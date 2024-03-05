Моуриньо не намерен возвращаться в «Челси»

Слухи связывает Жозе Моуриньо с возвращением в «Челси» на фоне неудачных последних результатов команды.
Португальский специалист хранит молчание относительно своего будущего даже с близким окружением, однако стало известно, что Жозе не намерен снова тренировать «синих».
Напомним, что Моуриньо возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.
мальчик,определится по своей воли...!
мальчик,определится по своей воли...!
Зачем Великому, на старости лет, футбольная рулетка?!)
Зачем Великому, на старости лет, футбольная рулетка?!)