Кучаев объяснил, почему ушёл из ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев объяснил, почему решил покинуть ЦСКА.
Всё решилось достаточно быстро. Просто ни с того ни с сего под конец третьего сбора ЦСКА агент сказал, что есть такой вариант и что могу поговорить с Сергеем Николаевичем (Юраном). Решение принял практически сразу, буквально за два дня оформил все документы.
Да, было неожиданно. Я знал про интерес других клубов, но про «Пари НН» не слышал. Этот вариант возник внезапно. У меня оставалось полгода контракта с ЦСКА, хотелось играть, реализовать свои личные амбиции. Головой я понимал, что летом всё равно куда-то перейду. Уже было такое настроение, что придётся пробовать реализоваться где-то ещё. Как минимум до лета я в «Пари НН». Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили.
Кучаев дебютировал за «Пари НН» в матче 19-го утра РПЛ против «Факела».
Как жил с цыганами-и-и
И как ушел от них
И почему-у-у
Как жил с цыганами-и-и
И как ушел от них
И почему-у-у
Лучше играть, чем восседать на лавке...
Лучше играть, чем восседать на лавке...