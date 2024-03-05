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Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают, что летом Тен Хага уволят

сегодня, 10:04

Игроки «Манчестер Юнайтед» всё больше сомневаются в том, что Эрик Тен Хаг останется у руля команды в следующем сезоне. Голландец настаивает, что находится в хороших отношениях с Джимом Рэтклиффом. Однако он признался тренерскому штабу и агентам, что у него нет никаких гарантий относительно своего будущего на «Олд Траффорд».

Владельцы «Манчестер Юнайтед» могут пересмотреть решение по Тен Хагу, если команда выиграет Кубок Англии или попадёт в Лигу чемпионов. Голландец возглавляет «красных дьяволов» с июля 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Под руководством 54-летнего специалиста «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги.

Напомним, в матче 27-го тура АПЛ «красные дьяволы» уступили в манчестерском дерби. На данный момент они занимают 6-ю строчку в турнирной таблице.

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Все комментарии
Антон Гусев
Антон Гусев
сегодня в 15:50
Хоть бы не уволили. Мне нравится такой Юнайтед))
shur
shur
сегодня в 13:23
...ожидают, предполагают, надеятся и верят....но,блин, никто не играет при любом новом тренере, вот квест то...!!!
3ymz6xmra5zg
3ymz6xmra5zg
сегодня в 11:25
Если игроки хотят, что бы тренер ушел, то надо немножко "помочь" слив несколько матчей.
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 11:01
С таким настроем мю вряд ли попадет в еврокубки.
112910415
112910415
сегодня в 10:43
очень может быть, что уволят !
allemz
allemz
сегодня в 10:35, ред.
Дайте Десять Хагу нормально поработать!!!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:15
даже если в лигу чемпионов попадут игры у команды нет. как будто и не начинал работать
adekvat
adekvat
сегодня в 10:09
Пусть не переживаю, уволят как пить дать.
Гость
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