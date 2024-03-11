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Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

сегодня, 18:58

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о том, что он является одним из кандидатов на аналогичную должность в «Спартаке».

Ранее Sport24 сообщил, что специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля. По данным источника, кандидатуру Осинькина пытаются продвинуть несколько лиц в структуре московского клуба.

Я не в курсе этого. Даже не знаю, как прокомментировать.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:01
То Осинькин и расслабился с КС. Может есть реальные шансы?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:58, ред.
Лучшие варианты для Спартака:Осинькин, Юран, на худой конец - Карпин, но только не Черчесов. Из иностранных тренеров, можно рассматривать только Карреру, ну может ещё Марко Николича. Ноунеймы не нужны, а из топовых
европейских тренеров никто не пойдёт. Да и надо ли?
В европейских кубковых турнирах всё равно не участвуем.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:57
У всех тренеров действующие контракты, берите с помоек, кто безработный...
dc49ywsd4s8b
dc49ywsd4s8b
сегодня в 19:43
Теперь всех по очереди будут сватать в Спартак,и распускают же слухи
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:38
Если брать из российских тренеров,то Игорь Витальевич вполне интересный вариант. Он показал себя как специалист, который отлично работает с молодыми игроками, который может работать с ограниченными ресурсами и при всём этом ставит интересный футбол. Лично мне хотелось бы посмотреть на его работу в более большом и богатом клубе. Хочется посмотреть, как он будет формировать состав, когда у клуба есть возможность покупать игроков за десятки тысяч $... правда давление на тренера в таких клубах будет больше и выше, но тренер то он взрослый, опытный, думаю справится с давлением
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:14
Опять эти слухи...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:11
Следующий заголовок статьи будет: "Федотов опроверг слух что с ним связывался Спартак"....
Сп62
Сп62
сегодня в 19:10
Однако, категоричного нет не прозвучало.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:01
О уже и Осинькина сосватали в Спартак, кто следующий?
4r5qyae3m7zm
4r5qyae3m7zm
сегодня в 19:01
Шорт Список журналисты пополняют с каждой минутой.... а ведь Абаскаль еще официально не уволен.
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