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В «Спартаке» надеются на благоприятный исход ситуации с Промесом

вчера, 10:30

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу ареста нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.

Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ.

Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации.

Ранее адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу ареста своего клиента.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:32
Александр Блок.
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. ИСХОДА нет.
Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:18
Зачем его вообще взяли в ОАЭ? Неужели в Спартаке не предвидели такую ситуацию?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:30, ред.
Какой благоприятный исход? Выяснится, что его брат сам на нож упал, а вместо кокаина муку на хлебозавод поставляли?
Вместо этого, как "самый популярный и народный" клуб, сделали бы из этой истории поучительный показательный вывод для людей- что не смотря на статус талантливого и отличного спортсмена, нужно быть еще и законопослушным человеком. Что так поступать нельзя. Что наркотики - это вред и смерть. Что нельзя преступать закон и далее в таком же духе.
А не надеяться, что адвокаты его отмажут.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:20, ред.
Из всей этой истории с Промесом можно сделать два вывода.
Первый это то, что в Спартак нанял на работу дилетантов и почему то тупо им доверился.
А второй это была хорошо спланированная операция самого Спартака по сливу проблемного игрока.
Как мне кажется второй вариант ближе к истине.

Вот зачем надо было вывозить Промеса за пределы России, да еще в страну с которой у Нидерландов есть договор по выдачи преступников?
Тут много кто говорил, что после вынесения срока подаётся апелляция и до её рассмотрения человек считается не виновным и поэтому его не могут задержать.
Ну, что за бред?
Ещё до окончательного оглашения, если человек подозревается в тяжких преступлениях, а наркоторговля это очень тяжкое преступление, его могут задержать через интерпол и экстрадировать в страну заявителя для проведения следствия.
Неужели юристы в Спартаке этого не знали?
Да всё они знали и скорее всего была команда избавляться от Промеса.

Да в Спартаке будут на публику поддерживать Промеса, но главное то, что они избавились от проблемного игрока.
Браво Спартак!!!

Думаю в последствии ещё много чего откроется, а Промес рано или поздно обо всем догадается или вернее ему всё расскажут, а то у него как показывают его действия мозгов хватает только пинать мяч, на наркотики и стрептизёрш.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:05
Зачем нам этот негр?
Мы подписались за преступника.
62hx8d46rpcc
62hx8d46rpcc
вчера в 10:55
Ситуация прямо скажет не ах какая.... посмотрим что в итоге адвокаты наадвокатят....
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:32
В «Спартаке» надеются на благоприятный исход ситуации с Промесом, но дела идут в другом направлении.
Гость
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