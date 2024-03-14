Магаль: «Второй раз обыграли „Спартак“ и увидели — дело не в поле!»

Защитник «Факела» Руслан Магаль заявил, что победы воронежцев над «Спартаком» не являются случайностью.
Выиграть у «Спартака» два раза — это не удача. Думаете, два раза повезло? Один — окей, два — это не удача точно! Странно слышать от сильных футболистов, что может быть виновато поле. Это детская отмазка. Я не обращаю на это внимания. Без разницы. Второй раз сыграли со «Спартаком» и увидели — дело не в поле!
Напомним, «Факел» обыграл «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ.
Может пора вводить жесткий лимит и сократить количество клубов.
Может пора вводить жесткий лимит и сократить количество клубов.
Два раза повезло...так бывает...загляни в турнирную табличку, там все ответы на вопросы...
Два раза повезло...так бывает...загляни в турнирную табличку, там все ответы на вопросы...