«Ростов» не вёл переговоров со «Спартаком» о возможном переходе Карпина

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сегодня, 17:55

Спортивный директор «Ростова» заявил об отсутствии переговоров со «Спартаком» по поводу возможного назначения на пост главного тренера московской команды.

Ранее источник сообщал, что Карпин интересен боссам «красно-белых» но в столичном клубе против совмещения специалистом должностей.