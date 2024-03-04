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«Химки» крупно обыграли «Тюмень» и лидируют в Первой лиге

вчера, 18:52
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб ТюменьТюменьМатч завершен

«Химки» разгромили «Тюмень» в 21-м туре Первой лиги (3:0).

Хетаг Хосонов открыл счет на 35-й минуте, второй гол команды забил Аршак Корян, а на 88-й преимущество коллектива закрепил Равиль Нетфуллин. У гостей на 58-й Илья Порохов не реализовал пенальти.

После поединка «Химки» лидируют (39 очков), «Тюмень» идет на 4-м месте (35 баллов).

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:00
На данный момент первая -вторая команда лиги меня полностью устраивает...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:40
Пусть Химки выходят в рпл, соскучились по ним !
Владимир Лихвин
Владимир Лихвин
вчера в 20:29
Арсенал чемпион!!!
db6gzbbtyp29
db6gzbbtyp29
вчера в 19:32
Хороший получился матч в исполнении хозяев. Удачи в дальнейших играх.
lotsman
lotsman
вчера в 19:32
Химки поставили цель - выйти в премьер лигу.
баск
баск
вчера в 19:13, ред.
А я посмотрел, второй тайм)
Топил, конечно, за Химки- если они выйдут в вышку, то у нас будет плюс один домашний матч и, соответственно, минус один гостевой.

У нас же АренаХимки- считай второй домашний стадик, мы там 10 лет домашки играли, и многие хорошо знают туда дорожку..
Вот Родина бы ещё вышла, совсем бы хорошо, они свои домашние вообще на Динамо собираются играть, если пробьются в РПЛ.

Но шансов у Родины немного, очень жаль..)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:05
Андрюша Талалаев еще многим с Химками прикурить даст и в РПЛ. Тем более, что Бердыев струсил и сбежал из Махачкалы. А остальные так себе, кроме Арсенала. Так что в РПЛ Химки и Арсенал. Других вариантов нет.
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:58
Красно-чёрных с победой!!!
Гость
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