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Агент Барриоса дал комментарий на тему возможного ухода игрока из «Зенита»

вчера, 18:41

Луис Фелипе Поссо, агент хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о возможном уходе игрока из клуба летом.

Никаких шансов, что Барриос покинет «Зенит» летом. Мы не рассматриваем такую возможность.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:46
О том и речь,поэтому тщательно скрываемое разочарование агента невольно вылезло на белый свет.
lotsman
lotsman
вчера в 20:32
Не надоело с такими вопросами бегать от игрока к игроку?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:22
Помоему ему и в Зените неплохо живется.
yzkephem9f7k
yzkephem9f7k
вчера в 20:17
Значит поиграет ещё за Зенит!!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
Прошлогодняя история с Венделом дала всем понять, что просто так теперь из российских клубов не уйти как это было весной 2022 года.
Если будет хорошее предложение... но пока таких нет, так, что скорее всего придётся отработать контракт полностью.
Интерес
Интерес
вчера в 19:22
Прозвучало прям обречённо.Видимо,хотелось,но...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:59
Потому как альтернативы 💰 НЕТ, от слова Абсолютно ☝️😉🤣🤣
Гость
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