от них
И почему-у-у
u9w54ujczxwt
u9w54ujczxwt
сегодня в 14:42
рыба ищет где глубже, а человек-где лучше))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:00
Костя принял правильное решение, сидеть на лавке в ЦСКА не захотел, в П НН будет играть в основе. Удачных игр !!!
pomor45
pomor45
сегодня в 12:59
Головой понимал, что свалит из ЦСКА не раздумывая при первом же предложении.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:53
Пошёл аллюром.
Лучше играть, чем восседать на лавке...
112910415
112910415
сегодня в 11:47
решился - и молодец !
5k45e578zndj
5k45e578zndj
сегодня в 11:27
Ну хоть стабильно играть будет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:15
Перешел,посмотрим,что у тебя получится в Нижнем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 