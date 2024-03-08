«Ростов» одержал победу над «Краснодаром»

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сегодня, 20:31

«Ростов» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ (2:1).

На 25-й минуте Мохаммад Мохеби открыл счёт. На 49-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Олакунле Олусегун. Мохеби на 62-й оформил дубль. Джон Кордоба на 66-й забил единственный мяч «быков».

«Ростов» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 27 очков. «Краснодар» лидирует в турнире с 39 баллами.