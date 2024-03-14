Тюкавин — лидер РПЛ по созданным голевым моментам

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вчера, 16:30

Нападающий «Динамо» и сборной России является лидером РПЛ по количеству созданных голевых моментов после двадцати туров.

1. Константин Тюкавин («Динамо») — 33.

2. («Зенит») — 26.

3. («Краснодар») — 23.

4. («Ахмат») — 21.

5. ( ЦСКА ) — 19.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне форвард сыграл 26 матчей, забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 10 миллионов евро.

Напомним, Тюкавин включён в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.