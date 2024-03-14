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Бразильский защитник «Зенита» хочет получить российский паспорт

вчера, 12:59

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Нино сообщил, что хочет получить российское гражданство.

Хочу ли я получить российский паспорт? Да. Я хочу получить его и, конечно, это возможно.

Ранее Нино рассказал, почему решил перейти в «Зенит».

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:36
Да согласен я с тобой, полностью согласен. Но юридически, получивший паспорт страны, становится гражданином этой страны. И не только у нас, а во многих странах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:18
что футбол это преференции, или какие то заслуги. Расходы бюджета огромные и все! А таджики и узбеки что то строят - пользу приносят.
lotsman
lotsman ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 18:04
Таджики с узбеками без футбола получают российское гражданство. Даже не зная языка.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:58
Доброго Здоровья lotsman!
С 2024 года в России изменён призывной возраст до тридцати лет и срок службы не шесть месяцев, а один год. Так что в случае принятия гражданства, товарищ подпадает под требования ст. 59 основного Закона РФ о службе в армии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:57
Он никогда россиянином не станет, он типичный и обычный госарбайьео, как таджики с российмкими паспортами. Россиянином можно стать по духу, но не для уменьшения налогов.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:39
Если получит паспорт, и не в обход закона, а по закону, то по паспорту он станет россиянином. А вот русским он не станет никогда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:00
Росиянином он не ствнет никогда, даже если в обход закона получит пасаорт РФ.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:37
Так поэтому он и хочет стать россиянином.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:35
А в Бразилии 40%.есть разница.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:29
Правильно. На воинский учёт с полугодовой стажировкой в воинской части. И налог у него будет не 13% а 15%. Новый указ - получающие доход выше 5 млн. руб. должны будут платить 15%. Я думаю, что у него доход больше.)
112910415
112910415
вчера в 14:25
приятно, что парень Россию уважает !
w1345ds
w1345ds ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:43
Ну как вы понять не можете?
Интерес
Интерес
вчера в 13:38
Ну раз учит русский язык,читает "Преступление и наказание" и "Белые ночи",то маршрут проложен верно.Дорогу осилит идущий и пинающий мяч.
vdyyf6y2bxng
vdyyf6y2bxng
вчера в 13:31
А давать то не за что. Не заслужил.
adekvat
adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:12
Он может и хочет послужить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:07
Не хочет платить налоги как резидент Бразилии, а хочет как резидент РФ.те 13%, а не 35%. ЭТО понятно. А кто нибудь ему пояснил, что иностранец, получивший гражданмтво РФ должен за 10 дней встать на воинский учёт. Это норма введена недавно
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:02
Хотите российское гражданство? Играйте в футбол переходите в рпл!
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