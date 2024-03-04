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Агент Антона Миранчука: «Идёт разговор со многими клубами»

вчера, 15:59

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Нанта».

У меня было много контактов, в том числе и с разными скаутами. Идёт разговор со многими клубами.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:59
Основная задача всех агентов и этого тоже - это постоянно подогревать интерес к своему клиенту., даже когда он никому не нужен. Здесь такой случай. При такой его игре и проблемах с переводом денег все это иллюзии. Урарту к Глушакову реально, а больше.....
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:44
Если и дальше так играть будет, то его даже в Арсенал не позовут...тульский.
112910415
112910415
вчера в 18:30
перестарался малость с конспирацией )
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:43
Господи, хоть бы уже перешел куда-нибудь. Даже неважно куда. Просто надоело смотреть за этим сериалом без конца.
adekvat
adekvat
вчера в 17:42
Почему бы и нет, не дорого и сердито.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Это работа агента - искать клубы подопечным и поддерживать к нему интерес. Всё вполне логично...
shlomo
shlomo
вчера в 16:40
По последней игре с Динамо ничего особого не показал....
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 16:34
Ему должна хорошо подойти Лига 1. Да и уровень у неё не сильно ниже Серии А. Это хорошо для его карьеры. И ещё может быть у него есть какой-то вариант из Примеры, тогда это даже может стать небольшим повышением в плане лиги.

Алексей талантлив и профессионален, он может развиваться в условиях высокого уровня лиги и конкуренции за место в составе, главное чтобы по минимуму серьёзных очень длительных травм и не ухудшилось его отношение и подход к своей работе.
Интерес
Интерес
вчера в 16:25
Тяжёлый будет выбор между двадцатки топ-клубов,пусть и не названных.Вчера так сыграл,что интерес даже вырос...
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:01
Да законченный он футболист
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