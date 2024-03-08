Дубль Виллиана принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

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сегодня, 15:58

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА (0:2) в матче 20-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 3-й минуте забил защитник ЦСКА Виллиан. На 49-й минуте Виллиан оформил дубль. На 86-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Пабло Ороско не реализовал пенальти.