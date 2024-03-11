Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич готов возглавить «Спартак».
По данным источника, если сербский специалист получит предложение от «красно-белых», он готов возглавить московский клуб. Аргументом в пользу Николича является тот факт, что он может давать результаты в кризисные моменты команды.
Николич и «Спартак» контактировали ещё на сборах «красно-белых» в ОАЭ, но встреча руководства клуба и представителей тренера не состоялась.
Стадион не хочет слышать комментарии судей о принятых решениях и кроет их матом,в знак несогласия.
Словом,"культурой ведает ткачиха,наукой правит повариха и борется за мир майор!".
За что мы и терпим футбол,невзирая ни на что.
Стадион не хочет слышать комментарии судей о принятых решениях и кроет их матом,в знак несогласия.
Словом,"культурой ведает ткачиха,наукой правит повариха и борется за мир майор!".
За что мы и терпим футбол,невзирая ни на что.