Марко Николич готов возглавить «Спартак»

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сегодня, 16:42

Бывший тренер «Локомотива» готов возглавить «Спартак».

По данным источника, если сербский специалист получит предложение от «красно-белых», он готов возглавить московский клуб. Аргументом в пользу Николича является тот факт, что он может давать результаты в кризисные моменты команды.