«Ростов» одержал победу над «Краснодаром»

«Ростов» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ (2:1).
На 25-й минуте Мохаммад Мохеби открыл счёт. На 49-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Олакунле Олусегун. Мохеби на 62-й оформил дубль. Джон Кордоба на 66-й забил единственный мяч «быков».
«Ростов» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 27 очков. «Краснодар» лидирует в турнире с 39 баллами.
Щетинин - это отечественный "Модрич"! Он "всё знает и везде разрулит...."
Письяков - хоть и дно, но свой! А мы своих (как говорит наш Отец народов) - не бросаем!
...... !
.......!
И только Глебову (при условии хорошего бритья), стоит готовить себя на пробы в Европу. Удачи парню.
В целом по матчу.
Хорошая игра отдельных личностей ( что у Краснодара, что у Ростова) и полное отсутствие командных действий и у тех и у других.
P.S. Дворовый футбол от обеих команд, где царит абсолютный ноль тактики и какой-либо тренерской мысли в принципе.
Щетинин - это отечественный "Модрич"! Он "всё знает и везде разрулит...."
Письяков - хоть и дно, но свой! А мы своих (как говорит наш Отец народов) - не бросаем!
...... !
.......!
И только Глебову (при условии хорошего бритья), стоит готовить себя на пробы в Европу. Удачи парню.
В целом по матчу.
Хорошая игра отдельных личностей ( что у Краснодара, что у Ростова) и полное отсутствие командных действий и у тех и у других.
P.S. Дворовый футбол от обеих команд, где царит абсолютный ноль тактики и какой-либо тренерской мысли в принципе.
Хороший первый тайм и начало второго, но после второго гола начали играть непонятно во что.
Почему они имея численное преимущество начали притормаживать даже в тех моментах когда в атаке их было больше?
Как можно за пол часа до конца матча в большинстве выносить мяч куда попала?
Ещё заметил что игроки Ростова били не то, что по воротам, а просто в сторону ворот и ещё до удара думали как им побыстрее убежать в свою штрафную.
Ростову сегодня повезло, Краснодар обязан был сравнивать счёт, а возможно даже и выигрывать этот матч.
Правда мне могут возразить, что "три очка не пахнут", но ...
Хороший первый тайм и начало второго, но после второго гола начали играть непонятно во что.
Почему они имея численное преимущество начали притормаживать даже в тех моментах когда в атаке их было больше?
Как можно за пол часа до конца матча в большинстве выносить мяч куда попала?
Ещё заметил что игроки Ростова били не то, что по воротам, а просто в сторону ворот и ещё до удара думали как им побыстрее убежать в свою штрафную.
Ростову сегодня повезло, Краснодар обязан был сравнивать счёт, а возможно даже и выигрывать этот матч.
Правда мне могут возразить, что "три очка не пахнут", но ...