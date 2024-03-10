«Факел» выиграл у «Спартака»

«Спартак» уступил «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).
Евгений Марков реализовал пенальти на 37-й минуте, на 66-й Данил Пруцев отличился автоголом.
После этой игры «Спартак» идет на 6-м месте (31 пункт), «Факел» находится на 11-й строчке (25 очков).
Спартак ...после этой игры думал может за кубок побороться , так как в чемпионате все приплыли ... а потом подумал разве такая бесхребетная команда может бороться за кубок...??? Конечно нет...
Сезон за трофеи для Спартака законен....Привет руководству Спартака и "дорогому" Абаскалю
Спартак ...после этой игры думал может за кубок побороться , так как в чемпионате все приплыли ... а потом подумал разве такая бесхребетная команда может бороться за кубок...??? Конечно нет...
Сезон за трофеи для Спартака законен....Привет руководству Спартака и "дорогому" Абаскалю
Судя по комментам добрее не придумаешь...
Не совсем приветствую "пляски на костях"..но....0:4 за 2 матча с Факелом многовато даже для столь случайного человека в футболе как Абаскаль...
Воронеж с победой!!!
Судя по комментам добрее не придумаешь...
Не совсем приветствую "пляски на костях"..но....0:4 за 2 матча с Факелом многовато даже для столь случайного человека в футболе как Абаскаль...
Воронеж с победой!!!
Я болею за Спартак.
Я болею за Спартак.
Хочу поблагодарить админов и модераторов КП за классный приз . Сейчас получил шикарную майку Реала !
Спасибо Вам ! 👍🙋🏻♂️
Хочу поблагодарить админов и модераторов КП за классный приз . Сейчас получил шикарную майку Реала !
Спасибо Вам ! 👍🙋🏻♂️