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Марко Николич готов возглавить «Спартак»

сегодня, 16:42

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич готов возглавить «Спартак».

По данным источника, если сербский специалист получит предложение от «красно-белых», он готов возглавить московский клуб. Аргументом в пользу Николича является тот факт, что он может давать результаты в кризисные моменты команды.

Николич и «Спартак» контактировали ещё на сборах «красно-белых» в ОАЭ, но встреча руководства клуба и представителей тренера не состоялась.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 20:05, ред.
Это к руководству Локо вопрос. Видимо, личные отношения с тренером у руководства не сложились. Такое тоже бывает. В своё время и Сёмин их не устроил,
хотя привёл Локо к чемпионству.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:55
Спартак все готовы возглавит, а потом выясняется, что обезглавить. Только дело свершить не дают - успевают уволить.
Хиромант
Хиромант ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 19:46
- Красиво написали! Только не понятно, почему же он сейчас не в Локо, если он там всё наладил и всё было хорошо? Не складывается пазл...
зигзаг
зигзаг
сегодня в 19:18
Хави и Клоппа обоих сразу везите
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:04
Мое мнение , что Спартаку если и менять тренера то на российского и лучше Юрана ни кого не вижу...А привизут все равно заморского...)
lotsman
lotsman
сегодня в 18:58
Ещё один кандидат обнаружился. А в итоге тренером будет Саламович.)
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:49
...Я в "Спартак"...!!!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:42
А в итоге тренер будет либо из Португалии, либо из Испании.
alexgurzan
alexgurzan ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 18:36
Смотрите групповой рейтинг:
https://www.soccer.ru/game/rating_month_full/group/6
Там учтены эти очки. В "ВЫИГРАНО СЕГОДНЯ" их и не будет.
Scorp689
Scorp689 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 18:29
Добрый день. По возвратной ставке
Очки не добавлены в графу выигрыша. Рейтинги обновились без этой ставки...
alexgurzan
alexgurzan ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 18:00
Добрый день.
Очки добавлены в графу выигрыша.
Рейтинги обновятся в течение часа.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:46
При живом тренере уже ведут полгода закулисные переговоры... Кто пойдёт из нормальных специалистов в это болото...
112910415
112910415
сегодня в 17:44
весь, весь список давайте !
4pqecjg9tvth
4pqecjg9tvth
сегодня в 17:36
Уже давно пора понять, что не надо этот иностранный шлак по кругу перебирать
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:35
День добрый. Почему по сыгравшей ставке сделали возврат?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:27
Почему нынешний тренер не уволен?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:24
А что, тренеров со Спартаковским прошлым нет?
Главное, чтобы только Карпина случайно не назначили.
Futurista
Futurista
сегодня в 17:20, ред.
Кастинг в разгаре...
старые, но забытые...
импортные проходимцы...
молодые бесперспективные...
самовыдвиженцы энтузиасты...
Интерес
Интерес
сегодня в 17:10
В матче глухих игрок не слышал свистка Карасёва и не вышел на матч.
Стадион не хочет слышать комментарии судей о принятых решениях и кроет их матом,в знак несогласия.
Словом,"культурой ведает ткачиха,наукой правит повариха и борется за мир майор!".
За что мы и терпим футбол,невзирая ни на что.
7yyt9rps69tn
7yyt9rps69tn
сегодня в 17:07
На Спартак много желающих!!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:07
Марко Николич может вполне подойти Спартаку.
Толковый и требовательный тренер. Умеет игру ставить.
Это было видно по его работе в Локомотиве.
Интерес
Интерес
сегодня в 17:06
Есть разнарядка на мясокомбинат...Я!Хотя готов и на ликёро-водочный ...
Нет,там Семак окопался!
TheBoLt
TheBoLt ответ bdecgwtgf3na (раскрыть)
сегодня в 16:56
За мной будете!
Asper
Asper
сегодня в 16:56, ред.
Скучно Николичу у арабов стало... Захотелось что-нибудь эдакого. Например, заруинить репутацию и получить какое-нибудь погоняло
74uqz5vhqsyt
74uqz5vhqsyt
сегодня в 16:55
О, сценаристы ввели новый " персонаж" в сериал " Кто следующий"?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:55
А это уже интересно. Итак по слухам, Черчесов, Ивич, Николич, а на горизонте еще и Карера. Храбрые ребята. Позора не боятся.
bdecgwtgf3na
bdecgwtgf3na
сегодня в 16:53
В очередь!.... ВСЕ в очередь..... Ивич, Черчесов, Карпин, Николич, еще два неизвестных иностранца в шорт-листе ..... За кем можно очередь занимать?!)
pgtb34chpvvd
pgtb34chpvvd
сегодня в 16:52
А вот Николич вполне себе вариант. Команда хотя бы покажет игру и мысль, на поле будет понятный состав, а не тот что вытянул длинную спичку или выиграл в лотерею имени Абаскаля.
TheBoLt
TheBoLt ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:48
О, да. Как же вы чертовски правы)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:47
Кого нибудь назначат - это точно.
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