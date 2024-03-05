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«Челси» рассматривает Аморима и Де Дзерби на смену Почеттино

сегодня, 12:15

«Челси» рассматривает Рубена Аморима из «Спортинга» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона» в качестве потенциальных кандидатов на замену Маурисио Почеттино.

По информации источника, лондонцы хотят дождаться окончания сезона, прежде чем пересматривать позицию аргентинца.

Почеттино в 2023 году подписал двухлетний контракт с «Челси». После 26 матчей команда занимает 11-е место в АПЛ, имея в активе 36 очков.

Отмечается, что в клубе по-прежнему полны решимости не принимать никаких спонтанных решений, а ключевые фигуры в руководстве поддерживают Почеттино. Однако давление на рулевого выросло после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка Лиги в феврале.

К Де Дзерби и Амориму проявляют интерес и в «Ливерпуле». Итальянским наставником также интересуются в «Манчестер Юнайтед» на случай увольнения Эрика тен Хага.

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Вещий
Вещий
сегодня в 12:16
Уж не знаю кто из них рискнет возглавить "такой" Челси.
Гость
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