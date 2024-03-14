Лидер «Краснодара» считает, что команда продолжит бороться за чемпионство

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вчера, 11:34

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении заявил, что «быки» продолжат бороться за чемпионство. Также игрок рассказал, что для этого нужно сделать.

Что происходит с командой? Тяжело сказать. Нужно чуть-чуть успокоиться. Сейчас будет пауза на сборные. Проведём работу над ошибками и будем исправлять ситуацию. Всё в наших силах.