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«Барселона» выиграла у «Мальорки»

сегодня, 00:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура Ла Лиги (1:0).

На 24-й минуте каталонская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Илкай Гюндоган. Единственный гол во встрече забил Ламин Ямаль на 73-й.

«Барселона» занимает 2-е место в чемпионате Испании, имея в активе 61 очко. «Мальорка» находится на 15-й позиции с 27 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Барселона» в соцсети «X»
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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:22
Минимально обыграли соперника и потеряли ещё одного игрока.. эта уже становится традицией. Что ни матч, то травма.
Такими темпами на концовку игроков вообще не останется из основы) будут играть пацанами из молодёжной команды
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:23
С победой Барселону и всех болельщиков этого клуба! Реал Мальорка очень хорошо держался, совсем чуть-чуть не хватило. Моменты ведь тоже у них были. Но исход матча решил один момент. Молодой супер талантливый игрок Барселоны, Ламин Ямаль очень хорошо обращается с мячом. Такой умный игрок, учитывая тот факт, что он ещё очень молод. Мальорке не унывать. Думаю, что от вылета они уже спасли себя. А до еврокубковой зоны далеко. Пусть доигрывают сезон спокойно. А в летнее ТО пусть усиливают состав. А ещё, впереди финал Кубка Испании.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:18
Ожидания не оправдались от игры Барселоны .
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