Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о том, что он является одним из кандидатов на аналогичную должность в «Спартаке».
Ранее Sport24 сообщил, что специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля. По данным источника, кандидатуру Осинькина пытаются продвинуть несколько лиц в структуре московского клуба.
Я не в курсе этого. Даже не знаю, как прокомментировать.
европейских тренеров никто не пойдёт. Да и надо ли?
В европейских кубковых турнирах всё равно не участвуем.
европейских тренеров никто не пойдёт. Да и надо ли?
В европейских кубковых турнирах всё равно не участвуем.