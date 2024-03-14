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Магаль: «Второй раз обыграли „Спартак“ и увидели — дело не в поле!»

вчера, 13:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Защитник «Факела» Руслан Магаль заявил, что победы воронежцев над «Спартаком» не являются случайностью.

Выиграть у «Спартака» два раза — это не удача. Думаете, два раза повезло? Один — окей, два — это не удача точно! Странно слышать от сильных футболистов, что может быть виновато поле. Это детская отмазка. Я не обращаю на это внимания. Без разницы. Второй раз сыграли со «Спартаком» и увидели — дело не в поле!

Напомним, «Факел» обыграл «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Матвей Симонов (раскрыть)
сегодня в 09:25, ред.
Спартак 3 раза обыгрывал Реал Мадрид из шести личных встреч и 1 раз была ничья...считаете ли вы это закономерностью?)...
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:32
И да, всем обиженным красно белым привет...
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:31
Сейчас у Факела такое положение ,что у них малые шансы на вылет,а до спартака-6 очков. Для бюджета 11 млн евро, это отлично.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:11
Почему в командах много иностранцев?
Может пора вводить жесткий лимит и сократить количество клубов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:09
Просто Спартак играет без тренера.
Аксинья
Аксинья ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:55
Один раз обыграли это случайность, два раза это совпадение, три раза будет привычка, ну а уж коли и в четвертый раз то это пожапуй станет традицией))
Futurista
Futurista
вчера в 15:46
Факел уже давно погас, а дед Руслан продолжил рассказывать свои байки)...
Два раза повезло...так бывает...загляни в турнирную табличку, там все ответы на вопросы...
shur
shur
вчера в 14:11
...есть ещё одна забытая формалировка " спартаковская погода"...!!!
Интерес
Интерес
вчера в 13:36
Дело было не в бобине-Абаскаль сидел в кабине!
pga6f2hkp24g
pga6f2hkp24g
вчера в 13:25
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:25
    Ну тут точно дело не в состоянии поля ☝️😉
    Вещий
    Вещий
    вчера в 13:25
    Вот если и в следующем сезоне выиграете два раза, то это будет точно не удача...:))))))
    Гость
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