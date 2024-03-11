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«Ростов» не вёл переговоров со «Спартаком» о возможном переходе Карпина

сегодня, 17:55

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил об отсутствии переговоров со «Спартаком» по поводу возможного назначения Валерия Карпина на пост главного тренера московской команды.

Ранее источник сообщал, что Карпин интересен боссам «красно-белых» но в столичном клубе против совмещения специалистом должностей.

Контактов со «Спартаком» у нас не было.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:34
Карпин слишком много плохого наговорил о Спартаке...
Да и качество его, как тренера, красно-белые уже проверяли.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:33
Вверху ответ писал, не видя твоего второго поста))
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:32
Привет Володя!

Ты ещё не веришь, что миром правят деньги?
Один Лука Модрич не поехал в пески "за длинным рублём"!
Я ничему не удивлюсь..., даже если Валера завтра будет в Спартаке...
"Всё что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги"
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:31
Олег, привет! Согласен, что Карпин бросит всё и примчится в Тарасовку, если позовут. Тем более, что Федуна там нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 19:29
Далеко не факт.
Вот посмотришь, при случае, Карпин первым же рейсом вылетит в Москву.
shur
shur ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 19:25
...тогда уж перезрелая, любому даст...!
th846gxvtvvu
th846gxvtvvu
сегодня в 19:24
Зачем сейчас делать перемены!!!!!
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:23
...какой фурор затяжной, после поражения от непобедимого воронежского "Факела", кто бы мог подумать...!
Сп62
Сп62
сегодня в 19:16
Непонятно, почему Ростов должен вести переговоры со Спартаком, а не наоборот. Если бы Валера пришёл в Спартак, он даже не меняя состава смог бы построить команду способную на большой результат.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:03
А можно огласить весь список предполагаемых будущих тренеров Спартака?
cska1948
cska1948
сегодня в 18:57
Разве Карпин дал согласие возглавить СпаМ? Вроде нет, так о каких переговорах с клубом может идти речь? Или Карпина вообще спрашивать не будут? Как клубы решат так и будет?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:31
Спартак ну прямо как дозрелая богатая девка на выданье - кого только за него не сватают))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:30
Москвичи ещё и против совмещения! Сверхнаглость ,на мой взгляд...
KTS616
KTS616
сегодня в 18:20
Ему и в Ростове хорошо
Интерес
Интерес
сегодня в 18:18
Просто других фамилий никто не знает и тасуют колоду,в которую входят и гастарбайтеры.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:08, ред.
В очередной раз распускают слух про возвращения Валеры в Спартак и люди опять верят в этот бред.
Карпин сам уже много раз говорил, что не вернётся в Спартак.
А все эти слухи о переговорах полный бред.
Ну во первых у Карпина есть обида на Спартак, а главное он знает всю кухню клуба и вряд ли захочет окунуться в неё ещё раз.
Думаю Карпин надолго в Ростове и их роман обоюдный.
112910415
112910415
сегодня в 18:02
а не самый худший вариант ...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:57
Пусть Валера рулит дальше Ростовом!
Получается, в Спартаке он уже был.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:56
Воо , теперь и Карпина вспомнили .
Кто следующий !??)
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