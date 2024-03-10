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«Факел» выиграл у «Спартака»

сегодня, 21:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Спартак» уступил «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

Евгений Марков реализовал пенальти на 37-й минуте, на 66-й Данил Пруцев отличился автоголом.

После этой игры «Спартак» идет на 6-м месте (31 пункт), «Факел» находится на 11-й строчке (25 очков).

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 21:34
Да мой Спартак сегодня обо76ся,так бездарно проиграть надо ещё постараться. Как так катать мяч возле вратаря и не спеша идут вперёд. Нету злости,нету скорости,наши футболисты играют как будто они чемпионы. Это позор!!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:33
Ну вот, рыжий вернулся на бровку...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 21:33
Та ладно, были матчи и по срамее, о Спартаке все пишут и говорят в этом он непобедим ))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 21:30
Факел круче Зенита! Спартак -Воронеж х.... догонишь!!!
Red blu
Red blu
сегодня в 21:30
Заслуженная победа Факела!
Герд Мюллер
Герд Мюллер
сегодня в 21:28
Ташуй нагнул Баска.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:27, ред.
Факел с заслуженной победой .
Спартак ...после этой игры думал может за кубок побороться , так как в чемпионате все приплыли ... а потом подумал разве такая бесхребетная команда может бороться за кубок...??? Конечно нет...
Сезон за трофеи для Спартака законен....Привет руководству Спартака и "дорогому" Абаскалю
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:27
Для Спартака главное обыграть Зенит...не проиграть это мантра Зенита из 90-х...и до сих пор не отпустило)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:27, ред.
Всем добрый вечер...
Судя по комментам добрее не придумаешь...

Не совсем приветствую "пляски на костях"..но....0:4 за 2 матча с Факелом многовато даже для столь случайного человека в футболе как Абаскаль...

Воронеж с победой!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 21:27
Вышел Мозес на левый край и сразу появились навесы и прострелы. Единственное светлое пятно.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:27
В прошлой игре, в Воронеже, Спартак свалил свой проигрыш на плохое поле, назвав его огородом. А сегодня на что пенять будут?)
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 21:25
Ай да Факел. Ай да сукин сын!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ рже (раскрыть)
сегодня в 21:25
Для Спартака главное - не проиграть Зениту. После прошлого тура эйфория ещё не отпустила...
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 21:23
Зубоскаля в отставку, т.к. творит непотребное. Неделю чуваки с зарплатами в несколько миллионов рублей тренировались, тренировались. А как игра все о....ись.
Я болею за Спартак.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 21:23
Хаха 8ы)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:21
Наглецы из Воронежа покорили «Лужники». Вот это да.... Парни дважды за сезон хлопнули Спартак. Мощная команда у Ташуева... ну а Спартак снова взялся за старое.....Что думаете об Абаскале?
морозз
морозз
сегодня в 21:21
Против такого Спартака …уже давно научились играть на победу все клубы второй десятки Чемпионата! Строгая играть в обороне и ждать своего шанса забить, вот такая тайна за тремя печатями! Не понимаю, почему футболисты Спартака - считают что с Факелом можно играть вот так, с позиции силы! Походу силы эти закончились после нудной игры с Зенитом и больше не имеют возможности восстановиться? Это катастрофа, это игра за гранью и как то это пахнет нехорошим!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 21:20
Предлагаю заменить несколько букв в заголовке в одном слове. Вместо «..игр..», на «..кю..», это звучнее будет
Futurista
Futurista ответ Олег Борткевич (раскрыть)
сегодня в 21:20
Скорее Факел что то сьел...откат все увидят позже...
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:19
Спартачи перед матчем с Зенитом что-то съели, а сейчас был откат...
Ximelin
Ximelin
сегодня в 21:19
Опять напрашивается вечный вопрос - До коле???
Maikl322
Maikl322 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:16
Факел не лучше Зенита он просто лучше Спартака .
pomor45
pomor45
сегодня в 21:16
Видно сказался утомительный проезд в холодные Лужники после увлекательной поездки в Санкт-Петербург и игры на тёплом стадионе. Там ещё как-то шевелились.
Константин 87
Константин 87
сегодня в 21:14
    Hauptman
    Hauptman
    сегодня в 21:13
    Хоть ты лопни, хоть ты тресни, спартак опять на шестом месте.
    Сп62
    Сп62 ответ Strashniy (раскрыть)
    сегодня в 21:12
    Если б не это бабло в контракте, Абаскаль уехал бы в межсезонье.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 21:12
    Доброго времени суток Всем !
    Хочу поблагодарить админов и модераторов КП за классный приз . Сейчас получил шикарную майку Реала !
    Спасибо Вам ! 👍🙋🏻‍♂️
    Giovanny
    Giovanny
    сегодня в 21:11
    Факел гроза свиней.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    Редкий трезвый и объективный взгляд на игру
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 21:10
    Факел вернет нам когда будет ЛЧ, уверен я
    Гость
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