«Ростов» не вёл переговоров со «Спартаком» о возможном переходе Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил об отсутствии переговоров со «Спартаком» по поводу возможного назначения Валерия Карпина на пост главного тренера московской команды.
Ранее источник сообщал, что Карпин интересен боссам «красно-белых» но в столичном клубе против совмещения специалистом должностей.
Контактов со «Спартаком» у нас не было.
Карпин сам уже много раз говорил, что не вернётся в Спартак.
А все эти слухи о переговорах полный бред.
Ну во первых у Карпина есть обида на Спартак, а главное он знает всю кухню клуба и вряд ли захочет окунуться в неё ещё раз.
Думаю Карпин надолго в Ростове и их роман обоюдный.
Карпин сам уже много раз говорил, что не вернётся в Спартак.
А все эти слухи о переговорах полный бред.
Ну во первых у Карпина есть обида на Спартак, а главное он знает всю кухню клуба и вряд ли захочет окунуться в неё ещё раз.
Думаю Карпин надолго в Ростове и их роман обоюдный.