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Семак оценил слухи об интересе «Тулузы» к Мостовому

сегодня, 17:47

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно предполагаемого интереса «Тулузы» к полузащитнику Андрею Мостовому.

Что касается слухов, то источник с названием «по данным СМИ» — меня никак не привлекает. Не имею никакого представления, насколько это соответствует правде. Я не слышал об этом ничего. Что касается Мостового, наоборот, он получает больше игрового времени — в прошлом матче вышел в стартовом составе при такой конкуренции, а также в этом. Все зависит от Андрея. Уровень, который он демонстрирует, достаточен, чтобы он выходил в стартовом составе и помогал команде. Он сейчас смотрится очень хорошо.

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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 19:25
там играть придется, как никак настоящий чемпионат. это не 74ть на камеру за деньги с продажи газа с зарплатой как у обладателей золотой бутсы. тут все по серьезке)))
112910415
112910415
сегодня в 19:20
ну какой там уровень у Тулузы ?!
Strashniy
Strashniy
сегодня в 18:41
Тулуза отстой, Зенит - чемпион.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 18:36
паспортист пригодится ещё самому Зениту
memphis
memphis
сегодня в 17:59
Все начинают бежать из сборной Бразилии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:56
Что ему там делать, в этой фермерской Лиги . Газпром, за всё оплачено ☝️😉🤣
nv5fyk2ummdj
nv5fyk2ummdj
сегодня в 17:56
Предлагают копейки, что там рассматривать...
Гость
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