Почеттино: «Я никогда не рассматривал возможность ухода из „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, рассматривал ли он возможность ухода из лондонского клуба.
Нет, нет и ещё раз нет. Я никогда не рассматривал такую возможность. Если посмотреть на поведение футболистов, то можно сказать, что они меня поддерживают.
Единственное что, любимое место (оно же, видимо, задача на сезон) уходит - уже 4 очка до 10-го места, но и на 11-м в компании с такими топ-клубами, как "Фулхэм" и "Борнмут" неплохо живётся, футболисты наверняка довольны и о большем и не мечтают.
Тем более, если понизить ожидания в очередной раз, легче будет в следующем сезоне, по сравнению с 11-м местом 10-е место - несомненный прогресс, 9-е - явная положительная динамика, 8-е - великолепная работа тренера, 7-е - прорыв и номинация на лучшего менеджера года, а также свидетельство высшей элитности и без того элитного профи)
Выше я уж не буду загадывать, тем более, с Покетом, который Лигу Фермеров смог с ПСЖ проиграть, это вряд ли и получится))
Единственное что, любимое место (оно же, видимо, задача на сезон) уходит - уже 4 очка до 10-го места, но и на 11-м в компании с такими топ-клубами, как "Фулхэм" и "Борнмут" неплохо живётся, футболисты наверняка довольны и о большем и не мечтают.
Тем более, если понизить ожидания в очередной раз, легче будет в следующем сезоне, по сравнению с 11-м местом 10-е место - несомненный прогресс, 9-е - явная положительная динамика, 8-е - великолепная работа тренера, 7-е - прорыв и номинация на лучшего менеджера года, а также свидетельство высшей элитности и без того элитного профи)
Выше я уж не буду загадывать, тем более, с Покетом, который Лигу Фермеров смог с ПСЖ проиграть, это вряд ли и получится))