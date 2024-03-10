Моуриньо — о тренерской работе: «Я должен дождаться подходящего случая»

сообщил о желании вернуться к тренерской работе.

В январе португальский специалист был уволен из «Ромы».

Я хочу тренировать, надеюсь на это. «Рома» была невероятной, потому что мы дошли до двух еврокубковых финалов за два года в клубе, который никогда не добивался этого раньше. Теперь я должен дождаться подходящего случая. Я бы хотел начать работать завтра, если бы это было возможно, но не хочу принимать плохое решение.