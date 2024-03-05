Моуриньо не намерен возвращаться в «Челси»

1709655285

сегодня, 19:14

Слухи связывает с возвращением в «Челси» на фоне неудачных последних результатов команды.

Португальский специалист хранит молчание относительно своего будущего даже с близким окружением, однако стало известно, что Жозе не намерен снова тренировать «синих».

Напомним, что Моуриньо возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.