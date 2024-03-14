Бразильский защитник «Зенита» хочет получить российский паспорт

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Нино сообщил, что хочет получить российское гражданство.
Хочу ли я получить российский паспорт? Да. Я хочу получить его и, конечно, это возможно.
Ранее Нино рассказал, почему решил перейти в «Зенит».
Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Нино сообщил, что хочет получить российское гражданство.
Хочу ли я получить российский паспорт? Да. Я хочу получить его и, конечно, это возможно.
Ранее Нино рассказал, почему решил перейти в «Зенит».
С 2024 года в России изменён призывной возраст до тридцати лет и срок службы не шесть месяцев, а один год. Так что в случае принятия гражданства, товарищ подпадает под требования ст. 59 основного Закона РФ о службе в армии.
С 2024 года в России изменён призывной возраст до тридцати лет и срок службы не шесть месяцев, а один год. Так что в случае принятия гражданства, товарищ подпадает под требования ст. 59 основного Закона РФ о службе в армии.