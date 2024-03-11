Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

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сегодня, 18:58

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал новость о том, что он является одним из кандидатов на аналогичную должность в «Спартаке».

Ранее Sport24 сообщил, что специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака» в случае увольнения . По данным источника, кандидатуру Осинькина пытаются продвинуть несколько лиц в структуре московского клуба.