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Юрист Князев уверен, что Промес отправится в тюрьму

вчера, 11:45

Юрист Андрей Князев считает, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса экстрадируют в Нидерланды.

Скорее всего, у Промеса будут судебные возможности на обжалование, но обычно такой запрос прокуратуры рано или поздно заканчивается выдачей. То, что Промеса задержали — свидетельство того, что в ОАЭ отнеслись серьёзно к запросу, который пришёл.

Для Промеса единственный выход – это возвращение в Нидерланды и тюрьма, потому что вряд ли преступление, связанное с насилием или наркотиками, будет признано политическим. Поэтому, если случился арест Промеса по данному делу и произошёл запрос от нидерландской прокуратуры, то обязательно будет суд. А в конечном счёте вероятность, что Промеса выдадут, составляет до 99%.

Ранее адвокаты Промеса выступили с заявлением по данной ситуации.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 13:44
Причина задержания нам неизвестна(скорее всего-нарушение режима домашнего ареста),"курильщики" ещё запрос на экстрадицию не подавали,поэтому можно гадать и демонстрировать свою осведомлённость сколько угодно,и кем угодно.
Будет день-будет пища,а вот футболиста Промеса в "Спартаке" точно уже нет.Может и вообще в системе активного футбола.
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 13:08
Я болельщик Спартака с 1989 г. Я восторгался игрой Промеса и его делами, но только на поле. За все, что он творил за пределами зелёного газона, должен быть ответ по закону. Если он реально поехавший кукухой, не знает, как себя вести зарубежом (история про ДТП), то пусть уже его экстрагируют в Нидерланды. Ничего страшного, без него переживём.
lotsman
lotsman
вчера в 12:59
Арест был произведен на основании “красного уведомления”, выпущенного Нидерландами. Выйдя на свободу после задержания в аэропорту Дубая, Квинси жил в роскошном отеле вместе со своей подругой и, видимо, не оценил степени нависшей над ним опасности. Бесшабашность Квинси в том, что он считал, что его умение забивать голы спишет все прегрешения.Ведь "красное уведомление" это сигнал правоохранительным органам во всем мире о необходимости найти и задержать человека для его экстрадиции В Спартаке тоже высказывались призывы встать на защиту Промеса и даже выдать ему Российское гражданство не подумав о том, что по Российскому законодательству это невозможно. Необходима справка об отсутствии судимости у кандидата, от государства, чьим гражданином он является
112910415
112910415
вчера в 12:51
век свободы не видать
nubom
nubom
вчера в 12:06
Для констатации этого факта совершенно необязательно быть юристом...
36e9t2cmvmdb
36e9t2cmvmdb
вчера в 12:03
Да уж явно не в санаторий курортного типа
nb5c3kcaxrac
nb5c3kcaxrac
вчера в 11:56
Похоже теперь он уже не выкрутиться
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:53
Ещё недавно один спартаковский болельщик Владимир ссылался на этого юриста, который красиво пел для уха спартачей, что Промесу ничего не угрожает, мол получит только штраф и спокойно вернётся в Россию.

Но как то его прогноз не сбылся и он решил кардинально поменять своё мнение.

Как я ранее говорил, что юрист Князев сказочный идиот, так и продолжаю это утверждать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:52
Туда ему и дорога. Накосячил-ответь...
Гость
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