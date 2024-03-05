«Интер» обыграл «Дженоа» в матче Серии А

«Интер» переиграл «Дженоа» в 27-м туре Серии А (2:1).
Кристьян Асллани вывел хозяев поля вперед на 30-й минуте. Удвоил преимущество команды Алексис Санчес на 38-й, реализовав пенальти. У гостей на 54-й забил Йохан Васкес.
После поединка «Интер» лидирует (72 балла), «Дженоа» идет на 12-м месте (33 пункта).
Сегодня особо не стремились забивать больше, им ждет ответка с Атлетико. Но перед этим матчем игра с Болоньей. Мне кажется что в этой игре есть вероятность потери очков. Но это им можно - теперь они лидируют более уверенно.
Сегодня особо не стремились забивать больше, им ждет ответка с Атлетико. Но перед этим матчем игра с Болоньей. Мне кажется что в этой игре есть вероятность потери очков. Но это им можно - теперь они лидируют более уверенно.