Агент Антона Миранчука: «Идёт разговор со многими клубами»

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Нанта».
У меня было много контактов, в том числе и с разными скаутами. Идёт разговор со многими клубами.
Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Нанта».
У меня было много контактов, в том числе и с разными скаутами. Идёт разговор со многими клубами.
Алексей талантлив и профессионален, он может развиваться в условиях высокого уровня лиги и конкуренции за место в составе, главное чтобы по минимуму серьёзных очень длительных травм и не ухудшилось его отношение и подход к своей работе.
Алексей талантлив и профессионален, он может развиваться в условиях высокого уровня лиги и конкуренции за место в составе, главное чтобы по минимуму серьёзных очень длительных травм и не ухудшилось его отношение и подход к своей работе.