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Моуриньо — о тренерской работе: «Я должен дождаться подходящего случая»

сегодня, 13:59

Жозе Моуриньо сообщил о желании вернуться к тренерской работе.

В январе португальский специалист был уволен из «Ромы».

Я хочу тренировать, надеюсь на это. «Рома» была невероятной, потому что мы дошли до двух еврокубковых финалов за два года в клубе, который никогда не добивался этого раньше. Теперь я должен дождаться подходящего случая. Я бы хотел начать работать завтра, если бы это было возможно, но не хочу принимать плохое решение.

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Все комментарии
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9g2fx2djbg7p
сегодня в 15:44
Топы вряд-ли позовут, одна дорога к саудитам,на меньшее он не согласиться
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:31
А может быть хватит уже?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:29
Просто ты Обыкновенный, а не особенный.
gjx2rj4stvbp
gjx2rj4stvbp
сегодня в 15:22
В Урале скоро будет такой случай
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:17, ред.
Да, модераторы, дайте мне ВИП, пожалуйста)
pknxm5tb5euf
pknxm5tb5euf
сегодня в 15:12
Посмотрим кто рискнет его пригласить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:52, ред.
Нет, ты можешь и топ комменты редактировать.
Открываешь свою основную страницу пользователя, заходишь во вкладку Комментарии, где после твоих лучших комментов, ползёшь мышкой вниз и во вкладке "Все комментарии", найдёшь последний, потом жмёшь редактировать, меняешь текст и всё пучком!

Может ещё дело в ВИП статусе. Сделай запрос модерам - за каждые 2000 комментов - полгода ВИП статус дают, а у тебя их хренова куча!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:49
Уже не могу, ибо попал в топ)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:44, ред.
Лигу Конференций выиграл 2 года назад. А Лигу Европы у него в прошлом году украли.
Исправь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:38
Возможно, но всё-таки за два года он выиграл единственный трофей (Лигу Европы) с "Ромой" за последние 20 лет, и выиграл бы второй, если бы его судья банально не отобрал.

Учитывая, что "Рома" в последние годы собирала неликвид, кто бы добился большего? Да, сейчас с Де Росси она на эмоциях играет лучше, но мы же знаем Дибалу - поиграет месяц и потом полгода будет фигней страдать, да и Де Росси в предыдущем своём тренерском опыте взял команду в середине таблицы Серии В и отправил её в серию С, поэтому после пятка матчей говорить, что команда преобразилась смешно, встряски команд после увольнения прыдыдущего тренера, с которым накопились взаимные претензии, часты, но в основном это психологические разгрузки, за которыми может быть такая же стагнация.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 14:31
Надо ему сборную тренировать. Катался бы по миру за счёт федерации
u5qrr7jtdg5a
u5qrr7jtdg5a
сегодня в 14:27
Ну иди ты в Саудовскую Аравию, в Европе мало кто пригласит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:26, ред.
Ну ? И чем данный посыл не адекватен ?
Всякие Ромы и ТТХ должны тренировать такие, как ЭТХ и прочие Почеттины, однако они тренят топы, над которыми теперь один троллинг висит.

Моуриньо же знает себе цену: он - элита тренерского цеха. Поэтому и должен тренить топ. Поразмялся с римскими бездарями и хватит. Пора за дело браться. Думаю что летом будет много вариантов у Особенного, потому как огромное количество вакансий открывается: ПСЖ, Бавария, Барселона, Ливерпуль, МЮ, Милан, Челси.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:12
Короче посыл такой: дайте мне топ-клуб, потому что только с ним я могу побеждать. Всякие там Ромы, Тотенхемы - это не мой уровень, я заслуживаю лучшего! Ну а так что, Мауриньо лучше держаться по дальше от футбола. Его футбол (по последним клубам) не возможно было смотреть это антифутбол. Футбол много не потеряет если Мауриньо будет сидеть дома.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:05
Надо ждать достойного предложения,чтобы клуб был готов к победам с хорошим составом !
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