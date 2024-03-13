Новую форму сборной России запустили в продажу

Новая форма сборной России была запущена в продажу. Данное мероприятие прошло в магазине Lamoda Sport в Москве. Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл автограф-сессию для посетителей.
На сайте Lamoda футболку можно купить за 5999 рублей, а шорты за — 3199 рублей.
Кстати, на "Заре перестройки" (лучше бы её не было) в кустарных мастерских мастера - рукодельники шили подобную форму. По-моему, дизайн у неё был получше, чем представленный. Друг Сашка Греков в домашних условиях через трафарет такие надписи наносил, что закачаешься. Лет десять назад ему было присвоено звание "Заслуженный тренер России" за подготовку футболиста, ставшего в составе сб.России чемпионом Европы среди юношеских команд.
Пижоном Сашка на поле был, жуть. Мне гетры правильно подворачивал. Точнее, по - своему.
Чего только не было...
Кстати, на "Заре перестройки" (лучше бы её не было) в кустарных мастерских мастера - рукодельники шили подобную форму. По-моему, дизайн у неё был получше, чем представленный. Друг Сашка Греков в домашних условиях через трафарет такие надписи наносил, что закачаешься. Лет десять назад ему было присвоено звание "Заслуженный тренер России" за подготовку футболиста, ставшего в составе сб.России чемпионом Европы среди юношеских команд.
Пижоном Сашка на поле был, жуть. Мне гетры правильно подворачивал. Точнее, по - своему.
Чего только не было...