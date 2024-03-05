«Челси» рассматривает Аморима и Де Дзерби на смену Почеттино

«Челси» рассматривает Рубена Аморима из «Спортинга» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона» в качестве потенциальных кандидатов на замену Маурисио Почеттино.
По информации источника, лондонцы хотят дождаться окончания сезона, прежде чем пересматривать позицию аргентинца.
Почеттино в 2023 году подписал двухлетний контракт с «Челси». После 26 матчей команда занимает 11-е место в АПЛ, имея в активе 36 очков.
Отмечается, что в клубе по-прежнему полны решимости не принимать никаких спонтанных решений, а ключевые фигуры в руководстве поддерживают Почеттино. Однако давление на рулевого выросло после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка Лиги в феврале.
К Де Дзерби и Амориму проявляют интерес и в «Ливерпуле». Итальянским наставником также интересуются в «Манчестер Юнайтед» на случай увольнения Эрика тен Хага.