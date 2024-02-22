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«Краснодар» отмечает 16-летие со дня основания

вчера, 10:53

Сегодня своё 16-летие отмечает «Краснодар». Клуб был основан 22 февраля 2008 года. За это время «быки» трижды становились бронзовыми призёрами РПЛ и дважды выходили в финал Кубка России. Также «Краснодар» два раза выходил в 1/8 финала Лиги Европы.

После восемнадцати туров «чёрно-зелёные» возглавляют таблицу РПЛ.

«Краснодар» отмечает 16-летие со дня основания

Сегодня «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Торпедо». Игра пройдёт в закрытом режиме.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 08:54
Поздравляю болельщиков и клуб !
112910415
112910415
вчера в 11:41
надо добавить в клубную статистику красивую строку !
Kiarnt
Kiarnt
вчера в 11:29
А такое впечатление, что это очень старый клуб.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:11
Только вопрос денег, в "Краснодар" Галицкий их влил очень много и продолжает вливать.

Главное, что он смог сделать её симпатичной, и никто не говорит о них как о выскочках. В том числе в "Краснодаре" и ответственное отношение и к игрокам, и к тренерам, которым всегда дают достаточно времени. Галицкий проявил себя очень опытным менеджером, что неудивительно, потому что он всё-таки сам построил бизнес, а не просто получил его по праву первой ночи, как большинство олигархов.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:59
С праздником, клуб, с праздником болельщики. Хорошая статистика за 16 лет, некоторые клубы и за 50 столько сделать не могут
Гость
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