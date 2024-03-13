Новую форму сборной России запустили в продажу

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вчера, 11:31

Новая форма сборной России была запущена в продажу. Данное мероприятие прошло в магазине Lamoda Sport в Москве. Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл автограф-сессию для посетителей.

На сайте Lamoda футболку можно купить за 5999 рублей, а шорты за — 3199 рублей.