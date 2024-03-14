В «Спартаке» надеются на благоприятный исход ситуации с Промесом

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу ареста нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.
Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ.
Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.
Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации.
Ранее адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу ареста своего клиента.
Первый это то, что в Спартак нанял на работу дилетантов и почему то тупо им доверился.
А второй это была хорошо спланированная операция самого Спартака по сливу проблемного игрока.
Как мне кажется второй вариант ближе к истине.
Вот зачем надо было вывозить Промеса за пределы России, да еще в страну с которой у Нидерландов есть договор по выдачи преступников?
Тут много кто говорил, что после вынесения срока подаётся апелляция и до её рассмотрения человек считается не виновным и поэтому его не могут задержать.
Ну, что за бред?
Ещё до окончательного оглашения, если человек подозревается в тяжких преступлениях, а наркоторговля это очень тяжкое преступление, его могут задержать через интерпол и экстрадировать в страну заявителя для проведения следствия.
Неужели юристы в Спартаке этого не знали?
Да всё они знали и скорее всего была команда избавляться от Промеса.
Да в Спартаке будут на публику поддерживать Промеса, но главное то, что они избавились от проблемного игрока.
Браво Спартак!!!
Думаю в последствии ещё много чего откроется, а Промес рано или поздно обо всем догадается или вернее ему всё расскажут, а то у него как показывают его действия мозгов хватает только пинать мяч, на наркотики и стрептизёрш.
Первый это то, что в Спартак нанял на работу дилетантов и почему то тупо им доверился.
А второй это была хорошо спланированная операция самого Спартака по сливу проблемного игрока.
Как мне кажется второй вариант ближе к истине.
Вот зачем надо было вывозить Промеса за пределы России, да еще в страну с которой у Нидерландов есть договор по выдачи преступников?
Тут много кто говорил, что после вынесения срока подаётся апелляция и до её рассмотрения человек считается не виновным и поэтому его не могут задержать.
Ну, что за бред?
Ещё до окончательного оглашения, если человек подозревается в тяжких преступлениях, а наркоторговля это очень тяжкое преступление, его могут задержать через интерпол и экстрадировать в страну заявителя для проведения следствия.
Неужели юристы в Спартаке этого не знали?
Да всё они знали и скорее всего была команда избавляться от Промеса.
Да в Спартаке будут на публику поддерживать Промеса, но главное то, что они избавились от проблемного игрока.
Браво Спартак!!!
Думаю в последствии ещё много чего откроется, а Промес рано или поздно обо всем догадается или вернее ему всё расскажут, а то у него как показывают его действия мозгов хватает только пинать мяч, на наркотики и стрептизёрш.
Вместо этого, как "самый популярный и народный" клуб, сделали бы из этой истории поучительный показательный вывод для людей- что не смотря на статус талантливого и отличного спортсмена, нужно быть еще и законопослушным человеком. Что так поступать нельзя. Что наркотики - это вред и смерть. Что нельзя преступать закон и далее в таком же духе.
А не надеяться, что адвокаты его отмажут.
Вместо этого, как "самый популярный и народный" клуб, сделали бы из этой истории поучительный показательный вывод для людей- что не смотря на статус талантливого и отличного спортсмена, нужно быть еще и законопослушным человеком. Что так поступать нельзя. Что наркотики - это вред и смерть. Что нельзя преступать закон и далее в таком же духе.
А не надеяться, что адвокаты его отмажут.