«Барселона» выиграла у «Мальорки»

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сегодня, 00:56

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура Ла Лиги (1:0).

На 24-й минуте каталонская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Илкай Гюндоган. Единственный гол во встрече забил Ламин Ямаль на 73-й.

«Барселона» занимает 2-е место в чемпионате Испании, имея в активе 61 очко. «Мальорка» находится на 15-й позиции с 27 баллами.