Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают, что летом Тен Хага уволят

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сегодня, 10:04

Игроки «Манчестер Юнайтед» всё больше сомневаются в том, что останется у руля команды в следующем сезоне. Голландец настаивает, что находится в хороших отношениях с Джимом Рэтклиффом. Однако он признался тренерскому штабу и агентам, что у него нет никаких гарантий относительно своего будущего на «Олд Траффорд».

Владельцы «Манчестер Юнайтед» могут пересмотреть решение по Тен Хагу, если команда выиграет Кубок Англии или попадёт в Лигу чемпионов. Голландец возглавляет «красных дьяволов» с июля 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Под руководством 54-летнего специалиста «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги.