Почеттино: «Я никогда не рассматривал возможность ухода из „Челси“»

Главный тренер «Челси» ответил на вопрос о том, рассматривал ли он возможность ухода из лондонского клуба.

Нет, нет и ещё раз нет. Я никогда не рассматривал такую возможность. Если посмотреть на поведение футболистов, то можно сказать, что они меня поддерживают.