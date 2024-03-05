«Интер» и «Байер» рвутся к чемпионству. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

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сегодня, 01:36

В РПЛ лидирует «Краснодар» (39 очков), на втором месте «Зенит» (37 баллов), на третьей строчке «Динамо» (35 пунктов), топ-4 замыкает «Спартак» (31 балл). В зоне стыковых матчей находятся «Урал» и «Оренбург» (19 и 16 очков соответственно), на 15-й строчке «Балтика» (14 очков), замыкает таблицу «Сочи» (12 баллов).

В АПЛ на первом месте расположился «Ливерпуль», на второй строчке «Манчестер Сити», на третьей позиции «Арсенал» (63, 62 и 61 пункт соответственно), в топ-4 также идет «Астон Вилла» (55 очков). В нижней части таблицы идут «Лутон Таун» (20 баллов), «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (по 13 очков).

В Ла Лиге в роли лидера «Реал» (66 очков), на втором месте «Жирона» (59 баллов), на третьей строчке «Барселона» (58 пунктов), топ-4 замыкает «Атлетико» (55 очков). В нижней части таблицы расположились «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (19, 14 и 9 очков соответственно).

В Италии уверенно лидирует «Интер» (72 балла), на втором месте «Ювентус» (57 очков), на третьей строчке «Милан» (56 баллов), на 4-й позиции «Болонья» (51 пункт). Замыкают таблицу «Кальяри», «Сассуоло» и «Салернитана» (23, 20 и 14 баллов соответственно).

В Германии лидирует «Байер» (64 балла), на втором месте «Бавария» (54 пункта), на 3-й строчке «Штутгарт» (50 очков), топ-4 замыкает «Боруссия» Дортмунд (44 балла). Замыкают таблицу «Кёльн», «Майнц» и «Дармштадт» (17, 16 и 13 очков соответственно).