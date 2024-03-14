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Тюкавин — лидер РПЛ по созданным голевым моментам

вчера, 16:30

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин является лидером РПЛ по количеству созданных голевых моментов после двадцати туров.

1. Константин Тюкавин («Динамо») — 33.

2. Матео Кассьерра («Зенит») — 26.

3. Джон Кордоба («Краснодар») — 23.

4. Мохамед Конате («Ахмат») — 21.

5. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 19.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне форвард сыграл 26 матчей, забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 10 миллионов евро.

Напомним, Тюкавин включён в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:08
Созданные моменты нужно реализовывать.
25r4grgzkgqd
25r4grgzkgqd
вчера в 17:51
Тут его лидерство неоспоримо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:33
В целом неплохо и очень рад за Константина, наконец-то оправдывает ожидания своих фанатов, но да простят мне моё старческое брюзжание мои друзья-сораДники, в данном случае на ум приходят слова незабвенного Глеба Жиглова: "...А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют. Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Вот так."
К чему это я? спросите вы, да к тому, что кпд у Касьры и Кордобы на сегодняшний день пока выше чем у Тюкавина. Питерский форвард забил 15 голов в 18 матчах РПЛ, а "кубанЕц" хоть и имеет равный показатель по голам(9) с нападающим бело-синих, но провёл на три игры меньше.
Видно, что парень старается в каждом матче и есть уверенность, что с опытом придёт и результативность в его игре. Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:21
Хорошо бы побольше реализовывать
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:01
Чего в Европу не едет? Не берут?
Интерес
Интерес
вчера в 16:48, ред.
Ничего не значит,просто утешительная статистика. Играет зрелищно,но не недостаточно продуктивно.
lotsman
lotsman
вчера в 16:39
Голевой момент, это ещё не гол, это только момент.)
j6a8juvdspbj
j6a8juvdspbj
вчера в 16:35
Тюкавин вообще хороший игрок, в сборную его!!!!
hm9m3htxq2us
hm9m3htxq2us
вчера в 16:34
Да и реализует их Костик неплохо
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