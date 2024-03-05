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«Арсенал» забил 6 голов в ворота «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 00:58
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед0 : 6Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Шеффилд Юнайтед» разгромно проиграл «Арсеналу» в 27-м туре АПЛ (0:6).

Мартин Эдегор открыл счет на 5-й минуте. Джейден Богл на 13-й удвоил преимущество команды автоголом. Габриэл Мартинелли отличился на 15-й. Кай Хаверц отправил мяч в сетку ворот на 25-й. Деклан Райс забил на 39-й, а на 58-й отметился Бен Уайт.

После игры «клинки» замыкают таблицу (13 очков), «канониры» идут на 3-м месте (61 пункт).

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 01:44
Удивительный парадокс: в матчах, где Арсенал громит соперников и забивает половина игроков команды, да ещё и голы на любой вкус - с игры, со стандартов, автоголы даже регулярные есть - можно подумать, что игра в атаке очень сбалансирована. А потом в важных матчах игроки словно не знают, что делать с мячом и никак не удаётся забить.
Вот уж точно: когда все делают всё, в итоге никто не делает ничего.
ars14
ars14
сегодня в 01:21
С победой канониры! Не плохо было бы и с Порту обойтись так же не дружелюбно))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:15
Такое стоило ожидать от Арсенала. Во-первых в АПЛ до них уже были 2 команды, которые в гостях забивали Шеффилд Юнайтед по пять голов и не пропускали. Одна из них Брайтон, другая - Астон Вилла. Вилла за первый тайм забила 4 мячей, понятно что атака Арсенала более сильная и забила бы больше. Хорошо что остановились. А то могли бы забить гораздо больше. Рад что Арсенал в атаке поправил ситуацию, но с такой командой как Шеффилд Юнайтед легче легкого. Вот бы Порту забить хотя бы 2, будет сложно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:10
Парням в футболках Шеффилда надо поискать себе другое занятие в жизни.
Madrik
Madrik
сегодня в 01:04
Здоровья Мартинелли, сохранить бы запал на Порту
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:03
Арсенал не на шутку разошелся.
Тристан
Тристан
сегодня в 01:03, ред.
Молодцы, но можно было сыграть не основным составом, пожелаем Мартинелли обойтись без травмы.
Гость
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