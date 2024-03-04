«Химки» крупно обыграли «Тюмень» и лидируют в Первой лиге

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вчера, 18:52

«Химки» разгромили «Тюмень» в 21-м туре Первой лиги (3:0).

Хетаг Хосонов открыл счет на 35-й минуте, второй гол команды забил Аршак Корян, а на 88-й преимущество коллектива закрепил Равиль Нетфуллин. У гостей на 58-й Илья Порохов не реализовал пенальти.

После поединка «Химки» лидируют (39 очков), «Тюмень» идет на 4-м месте (35 баллов).