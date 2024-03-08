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«Ростов» одержал победу над «Краснодаром»

сегодня, 20:31
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ростов» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ (2:1).

На 25-й минуте Мохаммад Мохеби открыл счёт. На 49-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Олакунле Олусегун. Мохеби на 62-й оформил дубль. Джон Кордоба на 66-й забил единственный мяч «быков».

«Ростов» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 27 очков. «Краснодар» лидирует в турнире с 39 баллами.

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Все комментарии
НарваФанат
НарваФанат
сегодня в 22:20
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак ответ Дед и ушко (раскрыть)
    сегодня в 22:13
    Да по факту, Сёгун бестолковый бегунок.
    НарваФанат
    НарваФанат
    сегодня в 22:12
    Физика победила мысль ... Весна ..
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:04, ред.
    Не вижу, за счёт чего или кого "Краснодар" может усилить свою игру. Аналогичный футбол он демонстрировал и в первом круге, но тогда как-то прокатывало. А вот за счёт чего, до сих пор не пойму. Игра - то у него в общем-то средненькая. Или другие команды ещё хуже ?
    Следующий матч расставит всё по своим местам. Или "Краснодар" является Калифом на час ( на первый круг ) или его лидерство было не случайным. "Зениту" тоже ведь надо напрягаться и догонять - перегонять южан, а по заказу это не всегда получается.
    Интерес
    Интерес
    сегодня в 21:56
    Вот и сказочке конец,а кто не верил-тот реалист.Негры и латиноамериканцы не могут биться насмерть за какой-то российский клуб,а их Галицкий,изменив своим первоначальным принципам и поддавшись уговорам гастарбайтеров тренерского цеха,купил с переизбытком.
    Ветер23
    Ветер23 ответ Дед и ушко (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    Что бы другой дурак спросил
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 21:55
    Ростов на Дону на классе, по всем статьям.
    Саня Шумок
    Саня Шумок
    сегодня в 21:49
    Такое ощущение, что Ростов как в первом круге испугался своего преимущества и вполне готов был снова проиграть. А так. Вот. В шоке от нашего футбола. Зимой есть сборы, товарищеские турниры, люди командой живут в одном месте. А по итогу вечно после паузы как будто бы собрались впервые с осени и не помнят друг друга вообще. Где командный футбол то?
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 21:46
    Ростовчан с победой, лихо стартовали с двух побед.
    Михалыч 54
    Михалыч 54 ответ Аксинья (раскрыть)
    сегодня в 21:44
    Вы, наверное, забыли, что третий, победный, гол Краснодар забил из офсайда. Там, по справедливости, должна была быть ничья. Это признанная и общеизвестная судейская ошибка.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:42
    С Победой фк РОСТОВ!!!
    Viollator
    Viollator
    сегодня в 21:40
    Тренерский просчёт. Надо было Колю - дельфинсчега выпускпть во втором, пару пенок бы сделал
    vova505
    vova505
    сегодня в 21:35
    Дичь какая-то....
    (((

