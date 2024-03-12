У сборной России появится третий комплект формы

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вчера, 13:59

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин сообщил, что сейчас ведется работа по созданию третьего комплекта формы сборной России.

Я надеюсь, что всем нравится. Мы не останавливаемся, у нас уже идет диалог с коллегами относительно следующего года и капсульных коллекций. Мы продолжаем думать над тем, какой может появиться третий комплект. Мы продолжаем настаивать на том, что домашний комплект — это символ страны, который нас объединяет, к нему нужно аккуратно относиться, при этом мы готовы к экспериментам и уже работаем над тем, чтобы придумать какие-то интересные вещи, которые понравятся.

Дизайнер Станислав Яковлев, управляющий партнер агентства SpecialOne, также дал комментарий по теме.