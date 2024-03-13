В РФС рассказали, где будет производиться новая форма сборной

Руководитель службы маркетинга и коммерции РФС Илья Фимушкин рассказал, где будут шить новую форму сборной России.
Определённый план по локализации производства есть. Но в текущих реалиях сшить полностью коллекцию и доставить её вовремя и сделать это по себестоимости полностью в России нельзя. Планы есть. Какие-то артикулы уже отшиваются в России, но большая часть — юго-восточная Азия.
Тут нужны годы подготовки...
Тут нужны годы подготовки...
а удивиться-то не удалось ...
а удивиться-то не удалось ...
До чего страна дожила: не могут пошить футбольную форму и "наклеить" на неё финтифлюшки с разными наклейками. Не сомневаюсь, что эти деятели от футбола организуют поездку в заморские края делегации из "осьми" человек, пожелавших погреть свои чресла под тёплым солнышком у моря - океана. Естественно, в свободное от работы время.
До чего страна дожила: не могут пошить футбольную форму и "наклеить" на неё финтифлюшки с разными наклейками. Не сомневаюсь, что эти деятели от футбола организуют поездку в заморские края делегации из "осьми" человек, пожелавших погреть свои чресла под тёплым солнышком у моря - океана. Естественно, в свободное от работы время.
Одно хорошо - теперь сборная будет ближе к народу, потому что не только обычные россияне их дешевыми пакистанскими мячами будут играть, но и сборная.
Одно хорошо - теперь сборная будет ближе к народу, потому что не только обычные россияне их дешевыми пакистанскими мячами будут играть, но и сборная.