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Моуриньо не намерен возвращаться в «Челси»

сегодня, 19:14

Слухи связывает Жозе Моуриньо с возвращением в «Челси» на фоне неудачных последних результатов команды.

Португальский специалист хранит молчание относительно своего будущего даже с близким окружением, однако стало известно, что Жозе не намерен снова тренировать «синих».

Напомним, что Моуриньо возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.

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Все комментарии
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
сегодня в 22:18
Клоун исчерпал себя как тренер!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 22:13
Ну это было бы как минимум весело, была бы грандиозная распродажа, продал бы всех,набрал бы не лучше,а потом провалился и ушёл проклинная всех и вся.😂
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:01
Только Моура не хватает, чтобы окончательно добить Челси…
e9q62ns5bg7p
e9q62ns5bg7p
сегодня в 21:00
Так его и никто и не приглашал.
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:25
...при губернаторе Чукотки по веселей было....однако!
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 20:21
...а Я бы оставил новости о нём в покое,вроде как 7-ой десяток,не
мальчик,определится по своей воли...!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:20
В Челси с уходом Абрамовича круговерть...
Зачем Великому, на старости лет, футбольная рулетка?!)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:17
Он еще долго будет думать над продолжением работы.
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