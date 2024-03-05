«Арсенал» забил 6 голов в ворота «Шеффилд Юнайтед»

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сегодня, 00:58

«Шеффилд Юнайтед» разгромно проиграл «Арсеналу» в 27-м туре АПЛ (0:6).

Мартин Эдегор открыл счет на 5-й минуте. Джейден Богл на 13-й удвоил преимущество команды автоголом. Габриэл Мартинелли отличился на 15-й. Кай Хаверц отправил мяч в сетку ворот на 25-й. Деклан Райс забил на 39-й, а на 58-й отметился Бен Уайт.

После игры «клинки» замыкают таблицу (13 очков), «канониры» идут на 3-м месте (61 пункт).