Стало известно, возглавит ли Виллаш-Боаш «Спартак»

Карлуш Гонсалвеш, агент экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, оценил вероятность назначения специалиста на пост рулевого «Спартака».
Андре в «Спартаке»? Это невозможно. Такого точно не будет. У него совсем другие планы.
Карлуш Гонсалвеш, агент экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, оценил вероятность назначения специалиста на пост рулевого «Спартака».
Андре в «Спартаке»? Это невозможно. Такого точно не будет. У него совсем другие планы.
зачем сразу отказываться - то ?
зачем сразу отказываться - то ?