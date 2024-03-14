Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Лидер «Краснодара» считает, что команда продолжит бороться за чемпионство

вчера, 11:34

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян заявил, что «быки» продолжат бороться за чемпионство. Также игрок рассказал, что для этого нужно сделать.

Что происходит с командой? Тяжело сказать. Нужно чуть-чуть успокоиться. Сейчас будет пауза на сборные. Проведём работу над ошибками и будем исправлять ситуацию. Всё в наших силах.

Напомним, вчера «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича, а сегодня представил Мурада Мусаева в качестве нового главного тренера. После двадцати туров «чёрно-зелёные» занимают 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хлусевич: «Журналисты постоянно создают проблемы „Спартаку“»
Сегодня, 11:15
Акинфеев назвал вратарей, которые ему нравятся
Сегодня, 08:57
«Динамо» не готово к налогу на легионеров
Вчера, 13:52
Магаль: «Второй раз обыграли „Спартак“ и увидели — дело не в поле!»
Вчера, 13:18
Бразильский защитник «Зенита» хочет получить российский паспорт
Вчера, 12:59
Юрист Князев уверен, что Промес отправится в тюрьму
Вчера, 11:45
Сортировать
Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:39
Расписание Зенита: Крылья Советов, Балтика, Краснодар, Оренбург, Рубин, Динамо, Факел, ЦСКА, Ахмат, Ростов. Из этих команд Динамо, Краснодар, ЦСКА, Ростов и Рубин могут отнять очки. Матч с Краснодаром на выезде, с Динамо тоже, а остальные три дома. Но все же Рубин и Ростов не раз делили очки с Зенитом на выезде за последние 4 года. Так что одно очко с таким расписанием не гарантия чемпионства.

Расписание Краснодара: Локомотив, Пари НН, Зенит, Факел, Балтика, Крылья Советов, Ахмат, Спартак, Сочи, Динамо. Из этих команд Локомотив, Зенит, Спартак, Сочи и Динамо могут отнять очки. Итак, у обеих команд одинаковое количество неудобных соперников. Кроме того - игра друг с другом на поле Краснодара.

Даже не сомневаюсь, что Зенит победит КС, но вот в активе «Краснодара» одна единственная и давняя победа над «Локомотивом» на выезде, которая датируется 2017 годом. «Локомотив» также терял очки два тура подряд, так что на эту игру он будет не менее мотивирован, чем «Краснодар». Скорее разделят очки. Тогда у Зенита будет преимущество в три очка. Перед матчем с «Зенитом» «Краснодар» с вероятностью 85% будет отставать на три очка. Краснодар последний раз дома победил Зенита в 2016-ом году, тогда был совсем другой состав. И сделал это в добавленное время, забив 2 гола, единственная победа дома, с трудом.

Статистика и расписание Краснодара не на стороне команды. При таком порядке вещей помочь «Краснодару» стать чемпионом может только чудо, но в спорте такого не бывает. Даже если они будут играть с гипермотивацией, «Зенит» всё равно должен терять больше очков, чем они, другого пути нет. Вероятность такого конца не велика. Хорошо не терять позитива и оптимизма, но чтобы победить, нужно выложиться на все сто.
lotsman
lotsman ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 14:06
Возможно ты прав. Я просто охарактеризовал ситуацию по турнирной таблице. Все могут бороться, никому не возбраняется.)
BDA8181
BDA8181 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:54
Я думаю после такой рокировки, не одна команда не смогла бы бороться за чемпионство дальше. Такого даже физруком то не назвать , это ошибка природы а не тренер.
gwdvmp234pxm
gwdvmp234pxm
вчера в 13:30
Еще пару туров понты поколотят, а потом будут смотреть на догоняющих с 3-5 мест: не догнали бы...
112910415
112910415
вчера в 13:28
или не продолжит
lotsman
lotsman
вчера в 12:28
До конца чемпионата ещё десять матчей и бороться за чемпионство могут, по крайней мере, пять - шесть команд, находящихся вверху таблицы. Шансы есть у всех. Вопрос, кто и как ими воспользуется. Тем более Краснодар, находящийся на второй строчке и в шаге от лидера. Отставание всего одно очко.
zy58n3qu52tt
zy58n3qu52tt
вчера в 12:00
Считать он может хоть до тысячи, а по факту шанс свой Краснодар уже просохатил
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:36
А, что он скажет "всё пропало шеф"?
А реальность у Краснодара и так было мало шансов, а сейчас их нет вообще.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 