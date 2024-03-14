Лидер «Краснодара» считает, что команда продолжит бороться за чемпионство

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян заявил, что «быки» продолжат бороться за чемпионство. Также игрок рассказал, что для этого нужно сделать.
Что происходит с командой? Тяжело сказать. Нужно чуть-чуть успокоиться. Сейчас будет пауза на сборные. Проведём работу над ошибками и будем исправлять ситуацию. Всё в наших силах.
Напомним, вчера «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича, а сегодня представил Мурада Мусаева в качестве нового главного тренера. После двадцати туров «чёрно-зелёные» занимают 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Расписание Краснодара: Локомотив, Пари НН, Зенит, Факел, Балтика, Крылья Советов, Ахмат, Спартак, Сочи, Динамо. Из этих команд Локомотив, Зенит, Спартак, Сочи и Динамо могут отнять очки. Итак, у обеих команд одинаковое количество неудобных соперников. Кроме того - игра друг с другом на поле Краснодара.
Даже не сомневаюсь, что Зенит победит КС, но вот в активе «Краснодара» одна единственная и давняя победа над «Локомотивом» на выезде, которая датируется 2017 годом. «Локомотив» также терял очки два тура подряд, так что на эту игру он будет не менее мотивирован, чем «Краснодар». Скорее разделят очки. Тогда у Зенита будет преимущество в три очка. Перед матчем с «Зенитом» «Краснодар» с вероятностью 85% будет отставать на три очка. Краснодар последний раз дома победил Зенита в 2016-ом году, тогда был совсем другой состав. И сделал это в добавленное время, забив 2 гола, единственная победа дома, с трудом.
Статистика и расписание Краснодара не на стороне команды. При таком порядке вещей помочь «Краснодару» стать чемпионом может только чудо, но в спорте такого не бывает. Даже если они будут играть с гипермотивацией, «Зенит» всё равно должен терять больше очков, чем они, другого пути нет. Вероятность такого конца не велика. Хорошо не терять позитива и оптимизма, но чтобы победить, нужно выложиться на все сто.
Расписание Краснодара: Локомотив, Пари НН, Зенит, Факел, Балтика, Крылья Советов, Ахмат, Спартак, Сочи, Динамо. Из этих команд Локомотив, Зенит, Спартак, Сочи и Динамо могут отнять очки. Итак, у обеих команд одинаковое количество неудобных соперников. Кроме того - игра друг с другом на поле Краснодара.
Даже не сомневаюсь, что Зенит победит КС, но вот в активе «Краснодара» одна единственная и давняя победа над «Локомотивом» на выезде, которая датируется 2017 годом. «Локомотив» также терял очки два тура подряд, так что на эту игру он будет не менее мотивирован, чем «Краснодар». Скорее разделят очки. Тогда у Зенита будет преимущество в три очка. Перед матчем с «Зенитом» «Краснодар» с вероятностью 85% будет отставать на три очка. Краснодар последний раз дома победил Зенита в 2016-ом году, тогда был совсем другой состав. И сделал это в добавленное время, забив 2 гола, единственная победа дома, с трудом.
Статистика и расписание Краснодара не на стороне команды. При таком порядке вещей помочь «Краснодару» стать чемпионом может только чудо, но в спорте такого не бывает. Даже если они будут играть с гипермотивацией, «Зенит» всё равно должен терять больше очков, чем они, другого пути нет. Вероятность такого конца не велика. Хорошо не терять позитива и оптимизма, но чтобы победить, нужно выложиться на все сто.
А реальность у Краснодара и так было мало шансов, а сейчас их нет вообще.
А реальность у Краснодара и так было мало шансов, а сейчас их нет вообще.