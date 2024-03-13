В РФС рассказали, где будет производиться новая форма сборной

Руководитель службы маркетинга и коммерции РФС Илья Фимушкин рассказал, где будут шить новую форму сборной России.

Определённый план по локализации производства есть. Но в текущих реалиях сшить полностью коллекцию и доставить её вовремя и сделать это по себестоимости полностью в России нельзя. Планы есть. Какие-то артикулы уже отшиваются в России, но большая часть — юго-восточная Азия.