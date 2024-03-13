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В РФС рассказали, где будет производиться новая форма сборной

вчера, 15:02

Руководитель службы маркетинга и коммерции РФС Илья Фимушкин рассказал, где будут шить новую форму сборной России.

Определённый план по локализации производства есть. Но в текущих реалиях сшить полностью коллекцию и доставить её вовремя и сделать это по себестоимости полностью в России нельзя. Планы есть. Какие-то артикулы уже отшиваются в России, но большая часть — юго-восточная Азия.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
Понятен перец...пошить форму это же не такая ерунда как в космос слетать...))
Тут нужны годы подготовки...
112910415
112910415
вчера в 16:35
вот специально открыл, чтобы удивиться !
а удивиться-то не удалось ...
Вещий
Вещий
вчера в 16:27
Дожили... не можем одежду у себя шить....еще непонятно кто нам бутсы производит и продает.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:15
" Определённый план по локализации есть". Лучше бы эНтот руководитель не позорился, давая такой комментарий по пустяшному вопросу.
До чего страна дожила: не могут пошить футбольную форму и "наклеить" на неё финтифлюшки с разными наклейками. Не сомневаюсь, что эти деятели от футбола организуют поездку в заморские края делегации из "осьми" человек, пожелавших погреть свои чресла под тёплым солнышком у моря - океана. Естественно, в свободное от работы время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:58
Со временем разберутся, так думаю...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:12
Понятно, что Пакистан и Индонезия, подписали как поставщика экипировки покупателя дешёвого ширпотреба из Пакистана, и теперь теоретизируют) Никогда у него никаких своих заводов и не было.

Одно хорошо - теперь сборная будет ближе к народу, потому что не только обычные россияне их дешевыми пакистанскими мячами будут играть, но и сборная.
Гость
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