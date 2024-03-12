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У сборной России появится третий комплект формы

вчера, 13:59

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин сообщил, что сейчас ведется работа по созданию третьего комплекта формы сборной России.

Я надеюсь, что всем нравится. Мы не останавливаемся, у нас уже идет диалог с коллегами относительно следующего года и капсульных коллекций. Мы продолжаем думать над тем, какой может появиться третий комплект. Мы продолжаем настаивать на том, что домашний комплект — это символ страны, который нас объединяет, к нему нужно аккуратно относиться, при этом мы готовы к экспериментам и уже работаем над тем, чтобы придумать какие-то интересные вещи, которые понравятся.

Дизайнер Станислав Яковлев, управляющий партнер агентства SpecialOne, также дал комментарий по теме.

В чем идея и главный позитив при создании формы? Там огромное количество сюжетов и персонажей, они абсолютно разного гендера, настроения и всего остального. Это длинная история, которую можно распаковывать год за годом. Какой еще персонаж рассматривался? Для третьего картинного комплекта была изумрудная форма по герою Данила-мастер и Хозяйка Медной горы. Она была нам интересна, потому что все еще сохраняется возможность использовать лаконичный орнамент малахита. Здесь эта идея хороша именно тем, что дальше мы развиваем коллекцию, включая департамент женского футбола, пляжников и всего остального. Можно придумать все что угодно, и все это будет оставаться в рамках единой идеи.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:46
Понравилось "капсульные коллекции". Всё же с нашими чиновниками всех рангов не соскучишься. На всё пойдут, чтобы оправдать свою никчёмную работу.
И дизайнеру Стасику есть где развернуться, показать свои недюженные способности в дизайнерском искусстве. А то сидит где-то в своём ателье в подвале многоэтажки, и никто о тебе не знает. А тут такой шанс. И где только его откопали ? На доске объявлений его фамилию прочитали, наверное. После ушедшего от нас В.Зайцева столько пустых мест образовалось...
Последнее: я "за", но с одним условием - новый комплект формы надо создавать для каждого матча, тем более что таковых кот наплакал.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:56
Про абсолютно разные тендеры он зря сказал. Для России это совсем не символично.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:17
Денег видимо РФС некуда девать! Так заморачиваются по 3!!! комплекту формы, в момент, когда сбооная гоняет балду....мда уж
Naherger
Naherger
вчера в 15:04
Да всем пофиг на вашу форму. Лучше б эти деньги потратили на развитие футбола в регионах.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:50
Их ходить по подиуму что ли готовят?
kfg8zvu3t7f5
kfg8zvu3t7f5
вчера в 14:33
Комплектов формы явно больше будет чем потенциальных соперников
112910415
112910415
вчера в 14:25
надо ещё с нумерологами потолковать !
наверняка окажется, что только семнадцатая форма станет идеально энергетически наполненной и через выпуклый художественный образ релевантно приведёт в страну бесконечных побед и нирваны ! )
Гость
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