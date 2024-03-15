Агент Барриоса дал комментарий на тему возможного ухода игрока из «Зенита»

Луис Фелипе Поссо, агент хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о возможном уходе игрока из клуба летом.
Никаких шансов, что Барриос покинет «Зенит» летом. Мы не рассматриваем такую возможность.
Луис Фелипе Поссо, агент хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о возможном уходе игрока из клуба летом.
Никаких шансов, что Барриос покинет «Зенит» летом. Мы не рассматриваем такую возможность.
Если будет хорошее предложение... но пока таких нет, так, что скорее всего придётся отработать контракт полностью.
Если будет хорошее предложение... но пока таких нет, так, что скорее всего придётся отработать контракт полностью.