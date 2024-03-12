У сборной России появится третий комплект формы

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин сообщил, что сейчас ведется работа по созданию третьего комплекта формы сборной России.
Я надеюсь, что всем нравится. Мы не останавливаемся, у нас уже идет диалог с коллегами относительно следующего года и капсульных коллекций. Мы продолжаем думать над тем, какой может появиться третий комплект. Мы продолжаем настаивать на том, что домашний комплект — это символ страны, который нас объединяет, к нему нужно аккуратно относиться, при этом мы готовы к экспериментам и уже работаем над тем, чтобы придумать какие-то интересные вещи, которые понравятся.
Дизайнер Станислав Яковлев, управляющий партнер агентства SpecialOne, также дал комментарий по теме.
В чем идея и главный позитив при создании формы? Там огромное количество сюжетов и персонажей, они абсолютно разного гендера, настроения и всего остального. Это длинная история, которую можно распаковывать год за годом. Какой еще персонаж рассматривался? Для третьего картинного комплекта была изумрудная форма по герою Данила-мастер и Хозяйка Медной горы. Она была нам интересна, потому что все еще сохраняется возможность использовать лаконичный орнамент малахита. Здесь эта идея хороша именно тем, что дальше мы развиваем коллекцию, включая департамент женского футбола, пляжников и всего остального. Можно придумать все что угодно, и все это будет оставаться в рамках единой идеи.
наверняка окажется, что только семнадцатая форма станет идеально энергетически наполненной и через выпуклый художественный образ релевантно приведёт в страну бесконечных побед и нирваны ! )
наверняка окажется, что только семнадцатая форма станет идеально энергетически наполненной и через выпуклый художественный образ релевантно приведёт в страну бесконечных побед и нирваны ! )