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Стало известно, возглавит ли Виллаш-Боаш «Спартак»

вчера, 10:22

Карлуш Гонсалвеш, агент экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, оценил вероятность назначения специалиста на пост рулевого «Спартака».

Андре в «Спартаке»? Это невозможно. Такого точно не будет. У него совсем другие планы.

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Все комментарии
Frfr333
Frfr333
вчера в 18:47
Зачем зашкуар нормальному тренеру ?!?
112910415
112910415
вчера в 14:20
а если вместе с Мостовым ?!
зачем сразу отказываться - то ?
True Story
True Story
вчера в 13:24
Боаш метит в президенты Порту, на кой ему непутёвый Спартак
ОПС
ОПС
вчера в 12:41
Коротко, емко и вроде сразу все понятно.
ja4r2jz948p5
ja4r2jz948p5
вчера в 12:11
Ну Спартаку все же нужен другой тренер, один все равно найдется.
lotsman
lotsman
вчера в 11:50
И Вилаша уже опросили? Это какой уже, по счёту? У журналистов горячая пора, успеть опросить всех кандидатов на вопрос работы в Спартаке.
k72y6ehwgpzw
k72y6ehwgpzw
вчера в 11:46
Даааа... каждый день по три-четыре кандидата .... так скоро все тренеры закончатся...:)))
Интерес
Интерес
вчера в 10:59
Рыжий? Подходит...
tpu9v6tccuwf
tpu9v6tccuwf
вчера в 10:54
Просто немного денег на него не хватило.
112910415
112910415
вчера в 10:48
эх, рухнула надежда )
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