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Дубль Виллиана принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

сегодня, 15:58
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 3-й минуте забил защитник ЦСКА Виллиан. На 49-й минуте Виллиан оформил дубль. На 86-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Пабло Ороско не реализовал пенальти.

«Крылья Советов» идут на 8-м месте (29 очков), ЦСКА занимает 4-е место (32 очка).

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 19:03
с победой армейцев.....
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:27
Лучше бы Игорь пропустил сегодня с пенальти, чем в матче с Оренбургом...
lotsman
lotsman
сегодня в 18:19
В этой игре Игорь обновил сразу два рекорда. Это его 19 отбитый пенальти. И это его 250 сухой матч. И ещё, это опять его левая нога, как в том матче, на ЧМ в игре с Испанией.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 18:10
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 17:57, ред.
    К 20- й минуте действующий обладатель последних ДВУХ сезонов Кубка Гагарина ПХК ЦСКА забросил 2 шайбы , пока счёт 4:2
    А когда мясной клуб выиграет Кубок Гагарина?
    У ПХК ЦСКА уже ТРИ кубка Гагарина за всю историю турнира.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 17:29
    Пока Акинфеев в воротах Федотов может спокойно тренировать армейцев.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 17:27
    Армейцев с победой!

    Рекомендую переключить телевизоры на матч, опять же с участием лыжников: Локо Чрославль : ЦСКА МОСКВА...шла 11 минута 3:0!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 17:18
    Всегда удивлялся, как удивился и сегодня, почему наши команды, в данном случае "КС", начинают двигать свои сочленения только после второго пропущенного мяча. Что им мешает не с первых минут, когда ты ещё присматриваешься к игре соперника, а хотя бы с 15-20 - ой, когда устремления последнего становятся ясны, атаковать. и попытаться добиться успеха. Или не уверены в своих силах, или на что-то надеются... Тем более что сегодня армейцы не выглядели неприступной крепостью, а подходы хозяев поля к их воротам были более чем многообещающими. Но только после угрозы поражения.
    ТерSpark
    ТерSpark
    сегодня в 17:06
    Осенью тут кое кто кричали Крылья лучшие будут в тройке и даже золото или серебро возьмут говорили. А сейчас эти крылышки обожгли себе крылья и стали не узнаваемы.
    7qrxxx4x9qqp
    7qrxxx4x9qqp
    сегодня в 17:05, ред.
    ЦСКА с победой!Но вопросов по игре очень много.Еще раз убедился,что у команды слабый тренер.Он ставит в старте Чалова и Облякова,но за весь первый тайм фамилия Чалова прозвучала один раз,а Облякова ни разу.И эта парочка,как не в чем не бывало выходит на второй тайм.И здесь в полной "красе"раскрывается Иван.Сначала он чуть не лешил команду второго гола,в сантиметрах мог залезть во" вне игры".Бог спас!За тем выходит один на ворота и лупит выше!И на 74мин.команда обороняется и этот урод не может остановить катящийся к нему мяч, самарцы этот мяч подхватывают и чудом,чудом не забивают его в ворота ЦСКА.Ну и сколько нужно терпеть этого недофутболиста???Ну и ,конечно,Игорь!Он лишний раз доказал,что в футболе не последний человек!И огромное ему спасибо!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 17:01
    Некто Бадров уже искал замены Акинфееву. А он один из героев матча.
    Болельщиков КС с победой, Обляков -- мазила, остылым 5. Роше 5++.
    particular
    particular
    сегодня в 16:47
    КС были неузнаваемы...
    ЦСКА взял, Игорь преодолел, Федя мучился, Мусаев блистал, Виллиан забивал...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 16:42
    Дубль Роши получился на загляденье....
    Плюс отраженный пенальти Игорем позволил выиграть 2:0 с сухим счётом.....
    Что ещё примечательно, что дебют Игоря Акинфеева за основу ЦСКА состоялся более 20 лет назад именно в Самаре в игре против Крыльев Советов. В том матче Игорь так же отразил пенальти при таком же счете в матче - 2:0 в пользу ЦСКА.
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:34
    крылья совсем уже не те !
    правда, и армейцы не блещут ...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ blitz (раскрыть)
    сегодня в 16:34
    Класс вратаря определяется не его ошибками. Ошибаются все, даже Яшин грубо ошибался. Класс вратаря определяется тем как он после ошибок играет. Сегодня Игроь был безупречен.
    blitz
    blitz
    сегодня в 16:18
    Рано начали списывать Игоря после игры с Оренбургом, что сегодня Игорь и доказал.
    nubom
    nubom
    сегодня в 16:16
    ЦСКА оказался в прямом смысле на голову выше. Поздравляю!
    С ужасом жду погони Зенита за Крыльями...
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 16:16
    Роша и Акинфеев герои матча.
    С победой ЦСКА!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 16:12
    Всех с победой! Похоже Феде пора примеряться к лавке, Мусаев выглядит поинтересней. Роша красавчик. В целом удовлетворен, с надеждой, что с каждым следующим матчем будем прибавлять.
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 16:09
    Было понятно, что если ЦСКА забьет и второй гол, то вряд ли свое упустит. Так и получилось. Куда как курьезнее, что армейцы забили гол-близнец, пусть даже мяч и полетел под левую штангу. Крылья честно пытались играть до самого конца, но отличный матч выдал Игорь Акинфеев. Сегодня легендарный вратарь напомнил о себе прежнем и сохранил ворота "сухими" даже после пенальти! Угловые приносят ЦСКА победу в Самаре. Крыльям можно забыть мечты о высоких местах.....
    qpnsgzz6n8du
    qpnsgzz6n8du
    сегодня в 16:05
    Крылья уже не та забивающая команда к которой они нас приучили
    TheBoLt
    TheBoLt
    сегодня в 16:05, ред.
    61%-39% владение, 8(7)-14(7) по ударам. ЦСКА играли вторым номером, отдав мяч, но атаковали острее Крыльев. Забить с игры армейцам не удалось, оба гола со стандартов. Крыльям есть о чем подумать, но игра была явно лучше, чем в предыдущем туре. А вот Армейцы удивили, удивили с негативной стороны. Особенно Чалов, фамилию которого слышал всего два раза за матч, один из которых при его замене.

    Акинфеев спустя 21 год повторяет ситуацию, в которой он дебютировал: Проигрывая дома 0:2, Крылья били пенальти в ворота Акинфеева в его день дебюта и Игорь оставил ворота сухими
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 16:04, ред.
    От результата удовлетворение, от качества игры ЦСКА нет совершенно. Даже на фоне КС игра ЦСКА выглядит примитивной, в основном забросы, а дальше как повезет. Угловые не в счет. Единственный игровой момент, доставивший удовольствие это выход Облякова один на один, смазанный глупым ударом в перекладину. Разочаровали Чалов и Файзулаев. Надо им посидеть на лавке пока. В очередной раз восхищен Акинфеевым. Он после ошибок, как в прошлой игре, обычно мобилизуется и сегодня выдал отличный матч, даже без учета пенальти. Так что работы еще много, Игру надо ставить.
    Конь Красно-Синий
    Конь Красно-Синий
    сегодня в 16:01
    Золотая нога Игоря))))
    С победой!!
    С сухарем!!!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 16:01
    Игорёк опять применил свою ногу. Поистине она у него золотая, как сказал комментатор)
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 16:01
    Не всё забили, но в целом хорошая игра. Молодцы!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 16:01
    Отличный результат. Успел только на концовку, а там опять Игорь ногой тащит))) ЦСКА с победой!!
    Гость
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