Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2023/2024

«Интер» обыграл «Дженоа» в матче Серии А

сегодня, 00:43
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Интер» переиграл «Дженоа» в 27-м туре Серии А (2:1).

Кристьян Асллани вывел хозяев поля вперед на 30-й минуте. Удвоил преимущество команды Алексис Санчес на 38-й, реализовав пенальти. У гостей на 54-й забил Йохан Васкес.

После поединка «Интер» лидирует (72 балла), «Дженоа» идет на 12-м месте (33 пункта).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Интер» и «Байер» рвутся к чемпионству. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг Европы
Сегодня, 01:36
«Арсенал» забил 6 голов в ворота «Шеффилд Юнайтед»
Сегодня, 00:58
«Арис» без Кокорина в составе сыграл вничью с клубом АЕК
Вчера, 21:22
«Химки» крупно обыграли «Тюмень» и лидируют в Первой лиге
Вчера, 18:52
«Порту» разгромил «Бенфику»
Вчера, 01:26
«Атлетик» и «Барселона» голов не забили
Вчера, 01:01
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 01:05
Интер чемпион!
Capral
Capral
сегодня в 01:05
История повторяется- снова одна команда отрывается от преследователей, за долго до окончания чемпионата. Ну и, как квалифицитровать итальянский футбол после этого, где, его конкуренция? Однозначно, Интер по достоинству сильнее остальных и по праву лидирует с отрывом, но остальные, чем занимаются??? В АПЛ- три команду ведут борьбу за первенство, до последнего тура- качественный, солидный футбол. Но, Серия А продолжает деградировать... Признаться- не понимаю такого чемпионата, нет интриги.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:01
Интер явно сильнее, но ему повезло в этом матче.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:53
Не легко далась победа Интеру.
Всех Интеристов с победой!
Namuri
Namuri
сегодня в 00:50
Интер сберег силы, им это нужно.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:47
Ну Интер с победой! 15 пунктов форы от второй команды Серии А. 11 туров в запасе чемпионата, из них несколько сложные - Болонья, Наполи, Милан, Лацио могут отнять очки. Но дело в том, что Ювентус на ровном месте теряет очки и таким образом помогает Интеру стать чемпионом преждевременно.

Сегодня особо не стремились забивать больше, им ждет ответка с Атлетико. Но перед этим матчем игра с Болоньей. Мне кажется что в этой игре есть вероятность потери очков. Но это им можно - теперь они лидируют более уверенно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 