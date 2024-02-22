«Краснодар» отмечает 16-летие со дня основания

Сегодня своё 16-летие отмечает «Краснодар». Клуб был основан 22 февраля 2008 года. За это время «быки» трижды становились бронзовыми призёрами РПЛ и дважды выходили в финал Кубка России. Также «Краснодар» два раза выходил в 1/8 финала Лиги Европы.
После восемнадцати туров «чёрно-зелёные» возглавляют таблицу РПЛ.
Сегодня «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Торпедо». Игра пройдёт в закрытом режиме.
Главное, что он смог сделать её симпатичной, и никто не говорит о них как о выскочках. В том числе в "Краснодаре" и ответственное отношение и к игрокам, и к тренерам, которым всегда дают достаточно времени. Галицкий проявил себя очень опытным менеджером, что неудивительно, потому что он всё-таки сам построил бизнес, а не просто получил его по праву первой ночи, как большинство олигархов.
Главное, что он смог сделать её симпатичной, и никто не говорит о них как о выскочках. В том числе в "Краснодаре" и ответственное отношение и к игрокам, и к тренерам, которым всегда дают достаточно времени. Галицкий проявил себя очень опытным менеджером, что неудивительно, потому что он всё-таки сам построил бизнес, а не просто получил его по праву первой ночи, как большинство олигархов.