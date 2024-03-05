«Челси» рассматривает Аморима и Де Дзерби на смену Почеттино

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сегодня, 12:15

«Челси» рассматривает из «Спортинга» и из «Брайтона» в качестве потенциальных кандидатов на замену .

По информации источника, лондонцы хотят дождаться окончания сезона, прежде чем пересматривать позицию аргентинца.

Почеттино в 2023 году подписал двухлетний контракт с «Челси». После 26 матчей команда занимает 11-е место в АПЛ , имея в активе 36 очков.

Отмечается, что в клубе по-прежнему полны решимости не принимать никаких спонтанных решений, а ключевые фигуры в руководстве поддерживают Почеттино. Однако давление на рулевого выросло после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка Лиги в феврале.

К Де Дзерби и Амориму проявляют интерес и в «Ливерпуле». Итальянским наставником также интересуются в «Манчестер Юнайтед» на случай увольнения Эрика тен Хага.