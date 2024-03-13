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Новую форму сборной России запустили в продажу

вчера, 11:31

Новая форма сборной России была запущена в продажу. Данное мероприятие прошло в магазине Lamoda Sport в Москве. Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл автограф-сессию для посетителей.

На сайте Lamoda футболку можно купить за 5999 рублей, а шорты за — 3199 рублей.

Новую форму сборной России запустили в продажу Новую форму сборной России запустили в продажу Новую форму сборной России запустили в продажу Новую форму сборной России запустили в продажу

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:04
Уточняю :"На заре перестрелки" и "Много шума...и ничего!".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:47, ред.
"Много шума из ничего", У. Шекспир.
Кстати, на "Заре перестройки" (лучше бы её не было) в кустарных мастерских мастера - рукодельники шили подобную форму. По-моему, дизайн у неё был получше, чем представленный. Друг Сашка Греков в домашних условиях через трафарет такие надписи наносил, что закачаешься. Лет десять назад ему было присвоено звание "Заслуженный тренер России" за подготовку футболиста, ставшего в составе сб.России чемпионом Европы среди юношеских команд.
Пижоном Сашка на поле был, жуть. Мне гетры правильно подворачивал. Точнее, по - своему.
Чего только не было...
alexamit
alexamit
вчера в 19:42
Дурдом!Лучше бы РФС поменяли!
alexamit
alexamit ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:41
Чем раньше-тем лучше!
112910415
112910415
вчера в 13:17
да это форменное счастье просто !
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:56
Кто купит эту форму интересно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:24
Играть с Гвинеями -сойдёт . А так , жуть какая-то ! Модельеры наверно год работали над столь сложным дизайном . Сколько сил , труда и времени вложили ! 😆😆😆
drug01
drug01
вчера в 11:58
Что то только форму меняют а содержание игры когда???
Вещий
Вещий
вчера в 11:57, ред.
О как, все три комплекта.... продавать так продавать...:)))
Интерес
Интерес ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:44
Миллер внуку купил,ему по блату,со скидкой его ставленник в РФС подогнал.
Интерес
Интерес
вчера в 11:43
А саму сборную когда на продажу выставите???
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:39
По данным на 11.38 утра 13 марта, у футболок уже целый 1 просмотр! На 2024 год прогнозируется продажа минимум 22 футболок (для игроков сборной России).
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