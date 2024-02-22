«Краснодар» отмечает 16-летие со дня основания

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вчера, 10:53

Сегодня своё 16-летие отмечает «Краснодар». Клуб был основан 22 февраля 2008 года. За это время «быки» трижды становились бронзовыми призёрами РПЛ и дважды выходили в финал Кубка России. Также «Краснодар» два раза выходил в 1/8 финала Лиги Европы.

После восемнадцати туров «чёрно-зелёные» возглавляют таблицу РПЛ .

Сегодня «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Торпедо». Игра пройдёт в закрытом режиме.