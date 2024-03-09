«Барселона» выиграла у «Мальорки»

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура Ла Лиги (1:0).
На 24-й минуте каталонская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Илкай Гюндоган. Единственный гол во встрече забил Ламин Ямаль на 73-й.
«Барселона» занимает 2-е место в чемпионате Испании, имея в активе 61 очко. «Мальорка» находится на 15-й позиции с 27 баллами.
Такими темпами на концовку игроков вообще не останется из основы) будут играть пацанами из молодёжной команды
Такими темпами на концовку игроков вообще не останется из основы) будут играть пацанами из молодёжной команды