    Поздравляю вас болельщики зенита и ростова
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:20
    У Краснодара вся опасность исходила от Кордобы. Краснодар его купил за 20 евролямов
    Ростов такую сумму на трансферы потратил за последние 6 сезонов
    И это я всего про одного игрока Краснодара написал
    У Ростова бюджет и состав в 2 раза хуже чем у Краснодара. Это влияет на расстановку сил на поле и удаление у Краснодара всего лишь уравняло шансы команд
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 21:10, ред.
    Привет Байкал!
    В чем то ты прав, но объясним "погрешности" ростовских игроков усталостью, да и тащат они игры , что называется "на зубах"
    И главное, в Краснодаре на лавке запасных больше игроков чем во всем Ростове, да и уровень... Один Кордоба стит дороже Ростова))
    Удачи.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 21:09
    Ну что тут скажешь . И такое бывает .
    Ростов с Победой !
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Ice van Reed (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 21:08
      Дед и ушко
      Дед и ушко
      сегодня в 21:08
      Недавно была новость, что Краснодар продлил контракт Олосегуна. Я тогда удивился. Проблемный игрок не только из-за ошибок, а в первую очередь из-за низкого IQ. Это видно и по игре и по словам. Он слил финал Кубка России, после нес дичь, высказывался презрительно о русской кухне, своём скором переходе в топ-5 чемпионат и много чего ещё. Зачем команде проблемный дурак?
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      сегодня в 21:06
      Он стоял рядом и даже не соизволил побороться в воздухе...
      Практически не прыгнул.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      сегодня в 20:58
      Осипенко не при чём. Он стоял позади Кордобы и никоим образом не мог помешать ему пробить.
      СправедливыйЗритель
      СправедливыйЗритель
      сегодня в 20:58
      Ростов просто огонь!👏
      TheBoLt
      TheBoLt ответ Аксинья (раскрыть)
      сегодня в 20:55
      Вспоминаю нулевые, когда Терек, Алания, Спартак-Нальчик и Анжи закулисно отдавали победу хозяевам, чтобы брать не по 2 очка на ничьих, а по 3. Ну и те матчи были по накалу как договорняки, скучные и грустные. Здесь по 3 очка реально заслужено оба раза и накал страстей от свистка до свистка
      nubom
      nubom
      сегодня в 20:54
      Ростов весной – снова как наливное яблочко! А вот краснодарский урожай за зиму не сберегли: весь померз...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 20:53
      Хороший матч провели обе команды но фортуна благоговела ростовчанам.
      Быки слишком много нарушали правила, ( от избытка старания )), в результате проиграли)))).
      Аксинья
      Аксинья ответ TheBoLt (раскрыть)
      сегодня в 20:52
      В первом круге Краснодар перевернул игру и вырвал победу, ну а во втором Ростов сумел удержать нужный результат. Так что по три очка за победы немного повесомее чем две нечейки. С чем и поздравляю обе команды))
      Тот самый чувак
      Тот самый чувак ответ Байкал-38 (раскрыть)
      сегодня в 20:51
      Возможно подустали, всё таки много прессинговали, да и карточек наловили много, побаивались удаления, зная, что Краснодар с удалением, как раненный зверь.
      pomor45
      pomor45
      сегодня в 20:50
      Я прогнозировал, что Ивич сыграет в пользу Семака. Сбылось. Следующий прогноз: Семак выдаст Ивичу премию в виде ничьей с Уралом. Но это будет последнее послабление Ивичу, потому что дальше подопрут Динамо со Спартаком. Дальше бразильцам придётся заканчивать с карнавалом и браться за работу. Иначе в череде чемпионств придётся сделать перерыв, что, впрочем, тоже было бы не бесполезно в смысле усиления русификации команды.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      сегодня в 20:44, ред.
      Ирония судьбы 10 лет назад в финалн Кубка Россиии этих команд Ростов на Соккере поддерживали лишь Спартаковские болельщики, все остальные были за Краснодар, сегодня я мало читал Соккер, Ростов поддерживали( по понятным причинам) болелы Зенита
      valt134
      valt134
      сегодня в 20:43
      Много вопросов к Ивичу. Зачем покупали дорогого Кастаньо и так его рекламировали? Ему место на»лавке»? И почему на той же «лавке» Кравцов околачивается?
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 20:43
      Победа за которую игрокам Ростова должно быть стыдно!
      Хороший первый тайм и начало второго, но после второго гола начали играть непонятно во что.
      Почему они имея численное преимущество начали притормаживать даже в тех моментах когда в атаке их было больше?
      Как можно за пол часа до конца матча в большинстве выносить мяч куда попала?
      Ещё заметил что игроки Ростова били не то, что по воротам, а просто в сторону ворот и ещё до удара думали как им побыстрее убежать в свою штрафную.
      Ростову сегодня повезло, Краснодар обязан был сравнивать счёт, а возможно даже и выигрывать этот матч.
      Правда мне могут возразить, что "три очка не пахнут", но ...
      Гость
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