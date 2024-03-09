Семак оценил слухи об интересе «Тулузы» к Мостовому

Главный тренер «Зенита» дал комментарий касательно предполагаемого интереса «Тулузы» к полузащитнику .

Что касается слухов, то источник с названием «по данным СМИ » — меня никак не привлекает. Не имею никакого представления, насколько это соответствует правде. Я не слышал об этом ничего. Что касается Мостового, наоборот, он получает больше игрового времени — в прошлом матче вышел в стартовом составе при такой конкуренции, а также в этом. Все зависит от Андрея. Уровень, который он демонстрирует, достаточен, чтобы он выходил в стартовом составе и помогал команде. Он сейчас смотрится очень хорошо.