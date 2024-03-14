В «Спартаке» надеются на благоприятный исход ситуации с Промесом

Руководитель пресс-службы «Спартака» высказался по поводу ареста нападающего «красно-белых» в ОАЭ .

Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ .

Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации.