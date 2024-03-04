«Химки» крупно обыграли «Тюмень» и лидируют в Первой лиге

«Химки» разгромили «Тюмень» в 21-м туре Первой лиги (3:0).
Хетаг Хосонов открыл счет на 35-й минуте, второй гол команды забил Аршак Корян, а на 88-й преимущество коллектива закрепил Равиль Нетфуллин. У гостей на 58-й Илья Порохов не реализовал пенальти.
После поединка «Химки» лидируют (39 очков), «Тюмень» идет на 4-м месте (35 баллов).
Топил, конечно, за Химки- если они выйдут в вышку, то у нас будет плюс один домашний матч и, соответственно, минус один гостевой.
У нас же АренаХимки- считай второй домашний стадик, мы там 10 лет домашки играли, и многие хорошо знают туда дорожку..
Вот Родина бы ещё вышла, совсем бы хорошо, они свои домашние вообще на Динамо собираются играть, если пробьются в РПЛ.
Но шансов у Родины немного, очень жаль..)
Топил, конечно, за Химки- если они выйдут в вышку, то у нас будет плюс один домашний матч и, соответственно, минус один гостевой.
У нас же АренаХимки- считай второй домашний стадик, мы там 10 лет домашки играли, и многие хорошо знают туда дорожку..
Вот Родина бы ещё вышла, совсем бы хорошо, они свои домашние вообще на Динамо собираются играть, если пробьются в РПЛ.
Но шансов у Родины немного, очень жаль..)