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Почеттино: «Я никогда не рассматривал возможность ухода из „Челси“»

сегодня, 13:27

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, рассматривал ли он возможность ухода из лондонского клуба.

Нет, нет и ещё раз нет. Я никогда не рассматривал такую возможность. Если посмотреть на поведение футболистов, то можно сказать, что они меня поддерживают.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:42
не, по доброй воле он точно не уйдёт !
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 16:39
выгонять только надо
shlomo
shlomo
сегодня в 14:40
Кто кого поддерживает мы узнаем уже летом.... или Поч или новый тренер....
allemz
allemz
сегодня в 14:25
После завоевания кубка Ауди невольно начинаешь оценивать другие трофеи свысока
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:50
Ну конечно футболисты поддерживают такого тренера. Все нормальные тренера требуют от футболистов результата, а это рассказывает, что для настоящего топ-тренера, коим он себя считает, трофеи и титулы не обязательны, соответственно к футболистам, не дающим результат, и претензий никаких нет, трофеи ведь не обязательны. Ходи себе пешком по полю, не напрягайся, отбывай номер, а зарплата капает, и претензий никаких со стороны тренера нет, не тренер, а сказка.
ehecfb8tdvs8
ehecfb8tdvs8
сегодня в 13:49
Ах Почи, Почи, Почи... И не надо, не уходи - Челси это полезно...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:35
Конечно, футболисты в восторге от элитного тренера, не сомневаюсь)

Единственное что, любимое место (оно же, видимо, задача на сезон) уходит - уже 4 очка до 10-го места, но и на 11-м в компании с такими топ-клубами, как "Фулхэм" и "Борнмут" неплохо живётся, футболисты наверняка довольны и о большем и не мечтают.

Тем более, если понизить ожидания в очередной раз, легче будет в следующем сезоне, по сравнению с 11-м местом 10-е место - несомненный прогресс, 9-е - явная положительная динамика, 8-е - великолепная работа тренера, 7-е - прорыв и номинация на лучшего менеджера года, а также свидетельство высшей элитности и без того элитного профи)

Выше я уж не буду загадывать, тем более, с Покетом, который Лигу Фермеров смог с ПСЖ проиграть, это вряд ли и получится))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:34
Потратили пол лярда болатается внизу таблицы
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:33
Ну какой дурак по собственной воли буде уходить от таких денег?!!!
Поччетино рассматривает только вариант увольнения с крупной компенсацией.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:29
Редко кто сам найдёт мужество покинуть должность, в том числе и по финансовым проблемам....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:29
Сам не уйдет, только выгнать можно)
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