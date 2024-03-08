Дубль Виллиана принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 3-й минуте забил защитник ЦСКА Виллиан. На 49-й минуте Виллиан оформил дубль. На 86-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Пабло Ороско не реализовал пенальти.
«Крылья Советов» идут на 8-м месте (29 очков), ЦСКА занимает 4-е место (32 очка).
Акинфеев спустя 21 год повторяет ситуацию, в которой он дебютировал: Проигрывая дома 0:2, Крылья били пенальти в ворота Акинфеева в его день дебюта и Игорь оставил ворота сухими
Акинфеев спустя 21 год повторяет ситуацию, в которой он дебютировал: Проигрывая дома 0:2, Крылья били пенальти в ворота Акинфеева в его день дебюта и Игорь оставил ворота сухими