Тюкавин — лидер РПЛ по созданным голевым моментам

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин является лидером РПЛ по количеству созданных голевых моментов после двадцати туров.
1. Константин Тюкавин («Динамо») — 33.
2. Матео Кассьерра («Зенит») — 26.
3. Джон Кордоба («Краснодар») — 23.
4. Мохамед Конате («Ахмат») — 21.
5. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 19.
Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне форвард сыграл 26 матчей, забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 10 миллионов евро.
Напомним, Тюкавин включён в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.
К чему это я? спросите вы, да к тому, что кпд у Касьры и Кордобы на сегодняшний день пока выше чем у Тюкавина. Питерский форвард забил 15 голов в 18 матчах РПЛ, а "кубанЕц" хоть и имеет равный показатель по голам(9) с нападающим бело-синих, но провёл на три игры меньше.
Видно, что парень старается в каждом матче и есть уверенность, что с опытом придёт и результативность в его игре. Болейте за своих, а не против чужих!
К чему это я? спросите вы, да к тому, что кпд у Касьры и Кордобы на сегодняшний день пока выше чем у Тюкавина. Питерский форвард забил 15 голов в 18 матчах РПЛ, а "кубанЕц" хоть и имеет равный показатель по голам(9) с нападающим бело-синих, но провёл на три игры меньше.
Видно, что парень старается в каждом матче и есть уверенность, что с опытом придёт и результативность в его игре. Болейте за своих, а не против чужих!