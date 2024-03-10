Моуриньо — о тренерской работе: «Я должен дождаться подходящего случая»

Жозе Моуриньо сообщил о желании вернуться к тренерской работе.
В январе португальский специалист был уволен из «Ромы».
Я хочу тренировать, надеюсь на это. «Рома» была невероятной, потому что мы дошли до двух еврокубковых финалов за два года в клубе, который никогда не добивался этого раньше. Теперь я должен дождаться подходящего случая. Я бы хотел начать работать завтра, если бы это было возможно, но не хочу принимать плохое решение.
Всякие Ромы и ТТХ должны тренировать такие, как ЭТХ и прочие Почеттины, однако они тренят топы, над которыми теперь один троллинг висит.
Моуриньо же знает себе цену: он - элита тренерского цеха. Поэтому и должен тренить топ. Поразмялся с римскими бездарями и хватит. Пора за дело браться. Думаю что летом будет много вариантов у Особенного, потому как огромное количество вакансий открывается: ПСЖ, Бавария, Барселона, Ливерпуль, МЮ, Милан, Челси.
Всякие Ромы и ТТХ должны тренировать такие, как ЭТХ и прочие Почеттины, однако они тренят топы, над которыми теперь один троллинг висит.
Моуриньо же знает себе цену: он - элита тренерского цеха. Поэтому и должен тренить топ. Поразмялся с римскими бездарями и хватит. Пора за дело браться. Думаю что летом будет много вариантов у Особенного, потому как огромное количество вакансий открывается: ПСЖ, Бавария, Барселона, Ливерпуль, МЮ, Милан, Челси.
Учитывая, что "Рома" в последние годы собирала неликвид, кто бы добился большего? Да, сейчас с Де Росси она на эмоциях играет лучше, но мы же знаем Дибалу - поиграет месяц и потом полгода будет фигней страдать, да и Де Росси в предыдущем своём тренерском опыте взял команду в середине таблицы Серии В и отправил её в серию С, поэтому после пятка матчей говорить, что команда преобразилась смешно, встряски команд после увольнения прыдыдущего тренера, с которым накопились взаимные претензии, часты, но в основном это психологические разгрузки, за которыми может быть такая же стагнация.
Учитывая, что "Рома" в последние годы собирала неликвид, кто бы добился большего? Да, сейчас с Де Росси она на эмоциях играет лучше, но мы же знаем Дибалу - поиграет месяц и потом полгода будет фигней страдать, да и Де Росси в предыдущем своём тренерском опыте взял команду в середине таблицы Серии В и отправил её в серию С, поэтому после пятка матчей говорить, что команда преобразилась смешно, встряски команд после увольнения прыдыдущего тренера, с которым накопились взаимные претензии, часты, но в основном это психологические разгрузки, за которыми может быть такая же стагнация.